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IND W VS ZIM W 2ND ODI NEWS: हरमनप्रीत दीप्तीची शतके, वैष्णवीची गोलंदाजीत कमाल! झिम्बाब्वेला लोळवत भारताने मालिका खिशात घातली

INDIA BEAT ZIMBABWE BY 121 RUNS: हरमनप्रीत कौर आणि दीप्ती शर्मा यांच्या शतकांनंतर वैष्णवी शर्माने चार विकेट्स घेतल्या. भारताने झिम्बाब्वेवर १२१ धावांनी विजय मिळवत वनडे मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली.
INDIA BEAT ZIMBABWE BY 121 RUNS

INDIA BEAT ZIMBABWE BY 121 RUNS

esakal

Varsha Balhe
Updated on

INDIA BEAT ZIMBABWE BY 121 RUNS: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमध्ये वडोदरा येथील कोटंबी स्टेडियमवर दुसरा वनडे सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय महिला संघाने १२१ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे.

भारताकडून हरमनप्रीत कौर आणि दीप्ती शर्मा यांनी शतके झळकावली, तर गोलंदाजीत वैष्णवी शर्माने चार विकेट्स घेतल्या.

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