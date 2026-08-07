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IND vs SL : आजपासून भारताचा सराव सामना रंगणार, पण पावसाचा अंदाज काय? कुठे पाहाणार Live, जाणून घ्या

भारत आणि श्रीलंकन इलेव्हन संघात आजपासून सराव सामन्याला सुरुवात होत आहे. हा सामना कुठे आणि कधी पाहाता येईल, जाणून घ्या.
India Test Team

India Test Team

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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IND vs SL 2026 Warm-Up Match Updates: भारत-श्रीलंका यांच्यामध्ये येत्या १५ ऑगस्टपासून दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. त्याआधी शुक्रवारपासून (ता. ७) भारत-श्रीलंकन इलेव्हन संघ यांच्यामध्ये तीनदिवसीय सराव सामना खेळवण्यात येणार आहे.

याप्रसंगी भारतीय संघातील फलंदाज कसोटी मालिकेआधी होत असलेल्या सराव सामन्यात फिरकी गोलंदाजांचे आव्हान समर्थपणे थोपवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. न्यूझीलंड व दक्षिण आफ्रिका या देशांविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध खेळताना भारतीय फलंदाजांचा कस लागला.

India Test Team
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