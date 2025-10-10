IND vs WI 2nd Test Live : आजपासून दुसरा कसोटी सामना; भारताने टॉस जिंकून घेतला फलंदाजीचा निर्णय; अंतिम ११ मध्ये कुणाला संधी?

India vs West Indies 2nd Test: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातला दुसरा कसोटी सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जातोय. भारताने पहिला सामना जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आणि दुसरा सामना जिंकून जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत आपले स्थान सुधारण्यावर भारताचा भर आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. .भारतीय संघ १९८७ पासून दिल्लीत एकही कसोटी सामना हरलेला नाही. योगायोगाने मागील पराभव हा वेस्ट इंडिजविरुद्धच झाला होता. त्यानंतर भारताने इथे १२ कसोटी सामने जिंकले व १२ ड्रॉ राखले. रवींद्र जडेजाला कसोटीत ४००० धावा करण्यासाठी फक्त १० धावा हव्या आहेत. असे केल्यास इयान बॉथम, कपिल देव व डॅनिएल व्हिटोरी यांच्यानंतर कसोटीत ४००० धावा व ३०० विकेट्स घेणारा तो चौथा खेळाडू ठरेल..दिल्ली कसोटी सामन्यासाठी तयार करण्यात आलेली खेळपट्टी भरपूर पाणी मारून रोलिंग केलेली बऱ्यापैकी टणक वाटत आहे. म्हणजेच पहिल्या डावात फलंदाजी करण्यास ही खेळपट्टी पोषक असेल. प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला ताजेपणाची जास्तीत जास्त दोन तास फायदा मिळेल, त्यानंतर फलंदाजी करणे सोपे होणार असे वाटत आहे. म्हणजेच झालेल्या चुका सुधारण्याची नामी संधी वेस्ट इंडीज संघाला दिल्ली कसोटीत मिळणार आहे..पर्यायी सराव असूनही दोनही संघांचे बरेच फलंदाज सामन्याच्या आदल्या दिवशी सरावाला आलेले दिसले. पाऊस पडून गेल्याने दिल्लीची हवा त्या मानाने कमी प्रदूषणाची वाटत असल्याने सरावात उत्साह दिसत होता. रॉस्टन चेस याने वेस्ट इंडीज संघातील खेळाडू मनातून खच्ची झालेले नसून सुधारित खेळ करायला उत्सुक असल्याचे सांगितले. चांगल्या खेळपट्टीवर आपल्या संघातील फलंदाज चार तास उभे राहून फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतील आणि वेगवान गोलंदाज भारतीय फलंदाजांना काही कठीण प्रश्न विचारतील, असा आशावाद व्यक्त केला..World Cup 2025: भारताचा पहिला पराभव, अव्वल क्रमांकाची संधी हुकली! वोल्वार्ड्ट - डी क्लार्कच्या आक्रमणाने द. आफ्रिकेचा विजय.भारताची प्लेईंग XI?यशस्वी जायसवाल, के. एल. राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (यष्टिरक्षक), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमरा, मोहम्मद सिराज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.