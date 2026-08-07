IND vs SL : आजपासून भारताचा सराव सामना रंगणार, पण पावसाचा अंदाज काय? कुठे पाहाणार Live, जाणून घ्या

IND vs SL 2026 Warm-Up Match Updates: भारत-श्रीलंका यांच्यामध्ये येत्या १५ ऑगस्टपासून दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. त्याआधी शुक्रवारपासून (ता. ७) भारत-श्रीलंकन इलेव्हन संघ यांच्यामध्ये तीनदिवसीय सराव सामना खेळवण्यात येणार आहे. याप्रसंगी भारतीय संघातील फलंदाज कसोटी मालिकेआधी होत असलेल्या सराव सामन्यात फिरकी गोलंदाजांचे आव्हान समर्थपणे थोपवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. न्यूझीलंड व दक्षिण आफ्रिका या देशांविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध खेळताना भारतीय फलंदाजांचा कस लागला. .IND vs SL 1st Test: शुभमन गिलला चेंडू लागला, उपचार घेण्यासाठी धावला! भारताच्या सराव सत्रात आज बरंच काही घडलं, वाचा... .आता श्रीलंकन संघाविरुद्धही भारतीय संघातील फलंदाजांवर दबाव असणार आहे. श्रीलंकन संघातील फिरकी गोलंदाज घरच्या मैदानावर खेळताना धोकादायक ठरू शकतात. यामुळे भारतीय फलंदाजांनी सराव सामन्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.कर्णधार शुभमन गिल, के. एल. राहुल आणि यशस्वी जयस्वाल या तीन फलंदाजांनी श्रीलंकेत पोहोचण्याआधी भारतामध्येच फिरकी गोलंदाजांना पोषक असलेल्या वातावरणात फलंदाजीचा कसून सराव केला आहे. मात्र श्रीलंकेतील खेळपट्ट्या व वातावरण हे भिन्न असणार आहे. त्यामुळे सराव सामन्यात खेळपट्टी व वातावरणाशी जुळवून घ्यायला हवे. यासाठी हा सराव सामना भारतीय फलंदाजांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे..भारतीय संघ २०१७नंतर श्रीलंकेत कसोटी मालिका खेळणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या भारतीय संघातील बहुतांशी खेळाडू हे श्रीलंकेत कसोटी मालिका खेळलेले नाहीत. के. एल. राहुल, कुलदीप यादव व रवींद्र जडेजा या तीनच खेळाडूंना श्रीलंकेत कसोटी मालिका खेळण्याचा अनुभव आहे.पावसाचा व्यत्ययदोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेआधी एकमेव सराव सामना खेळवण्यात येणार आहे. मात्र हवामान विभागाकडून शुक्रवारपासून कोलंबोमध्ये पाऊस येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. यामुळे भारताच्या तयारीच्या आशांवर पाणी फेरण्याची शक्यता आहे. .कुठे अन् कधी पाहाणार सामना?भारत आणि श्रीलंकन इलेव्हन संघात होणारा सराव सामना भारतात लाईव्ह पाहाता येणार आहे. या सामन्यातील प्रत्येक दिवसाचा खेळ सकाळी १० वाजता सुरू होणार आहे. हा सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेल्सवर लाईव्ह पाहाता येईल. याशिवाय SonyLiv ऍप किंवा वेबसाईटवरही लाईव्ह पाहाता येणार आहे..IND vs SL 1st Test: शुभमन गिलला चेंडू लागला, उपचार घेण्यासाठी धावला! भारताच्या सराव सत्रात आज बरंच काही घडलं, वाचा... .संघ -भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, गुरनूर ब्रार, सरांश जैन, आकिब नबीश्रीलंकन इलेव्हन संघ: सोनल दिनुषा (कर्णधार), निशान मदुष्का (यष्टीरक्षक), रविंदू रासंथा, पवन रथनायके, अहान विक्रमसिंघे, निपुण धनंजया, रमेश मेंडिस, विश्व फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, दिलुम सुदेरा, पसिंदू सूरियाबंदरा, इसिथा, विजेसुंदर, असांका मनोज, अंजला बंदारा, केशरा नुवंथा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.