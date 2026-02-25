T20 WC, IND vs ZIM: संजू सॅमसन, अक्षर पटेलचं पुनरागमन होणार, पण मग कोणाला मिळणार डच्चू? अशी असेल भारताची Playing XI

India's Predicted Playing XI against Zimbabwe: भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सुपर-८ मधील दुसरा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध गुरुवारी (२६ फेब्रुवारी) सामना खेळायचा आहे. हा सामना चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारत आणि झिम्बाब्वे (India vs Zimbabwe) या दोन्ही संघांसाठी करो वा मरो असणार आहे. कारण हा सामना पराभूत होणाऱ्या संघाचे आव्हान जवळपास संपुष्टात येणार आहे..IND vs ZIM, T20 WC: संजू सॅमसनला संधी दिली जाणार का? भारतीय प्रशिक्षकाचं स्पष्ट उत्तर; म्हणाले, आमचे दोन्ही ओपनर डावखुरे आहेत....भारतीय संघाला (Team India) पहिल्या सुपर-८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला होता. या पराभवानंतर भारतीय संघ आता खडबडून जागा झाला असेल आणि याचा परिणाम झिम्बाब्वेविरुद्ध चेन्नईला होणाऱ्या सामन्यात पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय संघासाठी सध्या चिंतेची बाब म्हणजे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा आणि रिंकू सिंग यांचा खराब झालेला फॉर्म. या तिघांनाही आत्तापर्यंत फार खास काही करता आलेलं नाही. त्यातच वडिलांची तब्येत बिघडल्याने घरी परतला आहे. पण सामन्यापूर्वी तो संघात सहभागी होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, वरच्या फळीतील फलंदाजांचे खराब फॉर्म पाहाता संजू सॅमसनला वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागेवर संधी दिली जाऊ शकते आणि त्याला वरच्या फळीत खेळवले जाऊ शकते. इशान किशन आणि अभिषेक शर्माही वरच्या फळीत असल्याने उजव्या आणि डाव्या फलंदाजांचे चांगले संमिश्रण मिळेल. याशिवाय तिलक वर्मा आणि संजू सॅमसन मधल्या फळीत खेळू शकतात..याशिवाय संघातील समतोल राखण्यासाठी रिंकू सिंगला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळून अक्षर पटेलला पुन्हा खेळवले जाण्याची शक्यता आहे. अक्षर पटेल फिरकी गोलंदाजीत योगदान देण्यासोबतच फलंदाजीला सखोलता प्रदान करेल..T20 WC, IND vs ZIM: भारतीय संघाने Playing XI मध्ये काय करावा बदल? पाँटिंग, शास्त्रींनी 'त्या' एका खेळाडूचं नाव घेत स्पष्ट सांगितलं.इतकेच नाही, तर गोलंदाजीत भारतीय संघासाठी कुलदीप यादवही हुकमी एक्का ठरू शकतो. त्यालाही सुंदरच्या जागेवर संधी दिली जाऊ शकते. त्याने आत्तापर्यंत एकच सामना खेळला आहे. त्याने पाकिस्तानविरुद्ध एक विकेट घेतली होती. पण १४ धावांच दिल्या आहेत. याव्यतिरिक्त गोलंदाजीत बदल होण्याची शक्यता आहे. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि वरुण चक्रवर्ती हे संघात कायम राहू शकतात.झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यासाठी भारतीय संघाची संभावित प्लेइंग इलेव्हन -अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि वरुण चक्रवर्ती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.