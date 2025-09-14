IND vs AUS, ODI: स्मृती मानधनासह दोघींची अर्धशतकं; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध इतिहासात पहिल्यांदाच घडला 'असा' पराक्रम

भारताच्या महिला संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २८१ धावांचे लक्ष्य ठेवले.स्मृती मानधना, प्रतिका रावल आणि हर्लिन देओल यांनी अर्धशतके केली.यामुळे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आजपर्यंत कधीच न झालेला विक्रमही या सामन्यात झाला..महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेला काहीच दिवस शिल्लक असताना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघ वनडे मालिकेतून तयारी करत आहेत. वनडे मालिकेतील पहिला सामना न्यू चंदिगढमध्ये रविवारी (१४ सप्टेंबर) खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना दमदार खेळ केला. प्रतिका रावल, स्मृती मानधना आणि हर्लिन देओल यांनी केलेल्या अर्धशतकांच्या जोरावर भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर २८२ धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं आहे..IND vs AUS : भारताचा सामना करण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियाला धक्का; विराट कोहली, रोहित शर्मा यांना दिलासा.या सामन्यात भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारताकडून सलामीला फलंदाजीसाठी प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधना उतरल्या. दोघींनीही दमदार सुरुवात केली. त्यांनी शतकी भागीदारीही पूर्ण करताना वैयक्तिक अर्धशतके पूर्ण केली. एकीकडे प्रतिका संयमी खेळ करत होती, तर दुसरीकडे मानधनाने धावफलक हलता ठेवला होता. पण अखेर त्यांची ११४ धावांची भागीदारी मानधना धावबाद झाल्याने तुटली. फोबी लिचफिल्डने केलेल्या डायरेक्ट थ्रोमुळे मानधनाला तिची विकेट गमवावी लागली. मानधना ६३ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ५८ धावांची खेळी केली..मानधना बाद झाल्यानंतर काही वेळ प्रतिकाला हर्लिन देओलची साथ मिळाली. मात्र प्रतिकाला ३१ व्या षटकात एलना किंगने एलिस पेरीच्या हातून झेलबाद केले. प्रतिकाने ९६ चेंडूत ६ चौकारांसह ६४ धावांची खेळी केली. त्यानंतर हरमनप्रीत कौरही लगेचच ३४ व्या षटकात ११ धावांवर बाद झाली. तिला ऍनाबेल सदरलँडने पायचीत केले. पण नंतर हर्लिनला जेमिमाह रोड्रिग्स साथ देत होती. हर्लिनने आक्रमक खेळ केला. तिला अर्धशतक केल्यानंतर मेगन शटच्या गोलंदाजीवर एलिसा हेलीने यष्टीचीत केले. हर्लिनने ५७ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ५४ धावा केल्या..हर्लिन पाठोपाठ जेमिमाह रोड्रिग्स १८ धावांवर रिचा घोष २५ धावांवर आणि राधा यादव १९ धावांवर बाद झाल्या. दीप्ती शर्मा २० धावांवर आणि श्री चराणी २ धावांवर नाबाद राहिले. पण यामुळे भारताने ५० षटकात ७ बाद २८१ धावा ठोकल्या.ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना मेगन शटने २ विकेट्स घेतल्या, तर किम गार्थ, ऍनाबेल सदरलँड, एलना किंग आणि ताहलिया मॅकग्राथ यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..INDW vs ENGW : भारताच्या पोरींनी इतिहास रचला! इंग्लंडमध्ये जाऊन जिंकल्या सलग दोन मालिका; Harmanpreet Kaur चे शतक.ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मोठा पराक्रममानधना, प्रतिका आणि हर्लिन यांनी अर्धशतके केल्याने महिलांच्या वनडेमध्ये भारताकडून पहिल्या तीन फलंदाजांनी ५० धावांचा टप्पा पार करण्याची ही सहावी वेळ ठरली. तसेच ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध वनडेत विरुद्ध संघाच्या पहिल्या तीन फलंदाजांनी अर्धशतके करण्याची मात्र ही इतिहासातील पहिलीच वेळ ठरली. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध असा पराक्रम कोणत्याच संघाला करता आला नव्हता..FAQs१. भारताने पहिल्या वनडेत किती धावा केल्या?➤ भारताने ५० षटकात ७ बाद २८१ धावा केल्या.(How many runs did India Women score in the first ODI?)२. भारताच्या कोणत्या तीन फलंदाजांनी अर्धशतकं केली?➤ प्रतिका रावल, स्मृती मानधना आणि हर्लिन देओल यांनी भारतासाठी अर्धशतकं केली.(Which three batters scored fifties for India?)३. हा पराक्रम विशेष का ठरला?➤ कारण इतिहासात पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताच्या पहिल्या ३ फलंदाजांनी ५०+ धावा केल्या.(Why was this achievement historic?)४. याआधी भारताने पहिल्या तीन फलंदाजांनी ५०+ धावा केल्या होत्या का?➤ हो, पण ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध हा पहिलाच प्रसंग आहे; एकूण सहावी वेळ ठरली.(Has India’s top three scored 50+ before in ODIs?)५. स्मृती मानधनाची खेळी कशी होती?➤ तिने ६३ चेंडूत ५८ धावा करत ६ चौकार आणि २ षटकार लगावले.(How did Smriti Mandhana perform in the match?)६. प्रतिका रावल किती धावांवर बाद झाली?➤ प्रतिका रावल ६४ धावांवर झेलबाद झाली.(How many runs did Pratika Raval score?)७. हर्लिन देओलची खेळी कशी होती?➤ तिने ५७ चेंडूत ५४ धावा करत ४ चौकार आणि २ षटकार लगावले.(How did Harleen Deol play in the innings?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.