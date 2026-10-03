IND vs WI, 3rd ODI: अंशुल कंबोजचं भारतासाठी पदार्पण, सिराजलाही संधी; पण दोघांना वगळलं; पाहा Playing XI

India vs West Indies 3rd ODI, Playing XI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात तिसरा आणि अखेरचा वनडे सामना न्यू चंदिगढला शनिवारी (३ ऑक्टोबर) खेळला जात आहे. ही मालिका भारताने पहिले दोन सामने जिंकून आधीच खिशात खातली आहे. दुसऱ्या सामन्यात तर भारताने सर्वात मोठे लक्ष्य पार करण्याचा कारनामा केला. कर्णधार शुभमन गिलने द्विशतक करण्याचा पराक्रम गाजवला होता. आता तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून निर्विवाद वर्चस्व राखण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल. वेस्ट इंडिजही प्रतिष्ठा राखण्याच्या हेतून मैदानात उतरत आहे. .IND vs WI: प्रसिद्ध कृष्णानंतर वॉशिंग्टन सुंदरलाही मालिकेतून केलं OUT! चाहत्यांना धक्का, पण दुखापत नसताना का घेतला हा निर्णय?.शनिवारी होत असलेल्या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या मालिकेत तिन्ही सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकली होती, पण पहिल्यांदाच प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल झाले आहेत. भारताने वेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोजला पदार्पणाची संधी दिली आहे. या मालिकेतून पदार्पण करणारा तो तिसरा खेळाडू ठरला आहे. विशेष म्हणजे त्याला तिसऱ्या सामन्यापूर्वी अचानक बदली खेळाडू म्हणून भारतीय संघात संधी मिळाली आणि आता पदार्पणाचीही संधी मिळाली आहे. त्याला विराट कोहलीकडून वनडे पदार्पणाची कॅप मिळाली..याशिवाय पहिल्या दोन सामन्यात खेळण्याची संधी न मिळालेल्या मोहम्मद सिराजला तिसऱ्या वनडेत मात्र प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली आहे. भारताने अष्टपैलू रवींद्र जडेजा आणि आकिब नबी यांना तिसऱ्या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळले आहे.वेस्ट इंडिजनेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदल केले आहेत..IND vs WI 3rd ODI: २-० ने मालिका जिंकली अन् आता टीम इंडियात होणार मोठा फेरबदल? तिसऱ्या वनडेत ‘या’ स्टार्सची एन्ट्री, कोण होणार OUT?.प्लेइंग इलेव्हनभारत - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अंशुल कंबोज, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रारवेस्ट इंडिज - जॉन कॅम्पबेल, ज्वेल अँड्र्यू, शाय होप (यष्टीरक्षक/कर्णधार), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, कीमो पॉल, मॅथ्यू फोर्ड, अल्झारी जोसेफ, गुडाकेश मोती, जेडेन सील्स, विटेल लॉस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.