India Women Team Olympics 2028: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने ऑलिम्पिकचं तिकीट पक्कं केलं; पुरुष संघाचं काय?

India women's cricket team qualifies for LA Olympics 2028: भारतीय क्रिकेटसाठी सध्या एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. २०२८ मध्ये होणाऱ्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आपले स्थान निश्चित केले आहे. आयसीसी (ICC) आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (IOC) क्रिकेटसाठी पात्रतेचे नियम जाहीर केले असून, त्यानुसार भारताचा महिला संघ ऑलिम्पिकमध्ये खेळणार आहे..२०२६ महिला टी-२० विश्वचषकातील कामगिरीच्या आधारे ऑलिम्पिकसाठी संघांची निवड करण्यात आली. प्रत्येक खंडातून सर्वोत्तम संघाला थेट प्रवेश देण्यात आला. भारतीय महिला संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला नसला, तरी आशियातील इतर संघांपेक्षा भारताचा नेट रनरेट (NRR) अधिक चांगला होता..तसेच, वेस्ट इंडिजचा संघ ऑलिम्पिकमध्ये स्वतंत्र देश म्हणून खेळत नसल्याने भारताला थेट पात्रता मिळाली.मात्र, भारतीय पुरुष संघाला अजून ऑलिम्पिकचे तिकीट मिळालेले नाही. ३१ डिसेंबर २०२६ रोजी जाहीर होणाऱ्या ICC टी-२० क्रमवारीत भारताने आशिया खंडात पहिले स्थान कायम ठेवले, तरच पुरुष संघाला थेट प्रवेश मिळणार आहे. सध्या भारत अव्वल स्थानावर असल्याने त्याची शक्यता मजबूत मानली जात आहे. .दरम्यान, ऑलिम्पिकचे यजमान असूनही अमेरिकेला थेट प्रवेश मिळालेला नाही. अमेरिकेच्या पुरुष आणि महिला संघाला ICC टी-२० क्रमवारीत टॉप-१५ मध्ये स्थान मिळाल्यासच त्यांना ऑलिम्पिकमध्ये खेळण्याची संधी मिळणार आहे..Smriti Mandhana: 'या' तारखेला रंगणार भारत पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना; त्याआधीच स्मृती मंधानाने चाहत्यांना केली मोठी विनंती, म्हणाली... .ऑलिम्पिकमध्ये पुरुष आणि महिला गटात प्रत्येकी फक्त सहा संघ खेळणार आहेत. पाच संघ निश्चित झाल्यानंतर उरलेल्या एका जागेसाठी ऑलिम्पिक क्वालिफायर स्पर्धा खेळवली जाईल. या स्पर्धेत आठ संघ सहभागी होतील आणि त्यातील विजेता संघ ऑलिम्पिकचे शेवटचे तिकीट मिळवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.