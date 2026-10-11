Cricket

IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेक शर्माचे वादळी अर्धशतक अन् भारताच्या ऑलआऊट होऊनही २०० धावा पार; विंडीजसमोर किती धावांचं लक्ष्य?

India set 224 runs target for West Indies in 3rd T20I: भारताने वेस्ट इंडिजसमोर तिसऱ्या टी२० सामन्यात २०० धावांचा टप्पा ओलांडत मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्माने वादळी अर्धशतक केले.
Abhishek Sharma | India vs West Indies 3rd T20I

Abhishek Sharma | India vs West Indies 3rd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 3rd T20I: रविवारी (११ ऑक्टोबर) भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात तिसरा टी२० सामना इंदोर येथे होत आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्माने (Abhishek Sharma) वादळी अर्धशतक केले. त्याने चांगली सुरूवात करून दिल्याने भारताला २०० धावांचा टप्पा ओलांडता आला. भारताने वेस्ट इंडिजसमोर २२४ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
Team India
T20 Series
West Indies Cricket Team
Ishan Kishan
T20 Matches
Abhishek Sharma
Marathi News Esakal
www.esakal.com