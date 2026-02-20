IND vs SA, T20 WC: भारतीय संघ 'सुपर ८'मध्ये द. आफ्रिकेला चक्रावणारी स्ट्रॅटर्जी वापरणार; सूर्या असं करेल, याचा विचारच कुणी केला नसेल...

India playing XI prediction vs South Africa T20 World Cup : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या ग्रुप फेरीत भारताने सहज विजय मिळवून सुपर ८मधील आपली जागा पक्की केली. आता सुपर ८ मध्ये भारतासमोर दक्षिण आफ्रिका व वेस्ट इंडिजसारखे तगडे संघ आहेत. ऑस्ट्रेलिया व श्रीलंका यांना घाम फोडणारा झिम्बाब्वेचा संघही ग्रुप १ मध्ये आहे. त्यामुळे भारतीय संघाला आता खऱ्या अर्थाने कडवी टक्कर मिळणार आहे. अ गटातील लढतीत भारतीय फलंदाज फिरकीसमोर अडखळताना दिसले आणि ही गोष्ट आता प्रतिस्पर्ध्यांना माहित झाली आहे. त्यामुळेच आता टीम इंडिया त्यांना अचंबित करणारी रणनिती आखण्याच्या तयारीत आहेत..भारताने अ गटातील लढतीत अमेरिका, नामिबिया, पाकिस्तान व नेदरलँड्सवर विजय मिळवला. या चारही सामन्यात फिरकीपटूंनी भारतीय फलंदाजांची डोकेदुखी वाढवली होती आणि त्यामुळे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार सूर्यकुमार यादव काहीतरी वेगळा विचार नक्की करतील, यात शंका नाही. अशातच टीम इंडियाची एक नवी स्ट्रॅटर्जी समोर आली आहे आणि त्याचा विचार प्रतिस्पर्ध्यांनी केला नसावा..Pakistan Cricket : पाकिस्तानी खेळाडूंची 'आर्थिक' कोंडी! भारताशी पंगा घेणे पडले महागात, चार संघांकडून पाकड्यांवर बंदी.भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा या स्पर्धेत आतापर्यंत तिन्ही सामन्यात भोपळा फोडू शकलेला नाही. इशान किशन चांगल्या फॉर्मात आहे, परंतु तिलक वर्मा फिरकीवर अपेक्षित प्रहार करताना दिसला नाही. शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या व सूर्या यांनी त्यांची भूमिका चोख पार पाडली आहे. आघाडीच्या फळीत चार डावखुरे फलंदाज आहेत आणि नेदरलँड्सच्या लढतीत यांची कोंडी कशी झाली, हे आपण सर्वांनी पाहिले. त्यामुळेच टीम इंडिया तिसऱ्या क्रमांकावर एक प्रयोग करण्याची शक्यता आहे..तिसऱ्या क्रमांकावर संजू सॅमसनहाती आलेल्या माहितीनुसार टीम इंडिया रविवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकावर संजू सॅमसनचा विचार करण्याची दाट शक्यता आहे. त्यासाठी तिलक वर्माला खालच्या क्रमांकावर ढकलले जाऊ शकते. संजू हा फिरकी गोलंदाजीवर चांगला खेळ करतो आणि फिरकीविरुद्ध त्याचा स्ट्राईक रेटही चांगला आहे. त्यामुळे अभिषेक व इशान या डावखुऱ्या फलंदाजांनंतर संजूच्या रुपाने उजवा हाताने फलंदाजी करणारा खेळाडू संघात समतोल बनवू शकतो..पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये खळबळ! शादाब खान 'तोंडाला लगाम लाव'; ऑल राऊडंरल मिळाली धमकी; माजी खेळाडूंवर केली होती टीका... .संजूला कोणाच्या जागी संधी दिली जाईल, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. रिंकू सिंग फिनिशर म्हणून संघात आहे, परंतु त्याला अद्याप अपेक्षित संधी मिळालेली नाही. अशात संजूला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फिट बसवायचे असल्यास रिंकूला बाहेर केले जाऊ शकते. शिवम दुबे फिनिशरच्या भूमिकेत दिसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.