Asian Games: आशिया कप जिंकल्यानंतर टीम इंडिया पोहचली जपानला! आता कधी होणार सामने? जाणून घ्या Timetable

Asian Games 2026, India Women Cricket Team Schedule: भारतीय महिला संघाने नुकतेच हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात आणि अमोल मुजूमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुबईत आशिया कप जिंकला. रविवारी (१३ सप्टेंबर) अंतिम सामन्यात श्रीलंका महिला संघाला पराभूत करत भारताने आठव्यांदा आशिया कप जिंकला होता. यानंतर लगेचच भारतीय महिला संघ पुढच्या मोहिमेसाठी सज्ज झाले आहेत. भारतीय महिला संघाची पुढची मोहिम आशियाई क्रीडा स्पर्धा असणार आहे. या स्पर्धेत भारतीय संघ सुवर्णपदक राखण्याच्या हेतूने मैदानात उतरणार आहे..Asian Games 2026 पूर्वी टीम इंडियाला धक्का! स्टार खेळाडू संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा.भारतीय महिला संघाने २०२३ मध्ये हांगझोऊमध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यामुळे आता सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी भारतीय संघाकडे आहे. त्यामुळे आता त्यावरच भारतीय संघाचे लक्ष केंद्रित असणार आहे.यंदाची आशियाई क्रीडा स्पर्धा जपानमध्ये होत असून भारतीय महिला संघाचा पहिला सामनाही यजमान जपानविरुद्धच होणार आहे. .महिलांची स्पर्धा थेट उपांत्यपूर्व फेरीपासून १७ सप्टेंबरला सुरू होणार आहे. भारताचा जपानविरुद्धचा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना १८ सप्टेंबरला होणार आहे. त्यानंतर जर भारतीय संघाने हा सामना जिंकला, तर उपांत्य फेरी २० सप्टेंबर रोजी होईल. हा सामना जिंकला तर २२ सप्टेंबरला भारतीय संघ सुवर्णपदकासाठी खेळले, तर उपांत्य सामना हरला तर भारतीय संघ कांस्यपदकासाठी खेळेल. प्रत्येक दिवशी दोन सामने असल्याने पहिला सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ५.३० वाजता सुरू होईल, तर दुसरा सामना सकाळी १०.३० वाजता सुरू होईल..भारताचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार यांनी म्हटलं की स्पर्धेसाठी संघ उत्साहित असून खेळाचा आनंद घेण्यासाठी सज्ज आहे.दरम्यान, भारतीय पुरुष संघही येत्या काही दिवसात जपानमध्ये पोहचेल. महिल्यांच्या क्रिकेट स्पर्धेनंतर पुरुषांची क्रिकेट स्पर्धा सुरू होणार असून भारताचा पहिला सामना २८ सप्टेंबर रोजी होईल..IND vs AFG 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार, पण मग Playing XI मधून बाहेर कोण बसणार? भारताकडे आज व्हाईटवॉश देण्याची संधी.आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारतीय महिला क्रिकेटचे सामने१८ सप्टेंबर : भारत विरुद्ध जपान - उपांत्यपूर्व सामना (वेळ - स. १०.३० वा.)२० सप्टेंबर : उपांत्य फेरीपहिला सामना (वेळ - पहाटे ५.३० वा.)दुसरा सामना (वेळ - स. १०.३० वा.)२२ सप्टेंबर : पदकासाठीच्या लढतीकांस्य पदकासाठीचा सामना (वेळ - पहाटे ५.३० वा.)सुवर्णपदकासाठीचा सामना (वेळ - स. १०.३० वा.)आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघ - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), रिचा घोष (यष्टीरक्षक), भारती फुलमाली, प्रतिका रावल, जी कमलिनी, श्रेयंका पाटील, शफाली वर्मा, दीप्ती शर्मा, क्रांती गौड, अरुंधती रेड्डी,रेणूका सिंग ठाकूर, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.