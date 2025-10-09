INDW vs SAW: भारताच्या मार्गात पावसाचा खोडा! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामना रद्द झाल्यास कुणाचा फायदा?
INDW vs SAW: भारताच्या मार्गात पावसाचा खोडा! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामना रद्द झाल्यास कुणाचा फायदा?

India vs South Africa Women’s WC 2025 Match Rain Updates: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत आज होणाऱ्या भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्याच पावसामुळे अडथळा आला आहे. जर सामना रद्द झाला, तर काय होईल, जाणून घ्या.
  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामना पावसामुळे विलंबित झाला आहे.

  • विशाखापट्टणममध्ये पावसामुळे मैदान ओले झाले असून नाणेफेकही अद्याप होऊ शकलेली नाही.

  • जर सामना रद्द झाला, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण मिळेल.

