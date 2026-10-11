IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेक शर्माचे वादळी अर्धशतक अन् भारताच्या ऑलआऊट होऊनही २०० धावा पार; विंडीजसमोर किती धावांचं लक्ष्य?

India vs West Indies 3rd T20I: रविवारी (११ ऑक्टोबर) भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात तिसरा टी२० सामना इंदोर येथे होत आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्माने (Abhishek Sharma) वादळी अर्धशतक केले. त्याने चांगली सुरूवात करून दिल्याने भारताला २०० धावांचा टप्पा ओलांडता आला. भारताने वेस्ट इंडिजसमोर २२४ धावांचे लक्ष्य ठेवले..या सामन्यात वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीला उतरले. भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी डावाची सुरुवात केली. पण दुसऱ्याच षटकात संजू सॅमसनला शामर जोसेफने ३ धावांवर कामिल पूरनच्या हातून झेलबाद केले. पण त्यानंतर ईशान किशनने अभिषेक शर्माची भक्कम साथ दिली..IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेक शर्माची १८ चेंडूत फिफ्टी अन् रचले तब्बल तीन विश्वविक्रम; सूर्यकुमारलाही टाकलं मागे.अभिषेकने तिसऱ्या षटकापासून आक्रमण करण्यास सुरुवात केली. त्याने इतका वेगवान खेळ केला की पॉवरप्लेच्या ६ षटकांच्या आतच भारताच्या ८० धावा पार झाल्या होत्या. अभिषेकने १८ चेंडूत अर्धशतक करताना २००० आंतरराष्ट्रीय टी२० धावाही पूर्ण केल्या.ईशान आणि अभिषेक यांच्यात शतकी भागीदारीही झाली होती. पण ९ व्या षटकात रोस्टन चेसने भारताला दोन मोठे धक्के दिले. त्याच्या गोलंदाजीवर ईशानला १८ चेंडूत ३७ धावांवर असताना शे होपने यष्टीचीत केले. त्यानंतर याच षटकात रोस्टन चेसने कर्णधार श्रेयस अय्यरला १ धावेवर पायचीत केले. .त्यानंतर मात्र भारताचा डाव गडगडला. १० व्या षटकात अभिषेकला स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत शामर स्प्रिंगरने बाद केले. अभिषेकने ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ६९ धावांची खेळी केली. ११ व्या षटकात नमन धीरही १० धावांवर बाद झाला. नंतर तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी आणि अक्षर पटेल यांनी झुंज दिली. मात्र चांगल्या सुरुवातीचा फायदा त्यांना घेता आला नाही. .IND vs WI, 3rd T20I: भारतीय संघात दोन मोठे बदल; वैभव सूर्यवंशीला मिळली संधी? जाणून घ्या Playing XI.किमो पॉलने नितीश रेड्डीला २१ धावांवर १५ व्या षटकात बाद केले. १७ व्या षटकात तिलकही २८ धावांवर धावबाद झाला, तर १९ व्या षटकात अक्षर पटेल २० धावांवर धावबाद झाला. १९ व्या षटकातच अर्शदीप सिंगला ११ धावांवर स्प्रिंगरने बाद केले.पण शेवटच्या षटकात प्रिन्स यादवने तीन चौकार मारले. पण अखेरच्या चेंडूवर मयंक यादवला शामर जोसेफने शून्यावर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे भारताला २० षटकात सर्वबाद २२३ धावा करता आल्या. प्रिन्स ६ चेंडूत १३ धावा केल्या..वेस्ट इंडिजकडून रोस्टन चेस, शामर जोसेफ आणि शामर स्प्रिंगर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. किमो पॉल आणि गुडाकेश मोती यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.