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IND vs ZIM: झिम्बाब्वेत वैभव सूर्यवंशीची खरी परीक्षा! पहिला सामना कधी, किती वाजता; संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर

IND vs ZIM 2026 T20 Series Schedule: २३ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या भारत-झिम्बाब्वे टी-२० मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक, सामन्यांची वेळ, वैभव सूर्यवंशीची मोठी परीक्षा आणि टीम इंडियाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
IND vs ZIM

IND vs ZIM

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs ZIM 2026 T20 Series Schedule: इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यावर अपेक्षित कामगिरी करता न आल्याने आता भारतीय संघ झिम्बाब्वेविरुद्ध नव्या जोमाने मैदानात उतरणार आहे.

श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारत तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार असून या मालिकेत सर्वाधिक चर्चा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची आहे.

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