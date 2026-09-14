Asia Cup: पुन्हा तोच ड्रामा! हरमनप्रीतच्या टीम इंडियानेही मोहसिन नक्वीच्या हातून नाकारली ट्रॉफी; Final नंतर काय घडलं?

Indian Women Refuse Trophy Presentation From ACC President Mohsin Naqvi: गेल्यावर्षी दुबईमध्ये पुरुषांच्या आशिया कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात जे घडलं होतं, त्याचीच पुनरावृत्ती रविवारी (१३ सप्टेंबर) झालेल्या महिला टी२० आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाहायला मिळाली आहे. भारतीय महिला संघांने आठव्यांदा आशिया कप स्पर्धा (Women's Asia Cup) जिंकली. पण भारतीय संघाने आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) प्रमुख मोहसिन नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. .Asia Cup 2026 Final: भारतीय संघ आठव्यांदा चॅम्पियन! फायनलमध्ये श्रीलंकेला पराभूत करत जिंकले विजतेपद.दुबईमध्ये रविवारी महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना भारत आणि श्रीलंका या महिला संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात भारतीय संघाने ७२ धावांनी विजय मिळवला आणि आठव्यांदा महिला आशिया कपवर नाव कोरले. दरम्यान भारतीय संघाने विजय मिळवल्यानंतर ट्रॉफी प्रेझेंटेशनला बराच वेळ लागला. खरंतर अंतिम सामना झाल्यानंतर काही वेळातच मेडल्स आणि ट्रॉफी देण्याचा सोहळा पार पडतो. मात्र रविवारी सामना संपून जवळपास पाऊणतास झाल्यानंतरही प्रेझेंटेशन सुरू झाले नव्हते..या दरम्यान, बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला आणि बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी भारतीय महिला संघाचे अभिनंदन केले. तसेच त्यांच्याशी संवाद साधला. यादरम्यान त्यांनी अंतिम सामन्यातील सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षक म्हणून नंदिनी शर्माला 'फिल्डिंग मेडल' देखील दिले.यानंतर अखेर बराचवेळेच्या प्रतिक्षेनंतर ट्रॉफी प्रेझेंटेशनला सुरुवात झाली. यावेळी आशिया क्रिकेट परिषदेचे (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नक्वींसह अन्य अधिकारीही स्टेजवर उपस्थित असल्याचे दिसले. यावेळी आधी पंचांना आणि सामनाधिकाऱ्यांना मेडल्स देण्यात आले. तसेच ACC च्या अधिकाऱ्यांकडून श्रीलंकेच्या खेळाडूंना उपविजेते म्हणून पदक देण्यात आले. त्यानंतर नक्वी यांच्या हस्ते उपविजेत्या संघाची कर्णधार चामरी अट्टापट्टू हिला उपविजेतेपदाचा चेक देण्यात आला. मात्र, त्यानंतर लगेचच प्रेझेंटेशन संपवण्यात आले..साधारणत: कोणत्याही स्पर्धेनंतर प्रेझेंटेशन सोहळ्यावेळी उपविजेत्यांनंतर विजेत्या संघातील खेळाडूंना पदके देण्यात येतात आणि नंतर विजेतेपदाची ट्रॉफी देण्यात येते. पण महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेनंतर भारतीय संघातील खेळाडूंना पदकेही देण्यात आली नाही, तसेच ट्रॉफीही देण्यात आल्याचे दिसले नाही.मिळालेल्या माहितीनुसार भारतीय महिला संघाने नक्वी यांच्या हातून पदके आणि ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांना पदके आणि ट्रॉफी देण्यात आली नाही. खरंतर आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने ट्रॉफी देण्याचा हक्क नक्वी यांच्याकडे आहे. पण त्यांच्या हातून भारतीय संघाने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्याने त्यांना ट्रॉफी देण्यात आली नाही..Asia Cup Final: स्मृती मानधना - शफली वर्माचे तब्बल तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड! भारताचे श्रीलंकेसमोर भलंमोठं लक्ष्य.गेल्यावर्षीचाच ड्रामा पुन्हा!सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने पुरुषांच्या आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात दुबईतच पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळवला होता. मात्र भारतीय संघाने पहलगाम हल्ल्याच्या आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यात बिघडलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर मोहसिन नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यावेळीही ट्रॉफी प्रेझेंटेशनला बराच उशीर झाला होता. त्यावेळीही भारतीय संघ ट्रॉफी घेण्यास न आल्याने नक्वी ती ट्रॉफी परत घेऊन गेले होते. त्यामुळे भारतीय संघाने त्यावेळी ट्रॉफीशिवायच सेलिब्रेशन केले होते. ती ट्रॉफी आजही भारतीय संघाला मिळालेली नाही. त्याची बरीच चर्चा झाली होती.यामुळे रविवारी महिला आशिया कपच्या अंतिम सामन्यावरही सर्वांचे लक्ष होते. पण रविवारी देखील याच घटनेची पुनरावृत्ती घडल्याचे दिसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.