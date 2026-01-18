IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारताच्या वनडे अन् टी२० संघाची घोषणा; अमरावतीच्या खेळाडूला ७ वर्षांनी संधी

India Women’s squad for ODI & T20I series against Australia : भारतीय महिला क्रिकेट संघाला पुढच्या महिन्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जायचे आहे. या दौऱ्यात तीन वनडे, तीन टी२० आणि १ दिवस-रात्र कसोटी सामना होणार आहे. हा भारतीय महिला संघाचा वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतरचा पहिलाच परदेशी दौरा असेल. सध्या भारतात वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेनंतर लगेचच भारतीय महिला खेळाडू ऑस्ट्रेलियासाठी (India's Tour of Australia) रवाना होतील. आता या दौऱ्यातील वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची (India Women's Cricket Team) घोषणा करण्यात आली आहे. .Cricket Retirement: तब्बल ७ वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा, भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील कसोटी ठरणार अखेरची.भारताच्या वनडे आणि टी२० संघाचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौरकडेच कायम करण्यात आले असून स्मृती मानधना उपकर्णधार आहे. तसेच वनडे संघात वैष्णवी शर्मा, जी कामिलिनी आणि काशवी गौतम यांचा वनडे संघात समावेश करण्यात आला आहे. वैष्णवी आणि कामिलिनी यांनी काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेविरुद्ध टी२० मालिकेतून भारतासाठी पदार्पण केले, पण आता त्यांना पहिल्यांदाच वनडे संघातही संधी मिळाली आहे. पण अरुंधती रेड्डी आणि राधा यादव यांना संघातून वगळण्यात आले आहे. प्रतिका रावल दुखापतीतून अद्याप सावरली नसल्याने ती देखील या दौऱ्यासाठी भारतीय संघाचा भाग नाही. तसेच उमा छेत्री आणि यास्तिका भाटिया यांनाही संधी मिळालेली नाही..७ वर्षांनी भारती फुलमाली खेळणार...टी२० संघात श्रेयंका पाटील आणि भारती फुलमालीचे पुनरागमन झाले आहे. महाराष्ट्रातील अमरावतीच्या असलेल्या भारती फुलमालीने २०१९ मध्ये भारतासाठी २ टी२० सामने खेळले होते. त्यानंतर तिला संधी मिळाली नव्हती. पण आता तिचे भारताच्या टी२० संघात पुनरागमन झाले असून आता तिला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळणार का, हे पाहावे लागेल.हर्लिन देओलला मात्र टी२० संघातून वगळण्यात आले आहे. तथापि, अद्याप भारताचा कसोटी सामन्यासाठी संघ घोषित झालेला नाही..भारताचा महिला वनडे संघ -हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांती गौड, स्नेह राणा, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), काशवी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमाह रॉड्रीक्स, हर्लिन देओल..भारताचा महिला टी२० संघ -हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधा), शफाली वर्मा, रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांती गौड, स्नेह राणा, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), अरुंधती रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमाह रॉड्रिक्स, भारती फुलमाली, श्रेयंका पाटील..एलिसा हेलीचे शेवटचे सामनेभारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आधी १५ ते २१ फेब्रुवारी दरम्यान टी२० मालिका होणार आहे, तर २४ फेब्रुवारी ते १ मार्च दरम्यान वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. त्यानंतर ६-९ मार्च दरम्यान कसोटी सामना होईल. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की कसोटी सामन्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हेली क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार आहे..Jemimah Rodrigues: जेमिमा रॉड्रिग्जच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू; ऑस्ट्रेलियावरील ऐतिहासिक विजयानंतर भावुक.भारतीय महिला संघाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा २०२६टी२० मालिका१५ फेब्रुवारी - पहिला टी२० सामना, सिडनी (दु. १.३० वाजता)१९ फेब्रुवारी - दुसरा टी२० सामना, कॅनबरा (दु. १.३० वाजता)२१ फेब्रुवारी - तिसरा टी२० सामना, ऍडलेड, (दु. २.०० वाजता)वनडे मालिका२४ फेब्रुवारी - पहिला वनडे सामना, ब्रिस्बेन (स. ९.०० वाजता)२७ फेब्रुवारी - दुसरा वनडे सामना, होबार्ट (स. ९.०० वाजता)१ मार्च - तिसरा वनडे सामना, होबार्ट (स. ९.०० वाजता)कसोटी सामना६ ते ९ मार्च - दिवस-रात्र कसोटी सामना (स. ११ वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.