IND vs ZIM: झिम्बाब्वेत वैभव सूर्यवंशीची खरी परीक्षा! पहिला सामना कधी, किती वाजता; संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर

IND vs ZIM 2026 T20 Series Schedule: इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यावर अपेक्षित कामगिरी करता न आल्याने आता भारतीय संघ झिम्बाब्वेविरुद्ध नव्या जोमाने मैदानात उतरणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारत तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार असून या मालिकेत सर्वाधिक चर्चा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची आहे..इंग्लंडविरुद्ध वैभवला तीन सामने खेळण्याची संधी मिळाली होती. मात्र त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. आता झिम्बाब्वेविरुद्ध त्याच्याकडे स्वतःला सिद्ध करण्याची चांगली संधी आहे. या मालिकेसाठी संजू सॅमसन संघात नसल्यामुळे वैभवला सलामीला खेळण्याची आणि तिन्ही सामने खेळण्याची शक्यता आहे..IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे मालिका FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या लाईव्ह ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती.भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी-२० सामना २३ जुलै रोजी होणार आहे. दुसरा सामना २५ जुलै, तर तिसरा सामना २६ जुलै रोजी खेळवला जाईल. तिन्ही सामने हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर होतील. भारतीय वेळेनुसार हे सामने सायंकाळी ४.३० वाजता सुरू होतील, तर टॉस ४ वाजता होईल..भारताने झिम्बाब्वेविरुद्धचा शेवटचा टी-२० सामना मोठ्या फरकाने जिंकला होता. त्यामुळे या मालिकेतही भारतीय संघ विजयाने सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करेल. भारतीय संघात श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई यांसारखे खेळाडू आहेत. तर झिम्बाब्वेचे नेतृत्व सिकंदर रझा करणार असून ब्लेसिंग मुजारबानी, रायन बर्ल आणि रिचर्ड नगरवा यांच्यावर त्यांची मोठी जबाबदारी असेल..ही मालिका भारतीय संघासाठी जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच वैभव सूर्यवंशीसाठीही आहे. इंग्लंड दौऱ्यावरील अपयश मागे टाकत तो झिम्बाब्वेविरुद्ध मोठी खेळी करून पुन्हा सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे..IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे मालिका FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या लाईव्ह ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती.झिम्बाब्वेविरुद्धच्या ३ सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिळक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, यश शर्मा, यशवंत मयूर आणि यशवंत ठाकूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.