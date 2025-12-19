Ind VS Sa 5th t20: विजयी शिक्क्यासाठी आजची लढत; आफ्रिकेविरुद्ध मालिका खिशात टाकण्याची भारताची संधी

अहमदाबाद : आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील मानहानिकारक पराभवाची पतरफेड एकदिवसीय मालिका जिंकून केली, आता टी-२० मालिकाही जिंकून आपले वर्चस्व अधोरेखित करण्याची संधी भारतीय संघाला मिळणार आहे..या मालिकेतील अखेरचा सामनाआज होत आहे आणि भारतीय संघ २-१ असे आघाडीवर आहे. निकाल काहीही लागला तरी भारतीय संघ ही मालिका गमावणार नाही, हे निश्चित आहे. ही टी-२० मालिका काल बुधवारीच जिंकण्याची संधी होती; परंतु धुक्यामुळे मालिकेतील चौथा सामना रद्द करावा लागला होता..टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेस दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना मालिका विजय आत्मविश्वासाला बळकटी देणारी ठरू शकेल; परंतु त्यासाठी कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि उपकर्णधार शुभमन गिल यांना सूर सापडणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे चौथ्या सामन्यात गिल खेळणार नव्हता. ४८ तासांच्या आतच उद्याचा सामना होत आहे, त्यामुळे गिल तंदुरुस्त झाला की नाही किंवा तो उद्याच्या सामन्यात खेळणार की नाही, याबाबत स्पष्ट करण्यात आले नाही. गुरुवारचा दिवस लखनौ ते अहमदाबाद असा प्रवासातच गेला आहे..गिल खेळण्याबाबत अनिश्चितता असली तरी सूर्यकुमारसाठी वेळ निघून जात असल्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे. उद्याच्या सामन्यानंतर विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत आता न्यूझीलंडविरुद्धचे पाच सामने शिल्लक आहेत..India VS New Zealand T20 Series: टी-२० वर्ल्डकप अगदी दारात; न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका ठरणार फायनल ट्रायल?.उद्याच्या सामन्यासाठी गिल तंदुरुस्त झाला तरी त्याला खेळवण्याची घाई संघ व्यवस्थापन करणार नाही. कारण पुढील महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्धची एकदिवसीय आणि टी-२० मालिका होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.