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IND vs WI: विराट कोहली ODI मालिकेसाठी भारतात पोहचला, विमानतळावरील Video Viral; जाणून घ्या सामन्यांचे वेळापत्रक

Virat Kohli Arrives In Thiruvananthapuram For 1st ODI: भारत-वेस्ट इंडिज वनडे मालिका २७ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेसाठी विराट कोहली तिरुअनंतपुरमला पोहोचला असून त्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले.
IND vs WI 1st ODI: Virat Kohli Lands In Thiruvananthapuram

IND vs WI 1st ODI: Virat Kohli Lands In Thiruvananthapuram

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies ODI Series Marathi News: भारताचा टी२० संघ जपान दौऱ्यावर आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी तयारी करत आहे. पण याचवेळी मायदेशात भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका होणार आहे. वेस्ट इंडिजचा संघ भारत दौऱ्यावर येत आहे.

या दौऱ्यात आधी वनडे मालिका होईल. त्यानंतर भारताचा टी२० संघ जपानहून परत आल्यानंतर ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ५ सामन्यांची टी२० मालिका सुरू होणार आहे. दरम्यान, वनडे मालिकेत विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma), रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) या अनुभवी खेळाडू प्रसिद्धीचे केंद्रबिंदु असतील.

IND vs WI 1st ODI: Virat Kohli Lands In Thiruvananthapuram
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