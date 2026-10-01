IND vs SL Semi Final : भारताला दिवसा 'चांदण्या' दिसल्या! ९ फलंदाज घेऊन उतरले, पण इशान किशन, वैभव सूर्यवंशीमुळे वाचली लाज

India vs Sri Lanka Semi Final Asian Games 2026: आव्हानात्मक खेळपट्टीवर भारताचे स्टार फलंदाज ढेपाळले. वैभव सूर्यवंशी व इशान किशन सोडल्यास अन्य फलंदाजांनी श्रीलंकन गोलंदाजांसमोर नांग्या टाकल्या. ८ फलंदाज घेऊन मैदानावर उतरलेल्या भारतीय संघातील केवळ दोन खेळाडू आज चांगले खेळू शकले. इशानने अर्धशतक झळकावले नसते तर भारताला सन्मानजनक धावसंख्याही उभारता आली नसती... सहान अराछिगेने पहिल्याच स्पेलमध्ये अप्रतिम कामगिरी केली आणि त्यानंतर लंकेच्या इतर गोलंदाजांनी फास आवळला.. .भारताच्या आघाडीच्या फळीला आज संघर्ष करताना पाहिले... वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांच्यासमोर श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी चांगलेच आव्हान उभे केले. त्यात संजू ( ७) व अभिषेक ( ७) हे दोघंही अपयशी ठरले. पण, वैभवने त्याचा फॉर्म राखताना २१ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ३८ धावा केल्या. श्रीलंकन गोलंदाज सहान अराछिगे याने त्याच्या पहिल्याच स्पेलमध्ये मोठ्या विकेट्स मिळवून दिल्या. त्याने ४-०-२८-२ अशी स्पेल संपवताना वैभव व अभिषेकला बाद केले. तरिंदू रत्ननायकेच्या गोलंदाजीवर संजू बाद झाला..कर्णधार श्रेयस अय्यरकडून ( १३) फार अपेक्षा होत्या, परंतु वनूजा सहानने त्याचा त्रिफळा उडवला आणि पाठोपाठ अक्षर पटेल ( ८) व तिलक वर्मा ( २) हेही अपयशी ठरले. इशान किशनने मोर्चा सांभाळताना श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना चांगले प्रत्युत्तर दिले. भारताच्या इतर फलंदाजांना मात्र परिस्थितीशी जुळवून घेता आले नाही. भारतीय गोलंदाज या आव्हानात्मक परिस्थितीचा किती फायदा उठवतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सहा फलंदाज आणि तीन ऑलराऊंडर असे फलंदाजीचे ९ पर्याय असूनही भारताला इशान व वैभव या दोघांनीच वाचवले. इशान आणि शिवम दुबे यांनी सातव्या विकेटसाठई २६ धावा जोडून संघाच्या डावाला स्थैर्य दिले. पण, १९व्या षटकात मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात शिवम ( ३) बाद झाला. इशान दुसऱ्या बाजूने किल्ला लढवत राहिला आणि त्याने ४६ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह ८० धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ७ बाद १६९ धावांपर्यंत पोहोचवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.