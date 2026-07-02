India vs Sri Lanka Test Series: भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेची तारीख जाहीर; WTC Final साठी दोन महत्त्वाचे सामने केव्हा व कुठे?

India tour of Sri Lanka Test schedule: भारतीय संघाने घरच्या मैदानावर नुकतीच पार पडलेली अफगाणिस्तानविरुद्धची कसोटी जिंकली. आता भारताची पुढील कसोटी मालिका थेट ऑगस्टमध्ये होणार आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC Final) फायनलमध्ये पोहोचण्याची भारताला अजून संधी आहे आणि त्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या श्रीलंका दौऱ्याच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ ऑगस्ट महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर दोन कसोटी सामने खेळण्यासाठी जाणार आहे. त्यानंतर पुढील कसोटी मालिका थेट डिसेंबर २०२६ मध्ये होणार आहे..जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत भारतीय संघ सध्या ४८.१५ टक्क्यासह पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांना पुढील ९ कसोटी पैकी सर्व जिंकणे महत्त्वाचे आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा संघ ८ सामन्यांत ७ विजय मिळवून ८७.५० टक्क्यांसह अव्वल स्थानी आहे. दक्षिण आफ्रिका ( ७५ ) व न्यूझीलंड ( ७२.२२) हे अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. बांगलादेशही ५८.३३ टक्क्यांसह भारताच्या पुढे चौथ्या क्रमांकावर आहे. सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या श्रीलंकेच्या खात्यात ४४.४४ टक्के आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही भारताविरुद्धची कसोटी मालिका महत्त्वाची आहे..श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने आज IND vs SL कसोटी मालिकेच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. श्रीलंका-भारत पहिली कसोटी १५ ते १९ ऑगस्ट या कालावधीत गॅले येथे, तर दुसरी कसोटी २३ ते २७ ऑगस्ट या कालावधीत कोलंबो येथे खेळवली जाणार आहे. .भारताचा बांगलादेश दौरा -३ वनडे आणि ३ टी२० सामने - सप्टेंबर २०२६ (तारीख जाहीर झालेली नाही, तसेच सामने होणार की नाही, हे देखील निश्चित नाही)आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेट सामने १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान होतील.वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका२७ सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुअनंतपुरम३० सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी३ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे, मुल्लनपूरटी२० मालिका६ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, लखनौ९ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, रांची११ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, इंदोर१४ ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, हैदराबाद१७ ऑक्टोबर - पाचवा टी२० सामना, बंगळुरू.भारताचा न्यूझीलंड दौरा २०२६दोन कसोटी, तीन वनडे आणि ५ टी२० सामने - ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ (तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही)श्रीलंकेचा भारत दौरा २०२६तीन वनडे आणि तीन टी२० - १३ ते २७ डिसेंबर २०२६झिम्बाब्वेचा भारत दौरा २०२७३ वनडे सामने - जानेवारी २०२७ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौराकसोटी मालिका२१ ते २५ जानेवारी - पहिली कसोटी, नागपूर२९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी - दुसरी कसोटी, चेन्नई११ ते १५ फेब्रुवारी - तिसरी कसोटी, गुवाहाटी१९ ते २३ फेब्रुवारी - चौथी कसोटी, रांची२७ फेब्रुवारी ते ३ मार्च - पाचवी कसोटी, अहमदाबाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.