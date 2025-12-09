IND vs SA, 1st T20I: सूर्यकुमार टॉस हरला! संजू सॅमसनला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी नाहीच; पाहा कोणाची झाली निवड

भारत विरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारतीय संघात संजू सॅमसनला संधी मिळाली नाही, तर जितेश शर्मा यष्टीरक्षक म्हणून खेळणार आहे. हार्दिक पांड्या आणि शुभमन गिल दुखापतीनंतर पुनरागमन करत आहेत. .भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात कसोटी आणि वनडे मालिकेनंतर आता टी२० मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिला टी२० सामना मंगळवारी (९ डिसेंबर) बाराबती स्टेडियम कटक येथे होत आहे. फेब्रुवारी - मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीनेही दोन्ही संघ या मालिकेत खेळताना दिसणार आहेत..IND vs SA 1st T20I: संजू सॅमसनला ओपनर म्हणून का हटवलं? सूर्यकुमार यादव बोलू लागला गौतम गंभीरची भाषा; म्हणाला, शुभमन गिल....पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा टी२० कर्णधार एडेन मार्करमने नाणेफेक जिंकली आहे. त्याने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या भारतात थंडीचे वातावरण असल्याने दवाचा परिणाम मैदानात दिसत असल्याने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा त्याने निर्णय घेतल्याचे सांगितले. दरम्यान, सूर्यकुमार यादवने सांगितले की नाणेफेक हरणे ठीक होते, कारण खेळपट्टी पाहून भारतीय संघ प्रथम गोलंदाजी करावी की फलंदाजी यासाठी गोंधळलेला होता. तसेच त्याने सांगितले की या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संजू सॅमसन, कुलदीप यादव, वॉशिंग्टन सुंदर आणि हर्षित राणा यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही..भारताच्या संघात अष्टपैलू हार्दिक पांड्या आणि उपकर्णधार शुभमन गिल यांचे दुखापतीनंतर पुनरागमन झाले आहे. हार्दिकला आशिया कप २०२५ स्पर्धेदरम्यान मांडीला दुखापत झाली होती, तसेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यादरम्यान शुभमन गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती.पण दोघेही या दुखापतींमधून पूर्ण बरे झाले असून पुनरागमनासाठी सज्ज आहेत. गिल अभिषेक शर्मासोबत सलामीला खेळताना दिसेल. संजू सॅमसनऐवजी जितेश शर्माला यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून प्राधान्य देण्यात आले आहे. संजू सॅमसनने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली होती. त्यामुळे त्याला संधी मिळेल, असे अंदाज व्यक्त होत होते. मात्र जितेशला त्याच्याआधी संधी देण्यात आली आहे..Most ODI Runs in 2025: ज्यांच्या निवृत्तीसाठी देव पाण्यात ठेवले, त्या विराट कोहली, रोहित शर्माने वर्ष गाजवले; भन्नाट आकडेवारी .दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हनभारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंगदक्षिण आफ्रिका - क्विंटन डी कॉक(यष्टीरक्षक), एडन मार्कराम(कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, मार्को यान्सिन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, एन्रिक नॉर्किया.आमने-सामने आकडेवारीभारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात ३१ टी२० सामने आत्तापर्यंत खेळवण्यात आले आहेत. यातील १८ सामने भारताने जिंकले आहेत, तसेच १२ सामने दक्षिण आफ्रिकेने जिंकले आहेत. एका सामन्याचा निकाल लागलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.