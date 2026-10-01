IND vs WI: प्रसिद्ध कृष्णानंतर वॉशिंग्टन सुंदरलाही मालिकेतून केलं OUT! चाहत्यांना धक्का, पण दुखापत नसताना का घेतला हा निर्णय?

WASHINGTON SUNDAR OUT OF INDIA T20 SQUAD VS WEST INDIES: भारतीय संघाला सध्या दुखापतीची नजर लागली आहे आणि काही केल्या ही नजर उतरताना दिसत नाहीये. आजच्या दिवसात भारतासाठी दोन मोठ्या बातम्या समोर आल्या आहेत. सुरुवातीला बातमी आली की प्रसिद्ध कृष्णाने दुखापतीमुळे तिसऱ्या वन डेतून माघार घेतली आहे आणि आता आणखी एक बातमी भारतीय संघासाठी समोर आली आहे.वॉशिंग्टन सुंदरला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतून बाहेर करण्यात आलं आहे. मात्र, वॉशिंग्टनला दुखापत झाल्यामुळे नाही, तर आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..वेस्ट इंडिजविरुद्धची वन डे मालिका संपल्यानंतर भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात टी-२० मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेसाठी वॉशिंग्टन सुंदर भारतीय संघाचा भाग होता. मात्र, आता त्याला या मालिकेतून बाहेर करण्यात आलं आहे..वॉशिंग्टन सुंदरला का केलं बाहेर?वॉशिंग्टन सुंदरला आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेची तयारी करता यावी, यासाठी त्याला टी-२० मालिकेतून बाहेर करण्यात आलं आहे. ११ ऑक्टोबरपासून रणजी ट्रॉफीचा नवा हंगाम सुरू होत आहे. त्यामुळे वॉशिंग्टनला आपल्या राज्याच्या संघाकडून रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळता येणार आहे. टी-२० क्रिकेटपेक्षा लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये खेळण्याची संधी मिळाल्याने न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेआधी वॉशिंग्टनला तयारी करता येईल. त्यामुळे टीम मॅनेजमेंटने हा निर्णय घेतला आहे..वॉशिंग्टनच्या जागी नमन धीरवॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी आता नमन धीरची भारतीय टी-२० संघात निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत नमन धीरला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.भारताच्या टी-२० संघाचं नेतृत्व श्रेयस अय्यरकडे आहे. अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव आणि नमन धीर यांचाही संघात समावेश आहे..दरम्यान, भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धची वन डे मालिका आधीच २-० अशी खिशात घातली आहे. मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा वन डे ३ ऑक्टोबरला खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर टी-२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.