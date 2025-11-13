Cricket

India vs South Africa: ध्रुव जुरेल अन्‌ रिषभ पंत कसोटीत खेळणार; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामध्ये लढत

Dhruv Jurel and Rishabh Pant Confirmed for India Test Squad: ध्रुव जुरेल आणि रिषभ पंत भारत-दक्षिण आफ्रिका पहिल्या कसोटी सामन्यात कोलकात्यात खेळणार आहेत. नितीशकुमार रेड्डी ‘भारत अ’ संघात, कसोटी सामन्याची तयारी जोरात सुरू.
सुनंदन लेले
कोलकाता : मागील पाच प्रथमश्रेणी सामन्यांमध्ये चार शतके झळकावणारा ध्रुव जुरेल याचा भारतीय कसोटी संघातील समावेश‍ निश्‍चित आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये येत्या शुक्रवारपासून (ता. १४) कोलकातामध्ये पहिल्या कसोटीला सामन्याला सुरुवात होत असून, याप्रसंगी भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डस्काटे यांनी बुधवारी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत नितीशकुमार रेड्डी याच्याऐवजी ध्रुव जुरेलला संधी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

