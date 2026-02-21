Cricket

T20 World Cup: 'आमच्या आईला जास्त टेन्शन...', भारत - दक्षिण आफ्रिका सामन्यादरम्यान दोन सख्खे भाऊही आमने-सामने

Albie Morkel vs Morne Morkel: टी-२० विश्वकरंडकातील भारत-दक्षिण आफ्रिका संघात रविवारी सुपर-८ चा सामना होणार आहे. या सामन्यात दोन सख्खे बंधूही आमने-सामने येणार आहेत.
India-South Africa Clash Pits Morkels Against Each Other: टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेतील सुपर-८ मधील भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना रविवारी अहमदाबादला होणार आहे. हा सामन्यात दोन सख्खे भाऊही आमने-सामने आल्याचे पाहायला मिळणार आहे.

अल्बी आणि मॉर्ने या मॉर्केल बंधूंनी दक्षिण आफ्रिका संघातून खेळताना एकत्रितपणे लढा दिलेला आहे. रविवारी हे दोन बंधू भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामन्यादरम्यान आमने-सामने असणार आहेत.

