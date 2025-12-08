Cricket

IND vs SA T20I : भारत- द. आफ्रिका ट्वेंटी-२० मालिकेची उत्सुकता! जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, संघ अन् महत्त्वाचे कुठे पाहाल 'फ्री' थेट प्रक्षेपण

India vs South Africa T20I 2025 full schedule and venues : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील ट्वेंटी-२० मालिकेची चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. मालिकेत एकूण पाच सामने खेळवले जाणार असून प्रत्येक सामन्यासाठी चाहते वेगळाच थरार अनुभवणार आहेत.
India vs South Africa T20I 2025 full schedule and venues

India vs South Africa T20I 2025 full schedule and venues

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

How to watch India vs South Africa T20 match for free : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातली पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिकेची आता सर्वांना उत्सुकता आहे. टेंबा बवुमाच्या संघाने कसोटी मालिकेत निर्विवाद वर्चस्व गाजवल्यानंतर टीम इंडियाने वन डे मालिका जिंकून हिशोब बरोबर केला आहे. त्यामुळे आता ट्वेंटी-२० मालिकेत कोण बाजी मारून वरचढ ठरतं, हे पाहण्यासाठी चाहते आतूर आहेत. या मालिकेत भारतीय संघात हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल यांचे पुनरागमन होणार आहे. आफ्रिकेच्या संघाला मालिकेपूर्वीच दुखापतीचे ग्रहण लागले आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या ताफ्यात बदल दिसणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
hardik pandya
T20 Series
Surya kumar Yadav
cricket news today
India vs South Africa
Shubman Gill

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com