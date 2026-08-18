IND vs SL, Test: भारतीय संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर! चौथ्या दिवशी फलंदाजी गडबडली, पण गोलंदाजांनी राखले वर्चस्व

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: भारत आणि श्रीलंका संघात गॉलमध्ये कसोटी मालिकेतील पहिला सामना सुरू असून अखेरच्या दिवशी भारतीय संघाला विजयाची संधी आहे. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला असून आता अखेरच्या दिवशी भारतीय संघाला धावांनी विजयासाठी ६ विकेट्सची गरज आहे. श्रीलंकेला अखेरच्या दिवशी विजयासाठी २८८ धावांची गरज आहे. चौथ्या दिवशी दोन्ही संघांच्या गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिल्याचे दिसून आले असून तब्बल १४ विकेट्स गेल्या. .IND vs SL 1st Test: श्रीलंकेने डाव टाकला! १४ शतकं झळकावणाऱ्या खेळाडूची अचानक एन्ट्री; रेफरीने दिली परवानगी, नेमकी गडबड काय? .तिसऱ्या दिवशी श्रीलंकेचा पहिला डाव संपल्याने चौथ्या दिवशी भारतीय संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला. मात्र, पहिल्या डावात साडेचारशे धावा केलेल्या भारतीय संघाची फलंदाजी दुसऱ्या डावात कोलमडली. यशस्वी जैस्वाल शून्यावर माघारी परतल्यानंतर दुसऱ्या विकेटसाठी केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी ६५ धावांची भागीदारी करत डाव सावरला. मात्र केएल राहुलला ३५ धावांवर प्रभात जयसूर्याने बाद केले. पाठोपाठ त्याने भारताचा कर्णधार शुभमन गिललाही ८ धावांवर पायचीत करत भारताला मोठा धक्का दिला. देवदत्त पडिक्कलही या डावात मात्र चांगल्या सुरुवातीनंतर मोठी खेळी करू शकला नाही. त्याला ४४ धावांवर केशरा नुवंथाने पायचीत केले. ध्रुव जुरेलही ७ धावांवर बाद झाला. .नंतर रवींद्र जडेजा आणि रिषभ पंत यांनी ५४ धावांची भागीदारी करत भारताला १७० धावांचा टप्पा पार करून दिला. पंत आक्रमक खेळत होता, त्याने अर्धशतकही केले. पण या दोघांनाही लहिरू कुमाराने बाद केले. पंतने ६९ चेंडूत ६६ धावांची खेळी केली, तर जडेजा १९ चेंडूत ९ धावांवर बाद झाला. मानव सुथार (९), कुलदीप यादव (५) आणि प्रसिद्ध कृष्णा (२) यांनी स्वस्तात विकेट गमावल्या. त्यामुळे भारताचा डाव ४८.५ षटकात १९३ धावांवरच संपला. पण पहिल्या डावातील १७८ धावांच्या आघाडीमुळे भारताने श्रीलंकेसमोर ३७२ धावांचे आव्हान ठेवले.श्रीलंकेकडून असिथा फर्नांडोने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. प्रभात जयसूर्याने ३ विकेट्स, तर लहिरू कुमाराने २ विकेट्स घेतल्या केशरा नुवंथाने १ विकेट घेतली. .त्यानंतर ३७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या श्रीलंकेकडून निशान मदुष्का आणि लहिरू उडारा यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी सुरुवात संयमी केली होती, पण मदुष्काला २७ चेंडूत ६ धावांवरच असताना मोहम्मद सिराजने बाद केले. त्यानंतर पसिंदू सुरियाबांदराला मानव सुतारने पहिलाच चेंडू खेळत असताना शुन्यावर पायचीत केले. कामिंडू मेंडिसलाही २ धावांवर प्रसिद्ध कृष्णाने बाद केले. त्यामुळे २१ धावांवर ३ विकेट्स अशी अवस्था श्रीलंकेची होती, त्यातच उडाराही मानव सुथारने ध्रुव जुरेलच्या हातून झेलबाद करत बाद केले. उडाराने ५८ चेंडूत १६ धावांची खेळी केली. .IND vs SL, 1st Test: भारताचा दुसरा डाव गडगडला, श्रीलंकन गोलंदाजांनी दमदार कमबॅक; पण तरी विजयासाठी डोंगराएवढं आव्हान.पण नंतर कर्णधार धनंजय डी सिल्वा आणि सोनल दिनुशा यांनी संघाचा डाव सावरला. त्यांनी दिवस संपेपर्यंत विकेट्स जाऊ दिली नाही धनंजय डी सिल्वा ३१ धावांवर आणि सोनल दिनुशा २५ धावांवर नाबाद राहिला. श्रीलंकेच्या चौथ्या दिवसाखेर श्रीलंकेच्या ३४ षटकात ४ बाद ८४ धावा झाल्या आहेत.या सामन्यात पहिल्या डावात भारताने ११६.४ षटकात ४६२ धावा केल्या, त्यानंतर श्रीलंकेला पहिल्या डावात ७९.४ षटकात सर्वबाद २८४ धावा करता आल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.