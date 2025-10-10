Cricket

IND vs WI 2nd Test Live : आजपासून दुसरा कसोटी सामना; भारताने टॉस जिंकून घेतला फलंदाजीचा निर्णय; अंतिम ११ मध्ये कुणाला संधी?

India vs West Indies 2nd Test Marathi News: दुर्दशेच्या फेऱ्यात गटांगळ्या खात असलेल्या वेस्ट इंडीजने भारताविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत दारुण पराभवाचा सामना केला. आता आजपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात किमान चांगली लढत द्यावी इतकी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
India vs West Indies 2nd Test 2025 live score Delhi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 2nd Test: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातला दुसरा कसोटी सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जातोय. भारताने पहिला सामना जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आणि दुसरा सामना जिंकून जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत आपले स्थान सुधारण्यावर भारताचा भर आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे.

sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
cricket news today
Shubman Gill
IND vs WI Test Series

