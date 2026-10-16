Cricket

IND vs WI 5th T20I : भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातला पाचवा सामना होणार रद्द? चिंता वाढवणारे अपडेट्स, मालिका बरोबरीत सुटणार?

India vs West Indies 5th T20I Bengaluru weather forecast : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. चौथ्या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारतावर २४ धावांनी विजय मिळवत मालिकेत २-२ अशी बरोबरी साधली.
India vs West Indies 5th T20I

India vs West Indies 5th T20I rain probability and match timing

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 5th T20I rain probability and match timing: वेस्ट इंडिजने चौथ्या सामन्यात विजय मिळवून भारताविरुद्धची ट्वेंटी-२० मालिका २-२ अशी बरोबरीत आणली. त्यामुळे ही मालिका आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे आणि शनिवारी बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणाऱ्या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण, हा सामना रद्द होण्याची शक्यता दिसतेय आणि चिन्नास्वामी स्टेडियमवरून तसे अपडेट्स समोर येत आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
West Indies Cricket Team
cricket news today
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com