IND W VS ZIM W 2ND ODI NEWS: हरमनप्रीत दीप्तीची शतके, वैष्णवीची गोलंदाजीत कमाल! झिम्बाब्वेला लोळवत भारताने मालिका खिशात घातली

INDIA BEAT ZIMBABWE BY 121 RUNS: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमध्ये वडोदरा येथील कोटंबी स्टेडियमवर दुसरा वनडे सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय महिला संघाने १२१ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. भारताकडून हरमनप्रीत कौर आणि दीप्ती शर्मा यांनी शतके झळकावली, तर गोलंदाजीत वैष्णवी शर्माने चार विकेट्स घेतल्या..भारताची सुरुवात अडखळत झाली. संघाच्या १९ धावा झाल्या असताना भारताने दोन विकेट्स गमावल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर हरमनप्रीत कौर आणि दीप्ती शर्मा यांनी डाव सावरला. हरमनप्रीतने १२६ धावांची खेळी केली, तर दीप्तीने नाबाद १०६ धावा केल्या. दोघींनी महत्त्वाची भागीदारी करत भारताला मोठी धावसंख्या उभारून दिली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.INDW vs ZIMW 3rd T20I: भारताचा दणदणीत विजय; हरमनप्रीत, शफाली वर्माची फटकेबाजी; झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका ३-० ने खिशात .सलामीवीर प्रतिका रावलनेही ६१ धावांचे योगदान दिले. त्यामुळे भारतीय संघाने ५० षटकांत ६ विकेट्स गमावून ३२८ धावा केल्या. भारताने दिलेल्या ३२९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांनी प्रयत्न केला. मोडेस्टर मुपाचिकवाने ४९, तर चिपो मुगेरी-तिरिपानोने ४६ धावा केल्या. मात्र, भारतीय गोलंदाजांसमोर झिम्बाब्वेचा डाव ४८.५ षटकांत २०७ धावांवर आटोपला..वैष्णवी शर्माने ३९ धावा देत चार विकेट्स घेतल्या. दीप्ती शर्मानेही गोलंदाजीत योगदान देत ३२ धावांत तीन विकेट्स मिळवल्या. त्यामुळे भारताने हा सामना १२१ धावांनी जिंकला..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.भारताने या विजयासह तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे. याआधी भारतीय संघाने टी-२० मालिका ३-० अशी जिंकली होती. आता वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना जिंकून मालिका ३-० ने पूर्ण करण्याची संधी भारतीय संघाकडे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.