Cricket

IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेकच्या वादळानंतर अर्शदीपचा अचूक मारा अन् भारताचा वेस्ट इंडिजवर थरारक विजय; मालिकेतही आघाडी

India Beat West Indies in 3rd T20I: इंदोरला झालेल्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला पराभूत करत मालिकेत आघाडी घेतली. भारताच्या विजयात अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंग आणि नमन धीर यांचे योगदान महत्त्वाचे राहिले.
India vs West Indies 3rd T20I

India vs West Indies 3rd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध इंदोरला झालेल्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात १४ धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. या विजयामुळे ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत भारताने २-१ अशी आघाडी घेतली आहे.

भारताच्या या विजयात अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma), अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh), प्रिन्स यादव (Prince Yadav) यांनी मोलाचा वाटा उचलला.

या सामन्यात भारताने २२४ धावांचे लक्ष्य वेस्ट इंडिजसमोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजला २० षटकात ७ बाद २०९ धावा करता आल्या.

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