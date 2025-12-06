Cricket

IND vs SA 3rd ODI: जैस्वालचं शतक अन् विराट-रोहितची फिफ्टी; भारताने दणदणीत विजयासह द. आफ्रिकेविरुद्ध मालिकाही जिंकली

India won 3rd ODI against South Africa: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा निर्णयक तिसरा वनडे सामना भारतीय संघाने जिंकून मालिकाही खिशात टाकली आहे. या सामन्यात यशस्वी जैस्वालने शतक केले, तर विराट कोहली, रोहित शर्मा यांचेही मोलाचे योगदान राहिले.
Yashasvi Jaiswal - Rohit Sharma India vs South Africa 3rd ODI

Yashasvi Jaiswal - Rohit Sharma India vs South Africa 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात ९ विकेट्सने विजय मिळवत मालिका २-१ ने जिंकली.

  • यशस्वी जैस्वालने शतक ठोकले, तर विराट कोहली आणि रोहित शर्माने अर्धशतकं साकारली.

  • कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णाने गोलंदाजीत चमक दाखवली.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
Yashasvi Jaiswal
kuldeep yadav
South Africa Cricket Team
cricket news today
ODi Match
India vs South Africa
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com