IND vs ZIM, T20 WC: संजू सॅमसनला संधी दिली जाणार का? भारतीय प्रशिक्षकाचं स्पष्ट उत्तर; म्हणाले, आमचे दोन्ही ओपनर डावखुरे आहेत...

Will Sanju Samson play in IND vs ZIM T20 World Cup 2026? भारतीय संघावर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेबाहेर होण्याचे संकट ओढावण्याची शक्यता बळावली आहे. सुपर ८ मधील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर टीम इंडियाला उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवण्यासाठी बऱ्याच गणिताची जुळवाजूळव करावी लागणार आहे. भारतीय संघाला झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांच्याविरुद्धच्या लढती जिंकाव्या लागणार आहेच. त्याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेने त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे, अशी भारताची इच्छा असणार आहे. पण, भारतीय संघाला आता एकही चूक महागात पडणार आहे..अशा परिस्थितीत झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात संजू सॅमसनला संधी मिळेल का, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. चेन्नईच्या मैदानावर चेन्नई सुपर किंग्सचे चाहते संजूला पाहण्यासाठी नक्की गर्दी करतील. आयपीएल २०२६ च्या पर्वात संजू CSK कडून खेळणार आहे..Rinku Singh: रिंकू सिंगची वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यातून माघार? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांनी दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० फलंदाजांच्या क्रमावारीत नंबर १ असलेल्या अभिषेक शर्माला साजेसा खेळ करता आलेला नाही. त्याशिवाय तिलक वर्मा व सूर्यकुमार यादव हेही अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करू शकलेले नाही. हार्दिक पांड्याही सातत्य राखू शकलेला नाही. भारताच्या खराब कामगिरीला फलंदाजांची निराशाजनक कामगिरी कारणीभूत आहे..भारत-झिम्बाब्वे यांच्यात २६ फेब्रुवारीला सामना होणार आहे आणि या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत फलंदाज प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांनी दिले. संजू सॅमसनला अंतिम इलेव्हनमध्ये स्थान मिळेल का असे विचारले असता, कोटक यांनी सांगितले की, भारतीय व्यवस्थापन पुढील सामन्यासाठी मोठ्या बदलांचा विचार करत आहे. तसेच सध्याच्या डाव्या हाताच्या फलंदाजी लाइनअपवरही भर दिला आहे. भारताच्या टॉप आठमध्ये सहा डावखुरे फलंदाज आहेत. सूर्यकुमार यादव आणि पांड्या हे एकमेव उजव्या हाताचे फलंदाज आहेत..T20 World Cup : इंग्लंडच्या विजयाने India vs Pakistan सामन्याच्या आशा मावळल्या! उपांत्य फेरीत दोन्ही संघ समोरासमोर नाही येऊ शकणार.कोटक म्हणाले, संजू सॅमसनच्या प्लेइंग इलेव्हनमधील समावेशाविषयी चर्चा झाली आहे. आम्ही पुढील सामन्यासाठी बदल करण्याचा विचार करत आहोत. दोन्ही सलामीवीर डावखुरे आहेत आणि तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज देखील डावखुरा आहे. प्रतिस्पर्धी त्यांच्याविरुद्ध ऑफ स्पिनरचा डाव खेळत आहेत. म्हणून आम्ही विचार करतोय. पण, आम्ही कधीही लवकर संग ठरवत नाही..