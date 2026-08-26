IND vs SL: शुभमन गिल पळत गेला अन् हवेत झेपावत घेतला भन्नाट कॅच! श्रीलंकेची जमलेली जोडी फोडली, पाहा Video

Sri Lanka vs India, 2nd Test Marathi News: श्रीलंका विरुद्ध भारत संघात सुरू असलेल्या कोलंबो कसोटीत शुभमन गिलने चौथ्या दिवशी भन्नाट झेल घेत सर्वांचेच लक्ष वेधले. या सामन्यात भारतीय संघाने (Team India)चौथ्या दिवशी श्रीलंका संघाला फॉलोऑन दिला होता. त्यानंतरही श्रीलंकेने पसिंदू सुरियाबंदारा (Pasindu Sooriyabandara) आणि कामिंदू मेंडिस (Kamindu Mendis) यांच्या शतकी भागीदारीने झुंज देण्याचा प्रयत्न केला. पण गिलने (Shubman Gill) घेतलेल्या झेलाने भारताचे सामन्यात पुनरागमन झाले. .IND vs SL Day 4: भारताचा श्रीलंकेवर कहर! 290 धावांत ऑलआऊट करत दिला फॉलोऑन; दिनुशाचं शतकही व्यर्थ.या सामन्यात चौथ्या दिवशी श्रीलंका संघाचा पहिला डाव २९० धावांवर संपला. त्यामुळे भारताने २१३ धावांची आघाडी घेतल्याने श्रीलंकेला फॉलोऑन दिला. त्यामुळे श्रीलंका संघ पुन्हा फलंदाजीला उतरला. पण लहिरू उडारा ३ धावांवरच मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर सारांश जैनकडे झेल देत बाद झाला. त्यानंतर कामिल मिशरा आणि सुरियाबंदारा यांनी अर्धशतकी भागीदारी करत डाव पुढे नेला, पण मिशराला रवींद्र जडेजाने ३२ धावांवर पायचीत पकडले..यानंतर मात्र सुरियाबंदाराला कामिंडू मेंडिसची भक्कम साथ मिळाली. या दोघांनी चांगला खेळ करत भारतीय गोलंदाजांना बराच संघर्ष करावा लावला. दोघांचीही अर्धशतकं झाली होती, तसेच शतकी भागीदारीही झाली होती. पण अखेर ११५ धावांची त्यांची भागीदारी प्रसिद्ध कृष्णा आणि शुभमन गिलने मिळून तोडली..IND vs SL, 2nd Test, 4th Day: श्रीलंकेला आघाडी घेण्यात यश, पण भारताची सामन्यावर मजबूत पकड; सूरियाबंदाराचं शतक हुकलं.४४ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णा गोलंदाजीला आला. कृष्णाने टाकलेल्या पहिल्या आखुड टप्प्याच्या चेंडूवर मेंडिसने शॉट खेळला, पण चेंडू उडाला आणि स्केअर लेगच्या दिशेने गेला. त्यावेळी गिल पळत गेला आणि त्याने डाईव्ह मारत मस्त झेल घेतला. त्यामुळे मेंडिसला विकेट गमावावी लागली. तो ९२ चेंडूत ५५ धावांची खेळी करून बाद झाला..मेंडिस बाद झाल्यानंतर कर्णधार धनंजय डी सिल्वाही २३ धावा करून बाद झाला, तर सुरियाबंदाराचेही शतक हुकले. तो १७३ चेंडूत ९२ धावा करून बाद झाला. निरोशान डिकवेल्लाही ६ धावा करून बाद झाला. त्यामुळे चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला, तेव्हा श्रीलंकाच्या ६ विकेट्स गेल्या होत्या आणि २२९ धावा झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्याकडे १६ धावांची आघाडी आहे. आता सामन्याच्या अखेरच्या दिवशी श्रीलंकेला भारतासमोर मोठं लक्ष्य ठेवण्याचे आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.