IND vs SA 3rd ODI: जैस्वालचं शतक अन् विराट-रोहितची फिफ्टी; भारताने दणदणीत विजयासह द. आफ्रिकेविरुद्ध मालिकाही जिंकली

भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात ९ विकेट्सने विजय मिळवत मालिका २-१ ने जिंकली. यशस्वी जैस्वालने शतक ठोकले, तर विराट कोहली आणि रोहित शर्माने अर्धशतकं साकारली. कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णाने गोलंदाजीत चमक दाखवली. .भारतीय क्रिकेट संघाने शनिवारी (६ डिसेंबर) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या आणि निर्णायक वनडे सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला. विशाखापट्टणमला झालेल्या या सामन्यात भारताने ९ विकेट्सने विजय मिळवत तीन सामन्यांची वनडे मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. हा २०२५ वर्षातील भारताचा अखेरचा वनडे सामना होता. त्यामुळे वनडेत भारतीय संघाने वर्षाचा शेवट गोड केला आहे..या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर २७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने ३९.५ षटकातच एक विकेट गमावत सहज पूर्ण केला. यशस्वी जैस्वालने शतकी खेळी केली, तर विराट कोहलीने स्फोटक फलंदाजी करताना अर्धशतक साकारले. रोहित शर्मानेही अर्धशतक केले. गोलंदाजीत भारताकडून कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृ्ष्णाने शानदार कामगिरी केली होती..लक्ष्याचा पाठलाग करताना यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्मा यांनी संयमी सुरुवातीनंतर खेळपट्टीवर स्थिरावल्यावर दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना मोठे यश मिळू दिले नाही. रोहितने नंतर आक्रमक खेळायलाही सुरुवात केली होती. दोघांमध्ये दीडशतकी भागीदारीही झाली. हे दोघेही शतक करतील असं चित्र दिसत होतं. पण अखेर २६ व्या षटकात रोहितला केशव महाराजने बाद करत त्यांची १५५ धावांची भागीदारी तोडली. रोहितने ७३ चेंडूत ७ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७५ धावांची खेळी केली..रोहित बाद झाल्यानंतर विराट कोहलीने जैस्वालची भक्कम साथ दिली. सुरुवातीला संघर्ष करणाऱ्या जैस्वालने अर्धशतकानंतर धावांची गती वाढवली होती. त्यातच दुसऱ्या बाजूने विराटने सुरुवातीपासूनच स्फोटक फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. त्याने या संपूर्ण मालिकेतच आक्रमक फटकेबाजी केली होती. या सामन्यातही तो त्याच लयीत खेळताना दिसला. जैस्वालने १११ चेंडूत शतक पूर्ण केले. हे जैस्वालचे पहिलेच वनडे शतक ठरले. त्याच्या शतकानंतर विराटने आणखी आक्रमक शॉट्स खेळत अर्धशतक पूर्ण केले. जैस्वाल आणि विराट यांच्यातही नाबाद शतकी भागीदारी झाली. अखेर विराटनेच ४० व्या षटकात विजयी धाव काढली. जैस्वाल १२१ चेंडूत १२ चौकार आणि २ षटकारांसह ११६ नाबाद धावा केल्या. विराटने ४५ चेंडूत ६ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ६५ धावा केल्या..तत्पुर्वी, भारताने नाणेफेक जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना ४७.५ षटकात सर्वबाद २७० धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून क्विंटन डी कॉकने ८९ चेंडूत ८ चौकार आणि ६ षटकारांसह १०६ धावांची खेळी केली. तसेच तेंबा बावुमाने ४८ धावा केल्या. मॅथ्यू ब्रिट्झके (२४), डेवाल्ड ब्रेव्हिस (२९) यांनी चांगली सुरुवात केली, पण त्यांना मोठ्या धावा करता आल्या नाहीत. केशव महाराज २० धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून गोलंदाजी करताना प्रसिद्ध कृष्णा आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..