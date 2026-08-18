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IND vs SL, 1st Test: भारताचा दुसरा डाव गडगडला, श्रीलंकन गोलंदाजांनी दमदार कमबॅक; पण तरी विजयासाठी डोंगराएवढं आव्हान

India Collapse in Second Innings in Galle: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात गॉलमध्ये पहिला कसोटी सामना सुरू झाला आहे. या सामन्यात चौथ्या दिवशी भारताचा डाव मात्र गडगडला आहे. मात्र पहिल्या डावातील आघाडीमुळे भारताला श्रीलंकेसमोर मोठे लक्ष्य ठेवता आले.
Devdutt Padikkal - Rishabh Pant | Sri Lanka vs India 1st Test

Devdutt Padikkal - Rishabh Pant | Sri Lanka vs India 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: भारत आणि श्रीलंका संघात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना गॉलमध्ये खेळवला जात असून मंगळवारी या सामन्याचा चौथा दिवस आहे. भारताने या सामन्याच्या पहिल्या तिन्ही दिवशी वर्चस्व ठेवले होते.

मात्र चौथ्या दिवशी श्रीलंकन गोलंदाजांनी दमदार कामगिरी करताना पहिल्या दोन सत्रातच भारताचा डाव संपवला आहे. मात्र पहिल्या डावातील १७८ धावांच्या आघाडीमुळे आणि रिषभ पंत व देवदत्त पडिक्कलने केलेल्या खेळीमुळे भारताने श्रीलंकेसमोर ३७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

<div class="paragraphs"><p>Devdutt Padikkal - Rishabh Pant | Sri Lanka vs India 1st Test</p></div>
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