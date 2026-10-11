IND vs WI, 3rd T20I: भारतीय संघात दोन मोठे बदल; वैभव सूर्यवंशीला मिळली संधी? जाणून घ्या Playing XI

India vs West Indies 3rd T20I: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात सध्या रोमांचक टी२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेत पहिल्या दोन सामन्यांनंतर १-१ अशी बरोबरी आहे. यानंतर आता तिसरा सामना इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर रविवारी (११ ऑक्टोबर) खेळवला जात आहे.तिसऱ्या टी२० सामन्यात वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजी करेल..IND vs WI 3rd T20: इंदूरमध्येही आज बॅट विरुद्ध बॅट? दुसऱ्या सामन्यात ५०१ धावांचा पाऊस, आता तिसऱ्या टी-२०मध्येही फलंदाजांचे वर्चस्व राहणार?.या सामन्यासाठी भारतीय संघाने दोन महत्त्वाचे बदल केले आहेत. फॉर्मशी झगडणाऱ्या शिवम दुबेला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बाहेर करण्यात आले असून त्याच्या जागेवर नितीश कुमार रेड्डीला संधी देण्यात आली आहे. तसेच कुलदीप यादव यालाही प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर करण्यात आले असून प्रिन्स यादवला त्याच्या जागेवर संधी मिळाली आहे.या दोन बदलांशिवाय बाकी खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कायम आहेत. म्हणजेच सलामीला संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा असल्याने वैभव सूर्यवंशीला भारतासाठी मायदेशात खेळण्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे..वेस्ट इंडिजनेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केले आहेत. रोमरियो शेफर्ड दुखापत ग्रस्त झाला होता. तो गंभीर दुखापतग्रस्त नसला, तरी त्याला विश्रांती देण्यात आली आहे. तिसऱ्या टी२० सामन्यासाठी वेस्ट इंडिजने किमो पॉल आणि सॅम्पसनला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे..प्लेइंग इलेव्हन :भारत - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादववेस्ट इंडिज - शे होप (यष्टीरक्षक/कर्णधार), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, कीमो पॉल, रोस्टन चेस, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.