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IND vs WI, Live Streaming: भारत-वेस्ट इंडिज संघात ३ वनडे अन् ५ टी२० सामन्यांचा रोमांच! कधी, कुठे अन् किती वाजता पाहाणार मॅच?

INDIA VS WEST INDIES 2026, WHITE-BALL SERIES DETAILS: वेस्ट इंडिजचा संघ भारत दौऱ्यावर येत आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात ३ वनडे आणि ५ टी२० सामने खेळवले जाणार आहेत. हे सामने कुठे आणि कधी पाहाता येतील, जाणून घ्या.
India vs West Indies

India vs West Indies

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

INDIA VS WEST INDIES ODI & T20I 2026, LIVE STREAMING DETAILS: भारताचा संघ पुढच्या आव्हानासाठी सज्ज झाला आहे. वेस्ट इंडिजचा संघ भारत दौऱ्यावर येत असून या दौऱ्यात तीन वनडे आणि पाच टी२० सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. २७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या दरम्यान हे सामने खेळवले जाणार आहेत.

शुभमन गिलच्या (Shubman Gill) नेतृत्वात भारताचा वनडे संघ खेळेल, तर आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून परतल्यानंतर श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) नेतृत्वात भारताचा टी२० संघ खेळणार आहे. वेस्ट इंडिजचे वनडे आणि टी२० या दोन्ही मालिकेत शाय होप (Shai Hope) कर्णधारपद सांभाळणार आहे.

India vs West Indies
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