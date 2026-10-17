IND vs WI, 5th T20I: अस्तित्वाची लढाई! आज भारत-वेस्ट इंडीजमध्ये अंतिम टी-२० सामना; भुवीचे Playing XI मध्ये पुनरागमन होणार?

India vs West Indies 5th T20I Match: टी-२० विश्वकरंडक विजेतेपदाचा लौकिक पणाला लागलेल्या भारतीय संघाला पुन्हा एकदा अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार आहे. वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतील अखेरचा सामना आज (शनिवारी, १७ ऑक्टोबर) होत असून, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा भारतीय संघ सध्या बॅकफूटवर आहे. वेस्ट इंडीजने भारतात २००२ नंतर कोणत्याही प्रकारची द्विपक्षीय मालिका जिंकलेली नाही, मात्र आता वेस्ट इंडीजचा संघ भारताविरुद्धची टी-२० मालिका जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. भारतीय गोलंदाजांची सुमार कामगिरी आणि फलंदाजांची बेजबाबदार फटकेबाजी याला कारणीभूत ठरली आहे. आजच्या निर्णायक सामन्यात या चुका कितपत सुधारल्या जातात, यावर भारतीय संघाचे भवितव्य अवलंबून असेल. शे होपचा तडाखा .IND W VS ZIM W: संकटमोचक बनून आली दीप्ती शर्मा! झिम्बाब्वेविरुद्ध २७ धावांत ४ विकेट्स गमावल्यानंतरही भारताचा थरारक विजय.शे होपच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या वेस्ट इंडीजने या टी-२० मालिकेत भारतीय संघाच्या उणिवा अधोरेखित केल्या आहेत. होपने चार टी-२० सामन्यांपैकी दोन सामन्यांत शतके झळकावली आहेत. वेस्ट इंडीजचा संघ भारतात दाखल झाल्यापासून होपने भारतीय गोलंदाजांची धुलाई केली आहे. यापूर्वी झालेल्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत त्याने २४८ चेंडूंत २७८ धावा केल्या होत्या. आता चार टी-२० सामन्यांत त्याने १३५ चेंडूंत २६१ धावा केल्या आहेत. भारतीय संघ वेस्ट इंडीजच्या तुलनेत कितीतरी पटीने सरस आहे; मात्र प्रत्यक्ष मैदानावरील कामगिरीत, विशेषतः गोलंदाजीत, तो हतबल झालेला दिसत आहे..रांचीतील सामन्यात भारताला २४९ धावांचे लक्ष्य राखता आले नाही, तर हैदराबादमधील सामन्यात वेस्ट इंडीजने प्रथम फलंदाजी करताना २४७ धावांचा डोंगर उभा केला. रांचीतील सामन्यात वेस्ट इंडीजने भारताने दिलेले आव्हान सहज पार केले होते, मात्र हैदराबादमध्ये भारतीय फलंदाजांना धावांचा पाठलाग करताना अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. यावरून दडपणाखाली भारतीय फलंदाजी अपेक्षांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे स्पष्ट होते. उद्याच्या सामन्यात या कमकुवत बाजूंमध्ये किती आणि कशी सुधारणा होते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.याच वर्षी टी-२० विश्वकरंडक जिंकून देण्यात मोलाची भूमिका बजावणारे संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन संघात असूनही भारतीय फलंदाजीला सातत्य राखता आलेले नाही. हैदराबादमधील चौथ्या सामन्यात मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सॅमसनने तडाखेबंद सुरुवात करून दिली होती; मात्र इतर फलंदाजांना त्याचा फायदा उठवता आला नाही..पावसाचा व्यत्यय अपेक्षितबंगळूरमध्ये अधूनमधून पाऊस पडत असल्याने आजच्या सामन्यातही मुसळधार पावसाचा व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. बंगळूरची खेळपट्टी पारंपरिकरीत्या फलंदाजीस अनुकूल मानली जाते. त्यातच सीमारेषा जवळ असल्याने पुन्हा एकदा धावांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.श्रेयसचीही कसोटीसूर्यकुमार यादवकडून टी-२० संघाचे नेतृत्व स्वीकारणाऱ्या श्रेयस अय्यरचीही या निर्णायक सामन्यात कसोटी लागणार आहे. वेस्ट इंडीजविरुद्धची मालिका गमावल्यास त्याच्या नेतृत्वाखालील संघाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे मालिका जिंकण्यासाठी भारतीय संघाला फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागांत सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागेल..आजच्या सामन्यासाठी भुवनेश्वरचा समावेश?वेस्ट इंडिजविरुद्ध आज होणाऱ्या अखेरच्या आणि निर्णायक टी-२० सामन्यासाठी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वरकुमारचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतीय गोलंदाजीला बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे. हैदराबाद येथे झालेल्या चौथ्या सामन्यात क्षेत्ररक्षणादरम्यान अर्शदीप सिंगच्या खांद्याला चेंडू जोरात लागला. दुखापतीमुळे त्याला मैदान सोडावे लागले. त्याच्या जागी पर्याय म्हणून भुवनेश्वरकुमारची ऐनवेळी निवड करण्यात आली. वेस्ट इंडीजविरुद्धची मालिका संपल्यानंतर भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. तेथे २२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० मालिकेसाठी भुवनेश्वरला चार वर्षांनंतर पुनरागमनाची संधी देण्यात आली आहे, मात्र त्याआधीच त्याला मैदानात उतरावे लागण्याची शक्यता आहे..IND vs WI 5th T20: भारत-वेस्ट इंडिजचा अंतिम टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या.आगामी न्यूझीलंड दौरा लक्षात घेता त्याआधी भुवनेश्वरला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये लय मिळावी, या दृष्टीकोनातून त्याला आज खेळण्याची संधी मिळू शकते. भुवनेश्वर आयपीएलमध्ये बंगळूर संघाकडून खेळत असल्यामुळे चिन्नास्वामी स्टेडियम त्याच्यासाठी घरचे मैदान आहे. विशेष म्हणजे, याच मैदानावर त्याने २०१२ मध्ये टी-२० क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. पाकिस्तानविरुद्धच्या त्या सामन्यात त्याने चार षटकांत नऊ धावा देत तीन बळी मिळवले होते.सामन्याचे ठिकाण : एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूरवेळ : सायंकाळी ७ वाजल्यापासूनथेट प्रक्षेपण : स्टार स्पोर्ट्स, जिओहॉटस्टार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.