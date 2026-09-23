IND vs WI: विराट कोहली ODI मालिकेसाठी भारतात पोहचला, विमानतळावरील Video Viral; जाणून घ्या सामन्यांचे वेळापत्रक

India vs West Indies ODI Series Marathi News: भारताचा टी२० संघ जपान दौऱ्यावर आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी तयारी करत आहे. पण याचवेळी मायदेशात भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका होणार आहे. वेस्ट इंडिजचा संघ भारत दौऱ्यावर येत आहे. या दौऱ्यात आधी वनडे मालिका होईल. त्यानंतर भारताचा टी२० संघ जपानहून परत आल्यानंतर ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ५ सामन्यांची टी२० मालिका सुरू होणार आहे. दरम्यान, वनडे मालिकेत विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma), रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) या अनुभवी खेळाडू प्रसिद्धीचे केंद्रबिंदु असतील. .IND vs WI, ODI: रोहित शर्मा वेस्ट इंडिजविरुद्ध घालणार धुमाकूळ? सचिन, डिविलियर्सचे विक्रम मोडण्याची संधी.दरम्यान, विराट सध्या त्याच्या कुटुंबासह लंडनमध्ये स्थायिक झाला आहे, पण तो सामने खेळण्यासाठी भारतात येतो. आता वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठीही विराट तिरुअनंतपुरमला बुधवारी (२३ सप्टेंबर) पोहचला आहे. त्याचे विमानतळावरील व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे लवकरच तो वनडे मालिकेसाठी तयारीला सुरुवात करेल. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी तिरुअनंतपुरम येथे गुरुवारपर्यंत (२४ सप्टेंबर) भारतीय खेळाडू एकत्र येणार आहेत. रिपोर्ट्सनुसार काही खेळाडू बुधवारी रात्रीपर्यंत तिरुअनंतपुरम येथे पोहचणार आहेत..विराट, रोहित, जडेजाकडे लक्षपुढच्या वर्षी वनडे वर्ल्ड कप होणार आहे. या वर्ल्ड कपसाठी संघात जागा मिळवण्यासाठी प्रत्येक खेळाडूसाठी आगामी सर्व सामने महत्त्वाचे आहेत. विराट, रोहित आणि जडेजासाठीही वनडे संघातील जागा टिकवण्यासाठी चांगली कामगिरी करणे महत्त्वाचे आहे. कारण या तिघांच्या भवितव्यावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. विराट आणि रोहित यांनी आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृ्ती घेतली आहे, त्यामुळे हे दोघेही सध्या केवळ वनडे संघात खेळतात. जडेजाने आंतरराष्ट्रीय टी२० मधून निवृत्ती घेतली आहे. तो कसोटी संघातील नियमित आणि प्रमुख खेळाडू आहे. पण वनडे संघातील जागा त्याने गमावली होती. मात्र वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्याला पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या तिघांच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे..संघात बरेच बदलभारताचा वनडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यरसह ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग असे अनेक वनडे संघातील प्रमुख खेळाडू सध्या टी२० संघासह जपानमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर काही खेळाडूंचे पुनरागमन झाले आहे. ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज अशा खेळाडूंचे पुनरागमन झाले आहे. तसेच अकिब नबी, नमन धीर, गुरनूर ब्रार यांनाही संधी मिळाली आहे..IND A vs AUS A: मुंबईच्या 'त्रिमूर्ती'समोर ऑस्ट्रेलियाची फलंदाजी गडगडली! भारताला मिळाली १६३ धावांची आघाडी.वेस्ट इंडिजचा भारत दौराभारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात २७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर या दरम्यान वने मालिका होईल. पहिला सामना तिरुअनंतपुरम येथे होणार आहे. त्यानंतर ३० सप्टेंबर आणि ३ ऑक्टोबर रोजी दुसरा आणि तिसरा वनडे सामना अनुक्रमे गुवाहाटी आणि न्यू चंदिगढ येथे होणार आहे. त्यानंतर ६ ऑक्टोबरपासून टी२० मालिका सुरु होईल आणि १७ ऑक्टोबर रोजी संपेल.वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका२७ सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुअनंतपुरम (वेळ - दु. २.०० वा)३० सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी (वेळ - दु. २.०० वा)३ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे, न्यू चंदिगढ (वेळ - दु. २.०० वा.)टी२० मालिका६ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, लखनौ (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)९ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, रांची (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)११ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, इंदोर (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)१४ ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, हैदराबाद (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)१७ ऑक्टोबर - पाचवा टी२० सामना, बंगळुरू (वेळ - संध्या. ७.०० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.