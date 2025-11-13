India vs South Africa: ध्रुव जुरेल अन्‌ रिषभ पंत कसोटीत खेळणार; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामध्ये लढत

कोलकाता : मागील पाच प्रथमश्रेणी सामन्यांमध्ये चार शतके झळकावणारा ध्रुव जुरेल याचा भारतीय कसोटी संघातील समावेश निश्चित आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये येत्या शुक्रवारपासून (ता. १४) कोलकातामध्ये पहिल्या कसोटीला सामन्याला सुरुवात होत असून, याप्रसंगी भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डस्काटे यांनी बुधवारी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत नितीशकुमार रेड्डी याच्याऐवजी ध्रुव जुरेलला संधी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले..तसेच दुखापतीनंतर पुनरागमन करणारा रिषभ पंत यालाही संघात स्थान देण्यात येणार आहे, असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. रिषभ पंतचा समावेशही पक्का असल्यामुळे आता ध्रुव जुरेल फलंदाज म्हणून संघामधून खेळणार आहे. रिषभ पंत यष्टीरक्षक म्हणून संघात कामगिरी बजावेल. नितीशकुमार रेड्डी याची ‘भारत अ’ संघामध्ये निवड झाली असून तो दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत खेळणार आहे..Athletics Doping: उत्तेजक चाचणीत गतवर्षी २६० भारतीय खेळाडू दोषी.कसोटी सामना चालू होण्याअगोदरचे दोन दिवस मजेदार असतात. लग्नासाठी मंगल कार्यालय जसे तयार होत असते अगदी तसेच वातावरण कोलकात्याच्या इडन गार्डनवर बघायला मिळाले. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दोन्ही संघ जोरदार सराव करून पहिल्या कसोटीसाठी सज्ज होताना बघायला मिळत असताना मैदानाचे कर्मचारी मन लावून खेळपट्टी तयार करण्यात गुंग होते..क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालचे पदाधिकारी आणि कर्मचारी दोन्ही संघाला काय पाहिजे, नको ते जातीने बघत असताना प्रेक्षकांसाठी सोयीसुविधा बरोबर आहेत ना हे तपासत होते. मैदानाबाहेर क्रिकेट चाहत्यांची वर्दळ वातावरणातील उत्साह वाढवत होती. एकंदरीत इडन गार्डन परिसरात पहिल्या कसोटी सामन्यासाठीचे पोषक वातावरण तयार होताना अनुभवायला मिळाले..वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपची गदा जिंकणारा दक्षिण आफ्रिकन संघ भारताच्या दौऱ्यावर येताना नुसता आत्मविश्वास सोबत घेऊन आलेला नाही, तर खऱ्या अर्थाने परिपूर्ण संघ घेऊन दाखल झाला आहे. भारतीय संघ व्यवस्थापनाला मनोमन कल्पना आहे की कसोटी दोनच सामन्यांची असली तरी दक्षिण आफ्रिकेसमोरची मालिका कठोर परीक्षा बघणारी आणि खूप मोलाची असणार आहे. दक्षिण आफ्रिकन संघ पाकिस्तानात कसोटी मालिका खेळून दाखल झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला काही खेळाडू ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून परतल्याने भारतीय संघाला एकत्र जमून तीन दिवसांचा सराव करायची संधी मिळाली आहे..सामना चालू होण्याला दोन दिवस बाकी आहेत आणि भारतीय संघात कोणाचा समावेश केला जाणार याची चर्चा रंग भरू लागली आहे. याचप्रसंगी पुढे बोलताना रायन डस्काटे म्हणाले, भारतीय कसोटी संघातील मोजके खेळाडू ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेलेले असल्याने कसोटी क्रिकेटशी जुळवून घेताना जास्त अडचण येणार नाही. भारतीय संघाला पूर्ण कल्पना आहे की दक्षिण आफ्रिकन संघाची ताकद काय आहे. बरेच लोक गोलंदाजीबद्दल बोलताना फक्त फिरकीचा विचार करत असतात. मला वाटते की इडन गार्डन स्टेडियमची खेळपट्टी कसोटी सामन्यासाठी चांगली आहे..Ind vs SA Test : आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ सज्ज, शुभमन गिल अन् सेनेचा कसून सराव, दीड तास नेटमध्ये गाळला घाम... .फलंदाज आणि वेगवान गोलंदाजांनाही सामन्याच्या सुरुवातीला चांगली मदत मिळेल. समोरच्या संघात चांगले फिरकी गोलंदाज आहेत, याचा विचार करून आम्ही फलंदाजांची तशी तयारी करून घेत आहोत, पण आव्हान मोठे आहे यात शंका नाही. मजा येणार आहे कसोटी सामन्याला, रायन टेन डस्काटे यांनी विचार मांडताना सांगितले..कुलदीपऐवजी अक्षरची निवडरायन टेन डस्काटे यांनी याप्रसंगी फिरकी गोलंदाजांबाबतही मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर व रवींद्र जडेजा हे तीनही खेळाडू अष्टपैलू आहेत. फिरकी गोलंदाजीसह ते उत्तम फलंदाजीही करतात. त्यामुळे पहिल्या कसोटीत या तीनही खेळाडूंना निवडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, रायन टेन डस्काटे यांच्या वक्तव्यावरून कुलदीप यादवऐवजी अक्षर पटेलला अंतिम अकरामध्ये संधी देण्यात येईल, असे वाटत आहे..दोन्ही संघांच्या क्षमतेची कसोटी : कॉनराडगेल्या दोन वर्षांत दक्षिण आफ्रिकन संघाची जडणघडण छानपैकी झाली आहे. अगोदरच्या तुलनेत आमच्या संघातील फिरकी गोलंदाजांची बांधणी जास्त परिणाम साधणारी आहे, असे मला वाटते. बरेच लोक भारतात कसोटी सामना म्हणल्यावर फक्त फिरकी गोलंदाजांच्या हल्ल्याचा विचार करत आहेत. मला वाटते जेव्हा सामन्यात कागिसो रबाडा, जसप्रीत बुमरा आणि मोहम्मद सिराजसारखे दर्जेदार वेगवान गोलंदाज भाग घेणार असतात, तेव्हा वेगवान गोलंदाजांचा विचार बाजूला सरकवून चालत नाही..IND vs WI 2nd Test Live: कर्णधारपदाची सवय झाली आहे! दक्षिण आफ्रिकन संघाबद्दल असलेल्या बऱ्याच शंका आम्ही लॉर्ड्स मैदानावर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप जिंकून दूर केल्या आहेत. संघाचा नेता तेंबा बावुमा सध्याच्या घडीला जगातील सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक आहे. तो खूप शांत विचारी कर्णधार आहे. पाकिस्तान विरुद्ध चांगला खेळ करताना आम्ही कसोटी सामना जिंकण्याचा पराक्रम करून दाखवला आहे. खरे सांगायचे तर दोन्ही संघांची क्षमता आणि तयारी बघता दोन कसोटी सामन्यांची मालिका म्हणजे अगदी तोंडाला पाणी सुटणारी लढत आहे, असे दक्षिण आफ्रिकन संघाचे प्रशिक्षक शुकरी कॉनराड यांनी मालिकेबद्दल विचार मांडताना सांगितले.. 