IND vs SL, 2nd Test: श्रीलंकेकडून फाईटबॅक! सोनल दिनूशाची शतकाकडे वाटचाल; भारत फॉलोऑन देणार?

Sri Lanka vs India, 2nd Test Marathi News: भारत विरुद्ध श्रीलंका संघात कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना कोलंबोमध्ये सुरू असून या सामन्यावर भारतीय संघाने मजबूत पकड बनवली आहे. मात्र सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी (२५ ऑगस्ट) श्रीलंकेला डाव मध्ये गडबडलेला असताना पसिंदू सूरियाबंदारा (Pasindu Sooriyabandara) आणि सोनल दिनूशाने (Sonal Dinusha) डाव सावरला आहे. पण आता भारतीय संघ चौथ्या दिवशी श्रीलंकेला लवकर सर्वबाद करत फॉलोऑन देणार का, हे पाहावे लागणार आहे. .या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघाने दुसऱ्या दिवशी पहिल्या डावात लहिरू उडारा (१) आणि प्रभात जयसूर्या (२) यांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी तिसऱ्या दिवशी चौथ्या षटकापासून २ बाद ८ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. पण १० व्याच षटकात कामिल मिशराला प्रसिद्ध कृष्णाने बाद करत श्रीलंकेला तिसरा धक्का दिला. पण नंतर पसिंदू सूरियाबंदारा आणि कामिंदू मेंडिस यांनी श्रीलंकेचा डाव सावरत ८७ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे श्रीलंकेने १२० धावांचा टप्पा सहज पार केला होता..IND vs SL 2nd Test: यशस्वी जैस्वाल-असिथा फर्नांडो वादाचा नवा खळबळजनक Video समोर! ICC वर गंभीर आरोप... नेमकी 'ढुशी' मारली कोणी?.अखेर चौथ्या विकेटसाठीची भागीदारीही प्रसिद्ध कृष्णानेच तोडली. त्याने मेंडिसला ३२ धावांवर रवींद्र जडेजाच्या हातून झेलबाद केले. त्यापाठोपाठ कर्णधार धनंजय डी सिल्वालाही ८ धावांवर मानव सुथारने माघारी धाडले. पण त्यानंतरही सोनल दिनूशा सुरियाबंदाराला साथ देत होता. सुरियाबंदाराने अर्धशतकही पूर्ण केले होते. तो शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता..पण त्याचा सर्वात मोठा अडथळा रवींद्र जडेजाने ४५ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर दूर केला. त्याने त्याला त्रिफळाचीत केले. त्याने १३३ चेंडूत ९ चौकारांसह ८० धावांची खेळी केली. त्याच्या पुढच्याच षटकात निरोशान डिकवेल्ला शून्यावर बाद झाला, त्याला मोहम्मद सिराजने यष्टीरक्षक ध्रुव जुरेलच्या हातून झेलबाद केले. पण नंतर दिनूशाला केशरा नुवंथा दुसऱ्या बाजूने बचावात्म खेळत चांगली साथ देत होता. त्याने त्याला साथ देताना ५७ धावांची भागीदारी केली. पण ६९ व्या षटकात नुवंथाला सुथारने बाद केले. पण तरी लहिरू कुमाराही संयमी खळ करत होता, त्यामुळे दिनूशाला डाव पुढे नेण्यास मदत झाली. त्याने अर्धशतक पूर्ण करत तिसऱ्या दिवसाअखेर शतकाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली..IND vs SL 2nd Test: अरे, चाललंय तरी काय! यशस्वी, असिथानंतर आणखी एका खेळाडूवर ICC ने केली कारवाई; हे नवीन प्रकरण काय? .तिसरा दिवस संपला, तेव्हा श्रीलंकेने पहिल्या डावात ८ बाद २६५ धावा केल्या आहेत, ते अद्याप २३८ धावांनी पिछाडीवर आहेत. श्रीलंकेला फॉलोऑन टाळण्यासाठी ३०४ धावांपर्यंत पोहचणे महत्त्वाचे आहे.तिसऱ्या दिवसअखेर भारताकडून गोलंदाजी करताना प्रसिद्ध कृष्णा आणि मानव सुथार यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.या सामन्यात भारताने पहिला डाव ९ बाद ५०३ धावांवर घोषित केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.