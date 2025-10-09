Cricket
INDW vs SAW: भारताच्या मार्गात पावसाचा खोडा! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामना रद्द झाल्यास कुणाचा फायदा?
India vs South Africa Women’s WC 2025 Match Rain Updates: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत आज होणाऱ्या भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्याच पावसामुळे अडथळा आला आहे. जर सामना रद्द झाला, तर काय होईल, जाणून घ्या.
Summary
महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामना पावसामुळे विलंबित झाला आहे.
विशाखापट्टणममध्ये पावसामुळे मैदान ओले झाले असून नाणेफेकही अद्याप होऊ शकलेली नाही.
जर सामना रद्द झाला, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण मिळेल.