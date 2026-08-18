IND vs SL, 1st Test: भारताचा दुसरा डाव गडगडला, श्रीलंकन गोलंदाजांनी दमदार कमबॅक; पण तरी विजयासाठी डोंगराएवढं आव्हान

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: भारत आणि श्रीलंका संघात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना गॉलमध्ये खेळवला जात असून मंगळवारी या सामन्याचा चौथा दिवस आहे. भारताने या सामन्याच्या पहिल्या तिन्ही दिवशी वर्चस्व ठेवले होते. मात्र चौथ्या दिवशी श्रीलंकन गोलंदाजांनी दमदार कामगिरी करताना पहिल्या दोन सत्रातच भारताचा डाव संपवला आहे. मात्र पहिल्या डावातील १७८ धावांच्या आघाडीमुळे आणि रिषभ पंत व देवदत्त पडिक्कलने केलेल्या खेळीमुळे भारताने श्रीलंकेसमोर ३७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. .IND vs SL 1st Test: रिषभ पंतने इतिहास रचला! असे 'शतक' झळकावणारा तो भारताचाच नव्हे, तर आशियातील पहिला फलंदाज ठरला.या सामन्यात तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस श्रीलंकेचा डाव २८४ धावांवर संपला होता. त्यामुळे चौथ्या दिवसाची जेव्हा सुरुवात झाली, तेव्हा भारतीय संघ १७८ धावांच्या आघाडीसह दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला. मात्र भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली. भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वालला असिथा फर्नांडोने तिसऱ्याच चेंडूवर शून्यावरच बाद केले. पण नंतर पुन्हा एकदा केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांची जोडी जमली. या दोघांनी ६५ धावांची भागीदारी केली. पण त्यांची धोकादायक ठरणारी भागीदारी १५ व्या षटकात प्रभाज जयसूर्याने तोडली. त्याने केएल राहुलला ३५ धावांवर बाद केले. .जयसूर्याने कर्णधार शुभमन गिललाही टिकू दिलं नाही. त्याने गिलला ८ धावांवरच पायचीत केले. पण तरी पहिल्या डावात दीडशतक करणारा पडिक्कल खेळत होता, त्याला जुरेलने साथ देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पडिक्कलला केशरा नुवंथाने ७५ चेंडूत ४४ धावांवर माघारी धाडले, तर जुरेलला असिथा फर्नांडोने ७ धावांवर झेलबाद केले. त्यानंतर आक्रमक खेळणाऱ्या रिषभ पंतला दुसऱ्या बाजूने रवींद्र जडेजाने संयमी फलंदाजी करत ५४ धावांची भागीदारी केली. पंतने अर्धशतकही केले. पण लहिरू कुमाराने आधी पंतला आणि मग जडेजालाही बाद करत भारताला मोठे धक्के दिले. पंतने ६९ चेंडूत ६६ धावांची खेळी केली. या खेळत त्याने ८ चौकार आणि २ षटकार मारले. दोन षटकारांमुळे त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये १०० षटकारही पूर्ण केले. जडेजाने १९ चेंडूत ९ धावा केल्या. .IND vs SL 1st Test: श्रीलंकेने डाव टाकला! १४ शतकं झळकावणाऱ्या खेळाडूची अचानक एन्ट्री; रेफरीने दिली परवानगी, नेमकी गडबड काय? .त्यानंतर मात्र माव सुथार (९), कुलदीप यादव (५) आणि प्रसिद्ध कृष्णा (२) यांनीही स्वस्तात विकेट गमावल्या. त्यामुळे भारताचा डाव ४८.५ षटकात १९३ धावांवरच संपला. पण पहिल्या डावात १७८ धावांच्या भागीदारीमुळे भारताला श्रीलंकेसमोर ३७२ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले.श्रीलंकेकडून असिथा फर्नांडोने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर प्रभात जयसूर्याने ३ विकेट्स घेतल्या. लहिरू कुमाराने २ विकेट्स घेतल्या..तत्पुर्वी, या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावात सर्वाबाद ४६२ धावाकेल्या होत्या. त्यानंतर श्रीलंकेला पहिल्या डावात सर्वबाद २८४ धावा करता आल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.