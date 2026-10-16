IND vs WI 5th T20I : भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातला पाचवा सामना होणार रद्द? चिंता वाढवणारे अपडेट्स, मालिका बरोबरीत सुटणार?

India vs West Indies 5th T20I rain probability and match timing: वेस्ट इंडिजने चौथ्या सामन्यात विजय मिळवून भारताविरुद्धची ट्वेंटी-२० मालिका २-२ अशी बरोबरीत आणली. त्यामुळे ही मालिका आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे आणि शनिवारी बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणाऱ्या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण, हा सामना रद्द होण्याची शक्यता दिसतेय आणि चिन्नास्वामी स्टेडियमवरून तसे अपडेट्स समोर येत आहेत. .भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पाचवा आणि अंतिम सामना शनिवार, १७ ऑक्टोबर रोजी चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. विजेता संघ मालिकेवर कब्जा करेल, परंतु या ऐतिहासिक सामन्यापूर्वी क्रिकेट चाहते आणि आयोजकांसाठी एक वाईट बातमी समोर येत आहे. पावसामुळे IND vs WI सामन्यात व्यत्यय येऊ शकतो. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, १७ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर मुसळधार पावसाचा धोका आहे. संपूर्ण सामन्यादरम्यान मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. सायंकाळी ५ वाजता पाऊस पडण्याची ६६% शक्यता आहे. नाणेफेकीच्या वेळी पाऊस पडण्याची ६८% शक्यता आहे..IND vs WI 5th T20I: वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव IN? 'आर-पार'च्या लढाईत भारताच्या Playing XI मध्ये बदल; जाणून घ्या कोण OUT....सामन्याच्या सुरुवातीला पावसाचा धोका वाढणार आहे, कारण रात्री ८ ते ९ च्या दरम्यान ७०% पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ६६% ते ७०% पावसाच्या सततच्या इशाऱ्यांमुळे, नाणेफेक लांबणीवर पडण्याची, सामना कमी षटकांचा होण्याची किंवा सामना पूर्णपणे रद्द होण्याची शक्यता आहे. पण, चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये सब-एअर सिस्टीम आहे, जी जगातील सर्वोत्तम ड्रेनेज सिस्टीमपैकी एक आहे, आणि या सिस्टीममुळे पाऊस थांबल्यानंतर केवळ १५-२० मिनिटांत मैदान खेळण्यायोग्य होऊ शकते..भारत-वेस्ट इंडिज ट्वेंटी-२० मालिकेत विंडीज खेळाडूंचे वर्चस्व पाहायला मिळतेय... चार सामन्यांत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या अव्वल दोन खेळाडूंमध्ये विंडीजचा कर्णधार शे होप ( २६१) व शेरफाने रुदरफोर्ड ( २२१) यांचा समावेश आहे. भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यर १५९ धावांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्येही किमो पॉल व रॉस्टन चेस हे प्रत्येकी ६ विकेट्ससह आघाडीवर आहेत. नमन धीरच्या नावावर पाच विकेट्स आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.