IND vs SL ODI: भारत-श्रीलंका संघातील वनडे सामना दिल्लीतून अचानक हलवला, आता कोणत्या मैदानात होणार मॅच?

भारतीय संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यानंतर भारतीय संघाला लगेचच मायदेशात श्रीलंकेविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. भारत आणि श्रीलंका संघात तीन वनडे आणि तीन टी२० सामने होणार आहेत. पण ही मालिका सुरू होण्यापूर्वीच पहिल्या वनडेची जागा बदलावी लागली आहे. .IND vs SL Semi Final : भारताला दिवसा 'चांदण्या' दिसल्या! ९ फलंदाज घेऊन उतरले, पण इशान किशन, वैभव सूर्यवंशीमुळे वाचली लाज.भारत आणि श्रीलंका संघात वनडे मालिकेतील तीन सामन्यांपैकी पहिला सामना १३ डिसेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. हा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाणार होता. मात्रहा सामना आता दिल्लीतून हलवण्यात आला आहे. हा सामना आता विशाखापट्टणम येथे खेळला जाणार आहे..खरंतर संभाव्य हवामानातील व्यत्यय आणि स्टेडियममधील प्रस्तावित नूतनीकरणाचे काम लक्षात घेता, दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने (DDCA) भारत आणि श्रीलंका संघातील पहिला वनडे सामना दिल्लीतून हलवण्यात यावा अशी विनंती केली होती. या विनंतीनंतर आता हा सामना विशाखापट्टणमला होईल. दरम्यान, पहिल्या वनडेचे शहर जरी बदलण्यात आले असले, तरी निर्णधारीत तारखेलाच म्हणजे १३ डिसेंबरला हा सामना खेळला जाईल..चार वर्षांनंतर भारतात होणार IPL लिलाव? तारीख ठरली, पण त्याच दिवशी IND vs SL सामना... सावळागोंधळ.भारत विरुद्ध श्रीलंका मालिकापहिला सामना १३ डिसेंबरला विशाखापट्टणम येथे झाल्यानंतर दुसरा सामना बंगळुरू येथे १६ डिसेंबरला होईल, तर तिसरा सामना अहमदाबादला १९ डिसेंबरला होणार आहे. त्यानंतर २२ डिसेंबर रोजी टी२० मालिका सुरू होईल. पहिला टी२० सामना राजकोटला खेळला जाणार आहे. त्यानंतर कटकला दुसरा टी२० सामना २४ डिसेंबर रोजी होईल, तर तिसरा सामना पुण्याच्या गहुंजेमधील स्टेडियवर २७ डिसेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. वनडे मालिकेतील सर्व सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी २.०० वाजता सुरू होतील, तर टी२० मालिकेतील सर्व सामने संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.