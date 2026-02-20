Cricket

IND vs SA, T20 WC: भारतीय संघ 'सुपर ८'मध्ये द. आफ्रिकेला चक्रावणारी स्ट्रॅटर्जी वापरणार; सूर्या असं करेल, याचा विचारच कुणी केला नसेल...

India Super 8 strategy vs South Africa spin attack: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या ‘सुपर ८’ फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारत मोठा डाव खेळण्याच्या तयारीत आहे.अहमदाबादमध्ये होणाऱ्या या महत्त्वाच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर बदल पाहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे.
India playing XI prediction vs South Africa T20 WC

India playing XI prediction vs South Africa T20 WC

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India playing XI prediction vs South Africa T20 World Cup : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या ग्रुप फेरीत भारताने सहज विजय मिळवून सुपर ८मधील आपली जागा पक्की केली. आता सुपर ८ मध्ये भारतासमोर दक्षिण आफ्रिका व वेस्ट इंडिजसारखे तगडे संघ आहेत. ऑस्ट्रेलिया व श्रीलंका यांना घाम फोडणारा झिम्बाब्वेचा संघही ग्रुप १ मध्ये आहे. त्यामुळे भारतीय संघाला आता खऱ्या अर्थाने कडवी टक्कर मिळणार आहे. अ गटातील लढतीत भारतीय फलंदाज फिरकीसमोर अडखळताना दिसले आणि ही गोष्ट आता प्रतिस्पर्ध्यांना माहित झाली आहे. त्यामुळेच आता टीम इंडिया त्यांना अचंबित करणारी रणनिती आखण्याच्या तयारीत आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup
India vs South Africa
Sanju Samson
Tilak Varma
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.