IND vs SA T20I : भारत- द. आफ्रिका ट्वेंटी-२० मालिकेची उत्सुकता! जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, संघ अन् महत्त्वाचे कुठे पाहाल 'फ्री' थेट प्रक्षेपण

How to watch India vs South Africa T20 match for free : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातली पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिकेची आता सर्वांना उत्सुकता आहे. टेंबा बवुमाच्या संघाने कसोटी मालिकेत निर्विवाद वर्चस्व गाजवल्यानंतर टीम इंडियाने वन डे मालिका जिंकून हिशोब बरोबर केला आहे. त्यामुळे आता ट्वेंटी-२० मालिकेत कोण बाजी मारून वरचढ ठरतं, हे पाहण्यासाठी चाहते आतूर आहेत. या मालिकेत भारतीय संघात हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल यांचे पुनरागमन होणार आहे. आफ्रिकेच्या संघाला मालिकेपूर्वीच दुखापतीचे ग्रहण लागले आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या ताफ्यात बदल दिसणार आहे..सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ पुढल्या वर्षाच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी या मालिकेतून करणार आहे. कसोटी मालिकेत मानेच्या दुखापतीमुळे माघार घेणाऱ्या शुभमन गिलला दोन दिवसांपूर्वी बीसीसीआयने तंदुरुस्त जाहीर केले. त्यामुळे तो पाचही सामने खेळणार हे निश्चित झाले. हार्दिक पांड्याही आशिया चषक स्पर्धेनंतर पुन्हा भारतीय संघात पुनरागमन करणार आहे. तोही दुखापतीमुळे संघाबाहेर होता..Rohit Sharma Viral Video: वजन वाढेल माझं... रोहितचा केक भरवणाऱ्या जैस्वालला नकार; शेजारीच असलेल्या विराटची रिऍक्शन पाहिली का?.India vs South Africa Head To Headभारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आतापर्यंत ३१ ट्वेंटी-२० सामने झाले आहेत आणि त्यापैकी भारताने १८ मध्ये विजय मिळवला आहे. आफ्रिकेला १२ सामने जिंकता आले आहेत आणि १ सामन्याचा निकाल लागलेला नाही. घरच्या मैदानावर भारताने ५ विजय मिळवले आहेत, तर आफ्रिकेने भारतात ४ ट्वेंटी-२० सामने जिंकले आहेत. .Squadsभारत - सूर्यकुमार यादव ( कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सॅमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदरदक्षिण आफ्रिका - एडन मार्कराम ( कर्णधार), ऑटनेल बार्टमन, कॉर्बिन बॉश, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, क्विंटन डी कॉक, टॉनी डी जॉर्जी, डोनोव्हन फरेरा, रिझा हेंड्रिक्स, मार्को यान्सेन, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, क्वेना माफाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिच नॉर्ट्जे, त्रिस्तान स्तब्स..IND vs SA: 'एक DRS माझ्यासाठीच आहे...', रोहित शर्माने उडवलेल्या खिल्लीवर अखेर कुलदीप यादव बोलला; पाहा Video.Schedule and venuesभारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातल्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील पहिला सामना ९ डिसेंबरला कटक येथे खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर मुल्लानपूर येथे दुसरा सामना ११ डिसेंबरला होईल. त्यानंतर धर्मशाला ( १४ डिसेंबर), लखनौ ( १७ डिसेंबर) व अहमदाबाद ( १९ डिसेंबर) येथे पुढचे तिन सामने होणार आहेत..Telecast and live streamingपाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेचे थेट प्रक्षेपण Star Sports Network पाहायला मिळेल. Jio Hotstar वर हे सामने पाहता येतील..