IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेकच्या वादळानंतर अर्शदीपचा अचूक मारा अन् भारताचा वेस्ट इंडिजवर थरारक विजय; मालिकेतही आघाडी

India vs West Indies: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध इंदोरला झालेल्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात १४ धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. या विजयामुळे ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत भारताने २-१ अशी आघाडी घेतली आहे. भारताच्या या विजयात अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma), अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh), प्रिन्स यादव (Prince Yadav) यांनी मोलाचा वाटा उचलला. या सामन्यात भारताने २२४ धावांचे लक्ष्य वेस्ट इंडिजसमोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजला २० षटकात ७ बाद २०९ धावा करता आल्या. .वेस्ट इंडिजकडून कर्णधार शे होप आणि कामिल पूरन यांनी डावाची सुरुवात केली. पण तुफान फॉर्ममध्ये असलेल्या शे होपला दुसऱ्याच षटकात अर्शदीप सिंगने ५ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर कामिल पूरन आणि शिमरॉन हेटमायर यांनी डाव सावरला. हेटमायर आक्रमक खेळत होता. पण त्याला अखेर ७ व्या षटकात नमन धीरने त्रिफळाचीत केले. हेटमायरने २६ चेंडूत ४३ धावा केल्या. १० व्या षटकात रोवमन पॉवेलही ५ धावांवर माघारी धाडला, तर पुढच्याच षटकात कामिल पूरनचा अडथळा नमन धीरनेच दूर केला. पूरनने २७ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४२ धावा केल्या. .IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेक शर्माचे वादळी अर्धशतक अन् भारताच्या ऑलआऊट होऊनही २०० धावा पार; विंडीजसमोर किती धावांचं लक्ष्य?.नंतर शेरफेन रुदरफोर्ड आणि क्वेंटिन सॅम्पसन यांनी डाव सावरत संघाच्या आशा जिवंत ठेवल्या. त्यांची भागीदारी धोकादायक ठरेल असं वाटत होतं. पण त्याचवेळी १६ व्या षटकात नितीश कुमार रेड्डीने २१ धावांवर सॅम्पसनला माघारी धाडले. त्यामुळे त्याची रुदरफोर्डसोबतची ४६ धावांची भागीदारी तुटली. मात्र रुदरफोर्ड एका बाजूने आक्रमक खेळत होता. पण १८ व्या षटकात किमो पॉललाही १० धावांवर अर्शदीप सिंगने बाद केले. याच षटकात अर्शदीपने धोकादायक रुदरफोर्डला मोक्याच्या क्षणी त्रिफळाचीत केले. रुदरफोर्डने २० चेंडूत ३२ धावा केल्या. .IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेक शर्माची १८ चेंडूत फिफ्टी अन् रचले तब्बल तीन विश्वविक्रम; सूर्यकुमारलाही टाकलं मागे.त्यानंतर रोस्टन चेसला साथीला घेत आक्रमक खेळ केला. त्याने विजय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याने शेवटच्या षटकात ३७ धावंची गरज असताना २२ धावाही चोपल्या. पण अखेर भारताने हा सामना १४ धावांनी जिंकला. स्प्रिंगर ११ चेंडूत ३५ धावा करून नाबाद राहिला. चेस ५ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून गोलंदाजी करताना अर्शदीप सिंगने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. नमन धीरने २ विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेल आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. भारताकडून सलामीवीर अभिषेक शर्मा याने आक्रमक फलंदाजी करताना ३० चेंडूत ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ६९ धावांची खेळी केली. तसेच ईशान किशनसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी १०८ धावांची भागीदारी केली. ईशान किशनने ३७ धावांची खेळी केली. याशिवाय तिलक वर्मा (२८), नितीश कुमार रेड्डी (२१), अक्षर पटेल (२०) आणि प्रिन्स यादव (नाबाद १३) यांनी छोटेखानी योगदान दिले. बाकी कोणी खास काही करू शकले नाही. या सामन्यात शेवटच्या षटकात प्रिन्स यादवने मारलेले ३ चौकार महत्त्वाचे ठरले. भारताने २० षटकात सर्वबाद २२३ धावा केल्या.वेस्ट इंडिजकडून गोलंदाजी करताना शामर जोसेफ, शामर स्प्रिंगर आणि रोस्टन चेस यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच गुडाकेश मोती आणि किमो पॉल यांनी १-१ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.