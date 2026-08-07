IND vs SL: टीम इंडिया ९ वर्षांनी श्रीलंकेत खेळणार कसोटी! कोणाच्या नावावर सर्वाधिक विकेट्स अन् धावा?

India vs Sri Lanka Test Cricket Record: भारतीय कसोटी संध सध्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे. ४ ऑगस्ट रोजी भारतीय संघ कोलंबोमध्ये दाखल झाला आहे. आता १५ ऑगस्टपासून भारतीय संघाला श्रीलंकेविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळायचे आहेत. त्याआधी शुक्रवारपासून (८ ऑगस्ट) श्रीलंकन इलेव्हनविरुद्ध सराव सामना रंगणार आहे. भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही संघांसाठी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. कारण ही मालिका WTC 2025-27 स्पर्धेचा भाग आहे. .IND vs SL 1st Test: शुभमन गिलला चेंडू लागला, उपचार घेण्यासाठी धावला! भारताच्या सराव सत्रात आज बरंच काही घडलं, वाचा... .दरम्यान, भारतीय संघ २०१७ नंतर पहिल्यांदाच श्रीलंकेत कसोटी सामना खेळताना दिसणार आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत भारताने यजमान श्रीलंकेला ३-० असा व्हाईटवॉश दिला होता. त्यामुळे तसाच पराक्रम यंदाही करण्याचा प्रयत्न भारतीय संघाचा असेल. पण गेल्या काही वर्षात भारतीय संघ फिरकी गोलंदाजीचा सामना करताना संघर्ष करताना दिसला आहे, त्यामुळे फिरकी गोलंदाजी हे मोठे आव्हान भारतासमोर असेल..भारतीय संघ ९ वर्षांनी श्रीलंकेत खेळणार असल्याने सध्याच्या कसोटी संघातील बहुतांशी खेळाडू हे श्रीलंकेत कसोटी खेळलेले नाहीत. सध्याच्या संघात असलेल्या केवळ केएल राहुल, कुलदीप यादव आणि रवींद्र जडेजा या तीनच खेळाडूंना श्रीलंकेत कसोटी क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव आहे..श्रीलंकेत सर्वाधिक कसोटी धावा करणारे भारतीयश्रीलंकेत सर्वाधिक कसोटी धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत (Most Test Runs by Indian Batters in Sri Lanka) पहिल्या ५ मध्ये सध्याच्या संघातील एकही खेळाडू नाही. श्रीलंकेत सर्वाधिक कसोटी धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर सचिन तेंडुलकर असून त्याने १२ कसोटीत ६७.९४ च्या सरासरीने ५ शतके आणि ४ अर्धशतकांसह ११५५ धावा केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ विरेंद्र सेहवागने ६ कसोटीत ६९२ धावा केल्या आहेत, तर तिसऱ्या क्रमांकावरील राहुल द्रविडने १२ कसोटीत ६६२ धावा केल्या आहेत. सौरव गांगुली चौथ्या क्रमांकावर असून त्याने ९ कसोटीत ५८८ धावा केल्यात, तर महम्मद अझरुद्दिनने ९ कसोटीत ५६७ धावा केल्या आहेत. या पाच जणांशिवाय श्रीलंकेत ५०० कसोटी धावांचा टप्पा व्हीव्हीएस लक्ष्मण (५३०) आणि शिखर धवन (५२०) यांनीच ओलांडला आहे. सध्याच्या संघातील खेळाडूंमध्ये सर्वाधिक धावा केएल राहुलच्या नावावर असून त्याने ५ सामन्यात २६८ धावा केल्या आहेत..IND vs SL : आजपासून भारताचा सराव सामना रंगणार, पण पावसाचा अंदाज काय? कुठे पाहाणार Live, जाणून घ्या.श्रीलंकेत सर्वाधिक कसोटी विकेट्स घेणारे भारतीयश्रीलंकेत कसोटीत सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांच्या यादीतही ((Most Test Wickets by Indian Bowlers in Sri Lanka) पहिल्या ५ मध्ये सध्याच्या संघातील एकही खेळाडू नाही. श्रीलंकेत सर्वाधिक कसोटी विकेट्स घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर आर अश्विन आहे. त्याने ६ कसोटीत ३८ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यापाठोपाठ अनिल कुंबळे असून त्याने ९ कसोटीत ३० विकेट्स घेतल्या आहेत. हरभजन सिंह आणि इशांत शर्मा संयुक्तरित्या तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांनी प्रत्येती २६ विकेट्स घेतल्या आहेत. अमित मिश्रा चौथ्या क्रमांकावर असून त्याने ४ कसोटीत १९ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर झहीर खानने ६ कसोटीत १८ विकेट्स घेतल्या आहेत. सध्याच्या भारतीय संघातील खेळाडूंमध्ये श्रीलंकेत सर्वाधिक कसोटी विकेट्स रवींद्र जडेजाच्या नावावर आहेत. त्याने २ कसोटीत १३ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.