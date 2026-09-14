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Asia Cup: पुन्हा तोच ड्रामा! हरमनप्रीतच्या टीम इंडियानेही मोहसिन नक्वीच्या हातून नाकारली ट्रॉफी; Final नंतर काय घडलं?

India Boycott Trophy Ceremony Over Mohsin Naqvi Presence: महिला टी२० आशिया कप २०२६ फायनलमध्ये भारताने श्रीलंकेवर विजय मिळवत विजेतेपद पटकावले. मात्र सामना संपल्यानंतर ACC अध्यक्ष आणि PCB प्रमुख मोहसिन नक्वी यांच्या हातून पदके व ट्रॉफी स्वीकारण्यास भारतीय महिला संघाने नकार दिला.
Women's Asia Cup 2026

India Women Decline Trophy From ACC Chief Mohsin Naqvi

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Indian Women Refuse Trophy Presentation From ACC President Mohsin Naqvi: गेल्यावर्षी दुबईमध्ये पुरुषांच्या आशिया कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात जे घडलं होतं, त्याचीच पुनरावृत्ती रविवारी (१३ सप्टेंबर) झालेल्या महिला टी२० आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाहायला मिळाली आहे.

भारतीय महिला संघांने आठव्यांदा आशिया कप स्पर्धा (Women's Asia Cup) जिंकली. पण भारतीय संघाने आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) प्रमुख मोहसिन नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

Women's Asia Cup 2026
Asia Cup 2026 Final: भारतीय संघ आठव्यांदा चॅम्पियन! फायनलमध्ये श्रीलंकेला पराभूत करत जिंकले विजतेपद
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