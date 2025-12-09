Cricket

IND vs SA, 1st T20I: सूर्यकुमार टॉस हरला! संजू सॅमसनला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी नाहीच; पाहा कोणाची झाली निवड

No Place for Sanju Samson in India's Playing XI: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात मंगळवारी पहिला टी२० सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक हरली आहे. तसेच या सामन्यासाठीही संजू सॅमसनला संधी मिळालेली नाही,
India vs South Africa 1st T20I Playing XI

  • भारत विरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.

  • भारतीय संघात संजू सॅमसनला संधी मिळाली नाही, तर जितेश शर्मा यष्टीरक्षक म्हणून खेळणार आहे.

  • हार्दिक पांड्या आणि शुभमन गिल दुखापतीनंतर पुनरागमन करत आहेत.

