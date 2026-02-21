T20 World Cup: 'आमच्या आईला जास्त टेन्शन...', भारत - दक्षिण आफ्रिका सामन्यादरम्यान दोन सख्खे भाऊही आमने-सामने

India-South Africa Clash Pits Morkels Against Each Other: टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेतील सुपर-८ मधील भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना रविवारी अहमदाबादला होणार आहे. हा सामन्यात दोन सख्खे भाऊही आमने-सामने आल्याचे पाहायला मिळणार आहे. अल्बी आणि मॉर्ने या मॉर्केल बंधूंनी दक्षिण आफ्रिका संघातून खेळताना एकत्रितपणे लढा दिलेला आहे. रविवारी हे दोन बंधू भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामन्यादरम्यान आमने-सामने असणार आहेत. .IND vs SA, T20 WC: भारतीय संघ 'सुपर ८'मध्ये द. आफ्रिकेला चक्रावणारी स्ट्रॅटर्जी वापरणार; सूर्या असं करेल, याचा विचारच कुणी केला नसेल....मॉर्ने मॉर्केल हे भारतीय संघातील गोलंदाजीचे प्रशिक्षक आहेत. गौतम गंभीर यांनी भारतीय संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची सूत्रे घेतल्यापासून मॉर्ने मॉर्केल संघाशी निगडित आहेत. तर या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी अल्बी मॉर्केल यांची आफ्रिकेने तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे..आम्ही एकमेकांशी चर्चा केलेली नाही; पण आमच्यापेक्षा आमची आई मात्र जास्त चिंतेत असेल, कोणाला सपोर्ट करायचा हा संभ्रम तिच्यासमोर असेल, असे अल्बी मॉर्केल यांनी म्हटले आहे. आज सरावासाठी दोन्ही संघ वेगवेगळ्या वेळेत सरावासाठी आले तेव्हा आम्ही एकमेकांकडे कटाक्ष टाकला; परंतु बोलणे झाले नाही, असेही अल्बी म्हणाले..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये चॅपेल (इयन आणि ग्रेग), वॉ (स्टीव आणि मार्क), अमरनाथ (मोहिंदर, सुरिंदर आणि राजिंदर), पठाण (इरफान आणि युसुफ), पंड्या (हार्दिक आणि कृणाल), मोहम्मद (हनिफ, सादिक, मुश्ताक आणि वझीर) आणि हेडली (रिचर्ड आणि डेल) या बंधूंच्या जोड्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. तर सॅम करन (इंग्लंड) आणि बेन करन (झिम्बाब्वे) वेगवेगळ्या देशांतून खेळलेले आहेत. या दोघांचे वडील केविन करन हे झिम्बाब्वेचे प्रसिद्ध खेळाडू होते; मात्र अल्बी आणि मॉर्ने हे मॉर्केल बंधू वेगळ्या वळणावर आले आहेत..IND vs SA Super 8s: द. आफ्रिकेने 'दुखती नस पकडली'! भारताची कोंडी करण्यासाठी नेट्समध्ये 'त्या' गोष्टीवर कसून सराव; काढला हुकूमी एक्का.तुम्ही पहिले मित्र असता, पहिले संघ सहकारी असता आणि पहिले प्रतिस्पर्धीही असता, असे अल्बी यांनी सांगितले. अल्बी हे आयपीएलमध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या चेन्नई संघातून पहिल्या पाच मोसमांत खेळलेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.