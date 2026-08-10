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IND vs SL: भारत श्रीलंका कसोटी मालिका कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती

IND vs SL Test Series 2026: भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान १५ ऑगस्टपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू होणार आहे. सामने कुठे, किती वाजता आणि कोणत्या चॅनेलवर पाहता येतील? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती.
IND vs SL Test Series 2026

IND vs SL Test Series 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs SL Test Series 2026: भारतीय संघाने नुकताच श्रीलंकेविरुद्ध सराव सामन्यात दणक्यात विजय मिळवला आहे. श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनविरुद्ध झालेला तीन दिवसीय सराव सामना भारतीय संघाने ६ विकेट्सने आपल्या खिशात घातला.

भारतीय संघाला १५ ऑगस्टपासून श्रीलंकेविरुद्ध २ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC 2025-27) साठी महत्त्वाची मानली जात आहे.

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