Ind VS Sa 5th t20: विजयी शिक्क्यासाठी आजची लढत; आफ्रिकेविरुद्ध मालिका खिशात टाकण्याची भारताची संधी

India Aim for Winning Finish in T20 Series: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची टी-२० मालिका जिंकून विजयी सांगता करण्याचे लक्ष्य भारतीय संघासमोर आहे. विश्वकरंडकाच्या पार्श्वभूमीवर सूर्यकुमार यादव व शुभमन गिल यांचा फॉर्म निर्णायक ठरणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अहमदाबाद : आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील मानहानिकारक पराभवाची पतरफेड एकदिवसीय मालिका जिंकून केली, आता टी-२० मालिकाही जिंकून आपले वर्चस्व अधोरेखित करण्याची संधी भारतीय संघाला मिळणार आहे.

