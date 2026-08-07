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IND vs SL: टीम इंडिया ९ वर्षांनी श्रीलंकेत खेळणार कसोटी! कोणाच्या नावावर सर्वाधिक विकेट्स अन् धावा?

Most Runs and Wickets in Sri Lanka by Indian Cricketers: भारतीय संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून ९ वर्षांनी कसोटी मालिका खेळण्यास सज्ज आहे. श्रीलंकेत आत्तापर्यंत कसोटीत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या आणि विकेट्स घेणाऱ्या खेळाडूंबद्दल जाणून घे.
Ravindra Jadeja - KL Rahul

Ravindra Jadeja - KL Rahul

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Sri Lanka Test Cricket Record: भारतीय कसोटी संध सध्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे. ४ ऑगस्ट रोजी भारतीय संघ कोलंबोमध्ये दाखल झाला आहे. आता १५ ऑगस्टपासून भारतीय संघाला श्रीलंकेविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळायचे आहेत. त्याआधी शुक्रवारपासून (८ ऑगस्ट) श्रीलंकन इलेव्हनविरुद्ध सराव सामना रंगणार आहे.

भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही संघांसाठी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. कारण ही मालिका WTC 2025-27 स्पर्धेचा भाग आहे.

Ravindra Jadeja - KL Rahul
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