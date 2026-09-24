IND vs WI, Live Streaming: भारत-वेस्ट इंडिज संघात ३ वनडे अन् ५ टी२० सामन्यांचा रोमांच! कधी, कुठे अन् किती वाजता पाहाणार मॅच?

INDIA VS WEST INDIES ODI & T20I 2026, LIVE STREAMING DETAILS: भारताचा संघ पुढच्या आव्हानासाठी सज्ज झाला आहे. वेस्ट इंडिजचा संघ भारत दौऱ्यावर येत असून या दौऱ्यात तीन वनडे आणि पाच टी२० सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. २७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या दरम्यान हे सामने खेळवले जाणार आहेत. शुभमन गिलच्या (Shubman Gill) नेतृत्वात भारताचा वनडे संघ खेळेल, तर आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून परतल्यानंतर श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) नेतृत्वात भारताचा टी२० संघ खेळणार आहे. वेस्ट इंडिजचे वनडे आणि टी२० या दोन्ही मालिकेत शाय होप (Shai Hope) कर्णधारपद सांभाळणार आहे. .IND vs WI: विराट कोहली ODI मालिकेसाठी भारतात पोहचला, विमानतळावरील Video Viral; जाणून घ्या सामन्यांचे वेळापत्रक.कुठे होणार आहेत सामने?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात आधी वनडे मालिका होणार असून या मालिकेतील सामने २७, ३० सप्टेंबर आणि ३ ऑक्टोबर रोजी अनुक्रमे तिरुअनंतपुरम, गुवाहाटी आणि न्यू चंदिगढ येथे होतील. त्यानंतर ६, ९, ११, १४ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी अनुक्रमे लखनौ, रांची, इंदोर, हैदराबाद आणि बंगळुरु येथे टी२० सामने होणार आहेत. ही मालिका भारतीय संघ ऑक्टोबरच्या अखेरीस न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी होत आहे..महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताचा वनडे संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळत असतानाच टी२० संघ जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा खेळत असणार आहे. त्यामुळे अनेक खेळाडू जपानमध्ये व्यस्त असल्याने त्यांच्या जागेवर वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेत रवींद्र जडेजा, यशस्वी जैस्वाल, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड यांसारख्या खेळाडूंचे पुनरागमन झाले आहे, तसेच नमन धीर, आकिब नबी अशा नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे.या वनडे मालिकेतचही विराट कोहली, रवींद्र जडेजा आणि रोहित शर्मा या दिग्गज खेळाडूंच्या कामगिरीकडे लक्ष असेल. ही वनडे मालिका पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे..दोन्ही संघभारताचा वनडे संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जैस्वाल, नमन धीरभारताचा टी२० संघ - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव.वेस्ट इंडिजचा वनडे संघ: शाय होप (कर्णधार), ज्वेल अँड्र्यू, जॉन कॅम्पबेल, केसी कार्टी, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्हज, अमीर जांगू, अल्झारी जोसेफ, शामार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्सवेस्ट इंडिजचा टी२० संघ : शाय होप (कर्णधार), ज्वेल अँड्र्यू, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकेल होसेन, शामार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमॅरियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.कुठे पाहाणार सामने?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात होणारे वनडे आणि टी२० सामने भारतात टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर लाईव्ह पाहाता येतील. तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हे सामने लाईव्ह पाहाता येणार आहेत..IND A vs AUS A, 1st Test: शेवटच्या दिवशी विजयासाठी थरार! भारतीय गोलंदाज ऑस्ट्रेलियाला रोखणार? जाणून घ्या समीकरण.वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका२७ सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुअनंतपुरम (वेळ - दु. २.०० वा)३० सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी (वेळ - दु. २.०० वा)३ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे, न्यू चंदिगढ (वेळ - दु. २.०० वा.)टी२० मालिका६ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, लखनौ (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)९ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, रांची (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)११ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, इंदोर (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)१४ ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, हैदराबाद (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)१७ ऑक्टोबर - पाचवा टी२० सामना, बंगळुरू (वेळ - संध्या. ७.०० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.