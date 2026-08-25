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IND vs SL, 2nd Test: श्रीलंकेकडून फाईटबॅक! सोनल दिनूशाची शतकाकडे वाटचाल; भारत फॉलोऑन देणार?

Sri Lanka vs India, 2nd Test, 4th Day: भारताविरुद्ध श्रीलंकेचा पहिला डाव एका क्षणी गडबडला होता. मात्र सोनल दिनूशाने तळातील फलंदाजांसोबत डाव सावरला आहे. पण आता चौथ्या दिवशी भारतीय संघ फॉलोऑन देणार का, हे पाहावे लागणार आहे.
Sri Lanka vs India 2nd Test

India Test Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sri Lanka vs India, 2nd Test Marathi News: भारत विरुद्ध श्रीलंका संघात कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना कोलंबोमध्ये सुरू असून या सामन्यावर भारतीय संघाने मजबूत पकड बनवली आहे.

मात्र सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी (२५ ऑगस्ट) श्रीलंकेला डाव मध्ये गडबडलेला असताना पसिंदू सूरियाबंदारा (Pasindu Sooriyabandara) आणि सोनल दिनूशाने (Sonal Dinusha) डाव सावरला आहे. पण आता भारतीय संघ चौथ्या दिवशी श्रीलंकेला लवकर सर्वबाद करत फॉलोऑन देणार का, हे पाहावे लागणार आहे.

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