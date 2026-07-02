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India vs Sri Lanka Test Series: भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेची तारीख जाहीर; WTC Final साठी दोन महत्त्वाचे सामने केव्हा व कुठे?

India vs Sri Lanka Test Series 2026: भारताच्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या २०२५-२७ मोहिमेतील पुढील महत्त्वाचा टप्पा आता श्रीलंका दौऱ्यावर पार पडणार आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक निश्चित झाले आहे.
India tour of Sri Lanka Test schedule

India tour of Sri Lanka 2026 Test schedule

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India tour of Sri Lanka Test schedule: भारतीय संघाने घरच्या मैदानावर नुकतीच पार पडलेली अफगाणिस्तानविरुद्धची कसोटी जिंकली. आता भारताची पुढील कसोटी मालिका थेट ऑगस्टमध्ये होणार आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC Final) फायनलमध्ये पोहोचण्याची भारताला अजून संधी आहे आणि त्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या श्रीलंका दौऱ्याच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ ऑगस्ट महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर दोन कसोटी सामने खेळण्यासाठी जाणार आहे. त्यानंतर पुढील कसोटी मालिका थेट डिसेंबर २०२६ मध्ये होणार आहे.

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