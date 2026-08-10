IND vs SL: भारत श्रीलंका कसोटी मालिका कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती

IND vs SL Test Series 2026: भारतीय संघाने नुकताच श्रीलंकेविरुद्ध सराव सामन्यात दणक्यात विजय मिळवला आहे. श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनविरुद्ध झालेला तीन दिवसीय सराव सामना भारतीय संघाने ६ विकेट्सने आपल्या खिशात घातला. भारतीय संघाला १५ ऑगस्टपासून श्रीलंकेविरुद्ध २ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC 2025-27) साठी महत्त्वाची मानली जात आहे..परंतु त्याआधी सराव सामन्यात भारतीय संघाने दणक्यात विजयाचा श्रीगणेशा केला आहे. मात्र खरी परीक्षा भारतीय संघाची १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेत होणार आहे. या मालिकेतील सामने कुठे आणि किती वाजता पाहता येतील, याबद्दल जाणून घेऊया..IND vs SL Test : जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौऱ्याला मुकणार? प्रमुख गोलंदाजाचा फिटनेस अहवाल आला समोर; नेमकं काय आहे त्यात? .सामना कुठे आणि किती वाजता?भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कसोटी मालिका १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. पहिला सामना गॉलमध्ये १५ ऑगस्ट ते १९ ऑगस्ट दरम्यान खेळला जाणार आहे. तर दुसरा आणि अंतिम सामना कोलंबोमध्ये २३ ऑगस्ट ते २७ ऑगस्ट दरम्यान खेळला जाणार आहे.या मालिकेतील दोन्ही कसोटी सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी १० वाजता सुरू होतील. त्याआधी अर्धा तास म्हणजेच सकाळी ९.३० वाजता नाणेफेक होईल..स्टेडियममध्ये 'फ्री एन्ट्री'; तिकीट काढण्याची गरज नाही!कसोटी क्रिकेट सामन्यांना स्टेडियममध्ये मिळणारा कमी प्रतिसाद पाहता, श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने या मालिकेसाठी प्रेक्षकांकडून कोणतेही तिकीट न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.गॉल आणि कोलंबो येथील स्टेडियमचे दरवाजे चाहत्यांसाठी मोफत खुले असतील. त्यामुळे श्रीलंकेत असणाऱ्या किंवा या मालिकेसाठी श्रीलंकेत जाणाऱ्या भारतीय चाहत्यांना विनाशुल्क सामन्यांचा आनंद घेता येणार आहे..भारतात टीव्हीवर कुठे पाहायचा सामना?भारतातील क्रिकेट चाहत्यांना या मालिकेचे सामने टीव्हीवर पाहता येणार आहेत. या दौऱ्याचे अधिकृत प्रसारण हक्क सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे आहेत.सोनी स्पोर्ट्स टेन १ – इंग्रजी समालोचनसोनी स्पोर्ट्स टेन ३ – हिंदी समालोचनसोनी स्पोर्ट्स टेन ४ – तमिळ आणि तेलुगू समालोचनत्यामुळे चाहते आपल्या आवडत्या भाषेत या वाहिन्यांवर सामन्यांचा थेट आनंद घेऊ शकतात..मोबाईलवर सामना कुठे पाहता येणार?मोबाईल, लॅपटॉप किंवा स्मार्ट टीव्हीवर सामना पाहायचा असेल, तर सोनीलिव्ह या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहता येईल. मात्र, त्यासाठी सोनीलिव्हचे प्रीमियम सबस्क्रिप्शन असणे आवश्यक आहे..Sri Lanka Test Tour: बुमराह बाहेर, २८ वर्षीय खेळाडूची अचानक एन्ट्री! श्रीलंका दौऱ्यासाठी टीम इंडियात मोठा बदल; कोण आहे हा गोलंदाज?.मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रकदोन्ही कसोटी सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी १० वाजता सुरू होतील.पहिली कसोटी: १५ ऑगस्ट ते १९ ऑगस्ट २०२६ – गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमदुसरी कसोटी: २३ ऑगस्ट ते २७ ऑगस्ट २०२६ – आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबोसराव सामन्यात भारताने चांगली सुरुवात केली असली, तरी आता लक्ष कसोटी मालिकेकडे लागलं आहे. WTC 2025-27 च्या दृष्टीने ही मालिका भारतासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे श्रीलंकेविरुद्धच्या या दोन कसोटी सामन्यांमध्ये भारतीय संघ कशी कामगिरी करतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.