IND vs SA, 1st Test: शुभमन गिल पुन्हा टॉस हरला! रिषभ पंतचे पुनरागमन, जुरेललाही संधी; पाहा भारत-द.आफ्रिकेचे Playing XI

भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेचा पहिला सामना कोलकातामध्ये सुरू झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारतीय संघात रिषभ पंतचे पुनरागमन झाले असून ध्रुव जुरेललाही संधी मिळाली आहे. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघातील कसोटी मालिकेला शुक्रवारपासून (१४ नोव्हेंबर) सुरू झाली. या मालिकेली पहिला सामना कोलकातामधील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग असल्याने दोन्ही संघ विजयासाठी सर्व प्रयत्न करताना दिसतील. दक्षिण आफ्रिका गतविजेता असल्याने त्यांना कमी लेखण्याची चूक भारतीय संघ करणार नाही, तर भारतीय संघ मायदेशात खेळत असल्याने दक्षिण आफ्रिकेसमोर त्यांचे मोठे आव्हान असेल..Shubman Gill : 'मोहम्मद शमी दर्जेदार गोलंदाज, पण...'; IND vs SA कसोटी मालिकेतून वगळण्यावर कर्णधार गिलचे स्पष्टीकरण.पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम गोलंदाजीसाठी उतरेल. या सामन्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला मोठा बदल करावा लागला आहे. कागिसो रबाडा या सामन्याला दुखापतीमुळे मुकणार आहे, त्याच्या जागेवर कॉर्बिन बॉशला संधी देण्यात आली आहे.भारतीय संघाने या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सर्व ४ फिरकीपटू खेळवले आहेत. यातील वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल आणि रवींद्र जडेजा हे तीन खेळाडू अष्टपैलू आहेत तसेच साई सुदर्शनलाही संधी मिळालेली नाही. .या सामन्यापूर्वीच नितीश कुमार रेड्डीला भारतीय संघातून मुक्त करण्यात आले होते. त्याला भारतीय अ संघाकडून दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी मुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे तो पहिल्या कसोटीसाठी उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे भारताने रिषभ पंतसह ध्रुव जुरेललाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंत साडेतीन महिन्यांनी भारतीय संघाकडून पुनरागमन करत आहे, तर जुरेलने नुकतेच भारतीय अ संघाकडून दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरूद्धच्या कसोटी सामन्यात दोन्ही डावात शतकं करत त्याचा फॉर्म सिद्ध केला आहे..IND vs SA, 1st Test: भारताची प्लेइंग इलेव्हन ठरवताना 'या' गोष्टीमुळे कन्फुजन, कर्णधार शुभमन गिलने स्पष्टच सांगितलं.प्लेइंग इलेव्हन -भारत - यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, वॉशिंग्टन सुंदर, शुभमन गिल (कर्णधार), रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराजदक्षिण आफ्रिका - एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन, विआन मुल्डर, तेंबा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (यष्टीरक्षक), सायमन हार्मर, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज.आमने-सामनेभारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघ कसोटी क्रिकेटमध्ये आत्तापर्यंत ४४ सामन्यांमध्ये आमने-सामने आले आहेत. यातील १६ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर १८ सामने दक्षिण आफ्रिका जिंकले आहेत. १० सामने अनिर्णित राहिले आहेत.