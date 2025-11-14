Cricket

IND vs SA, 1st Test: शुभमन गिल पुन्हा टॉस हरला! रिषभ पंतचे पुनरागमन, जुरेललाही संधी; पाहा भारत-द.आफ्रिकेचे Playing XI

India vs South Africa 1st Test: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघातील पहिला कसोटी सामना आजपासून सुरू झाला आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकली आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन जाणून घ्या.
  • भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेचा पहिला सामना कोलकातामध्ये सुरू झाला आहे.

  • दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला.

  • भारतीय संघात रिषभ पंतचे पुनरागमन झाले असून ध्रुव जुरेललाही संधी मिळाली आहे.

