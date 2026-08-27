IND vs SL: फॉलोऑन देऊनही फसला प्लॅन! भारताच्या हातातून विजय निसटला, दिनूशा एकटा नडला; कोलंबो कसोटी 'ड्रॉ'

श्रीलंका विरुद्ध भारत संघात कोलंबोमध्ये रंगतदार सामना झाला. या सामन्यात भारतीय संघाने अनेक प्रयत्नांनंतरही श्रीलंका संघाला शेवटच्या दिवशी सर्वबाद करता आले नाही. आधी पसिंगू सुरियाबंदाराच्या अर्धशतकी आणि नंतर सोनल दिनूशाच्या शतकी खेळीमुळे त्यामुळे अखेर हा सामना अनिर्णित राहिला. त्यामुळे भारतीय संघाने ही मालिका १-० अशा फरकाने जिंकली. मात्र श्रीलंकेने व्हाईटवॉश टाळला आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीचा भाग असल्याने याचा परिणाम दोन्ही संघांवर झाला असून भारतीय संघाने फॉलोऑन दिल्यानंतरही सामना न जिंकल्याने पुढे जाण्याची संधी गमावली. या सामन्यात चौथ्या दिवस अखेर श्रीलंकेने फॉलोऑननंतर दुसऱ्या डावात ६ बाद २२९ धावा केल्या होत्या आणि १६ धावांची आघाडी घेतली होती. पाचव्या दिवशी श्रीलंकेने त्यापुढे खेळायला सुरुवात केली. चौथ्या दिवसाखेर नाबाद असलेल्या सोनल दिनूशा आणि केशरा नुवंथा यांनी पाचव्या दिवसाची सुरुवात चांगली केली. संयमी खेळ करत भारताला लवकर यश त्यांनी मिळू दिले नाही. त्यांनी ७ व्या विकेटसाठी तब्बल ११२ धावांची भागीदारी केली. या दोघांनी पाचव्या दिवसाचे पहिले सत्र पूर्ण खेळून काढत भारतावरील दबाव वाढवला होता. पण अखेर लंच ब्रेकनंतर मानव सुथारने नुवंथाचा अडथळा दूर केला. त्याने ध्रुव जुरेलच्या हातून ४६ धावांवर नुवंथाला झेलबाद केले. पण तरी एका बाजूने अर्धशतक पूर्ण केलेला दिनूशा दमदार खेळ करत राहिला. त्याला काही वेळ प्रभात जयसूर्याने साथ दिली. पण ११७ व्या षटकात जयसूर्याला रवींद्र जडेजाने २ धावांवर बाद केले. मात्र यानंतरही लहिरू कुमाराने ९० चेंडू खेळत दिनूशाला साथ दिली. त्यांनी ४७ धावांची भागीदारी करत आघाडी वाढवली. अखेर १४५ व्या षटकात लहिरू कुमारालाही रवींद्र जडेजाने १२ धावांवर बाद केले. पण नंतरही शेवटच्या विकेटसाठी चिवट झुंज दिनूशा आणि असिथा फर्नांडो यांनी दिली. या दोघांनी मिळूनही ५६ चेंडू खेळले. दिनूशाने त्याचे शतकही पूर्ण केले. या सामन्यात त्याने पहिल्या डावातही शतक केले होते. अखेर १५४ षटकात ९ बाद ४२९ धावा केल्यानंतर श्रीलंकेने डाव घोषित केला. श्रीलंकेने २१६ धावांची आघाडी घेतली होती आणि पाचवा दिवस संपण्यासाठी काहीच वेळ शिल्लक असल्याने अखेर हा सामना अनिर्णितच राहिल हे लक्षात घेता श्रीलंकेचा डाव घोषित झाल्यानंतर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले आणि सामना संपला. भारतीय खेळाडूंनी खिलाडूवृत्ती दाखवत दिनूशाचेही कौतुक केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.