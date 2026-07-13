INDW vs ENGW TEST: चक दे इंडिया! भारतीय मुलींचा 'Lords' वर ऐतिहासिक विजय! कसोटीतील इंग्लंडची सर्वात मोठी हार...

England Women vs India Women Lord's Test: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने सोमवारी (१३ जुलै) क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्स मैदानात ऐतिहासिक विजयाला गवसणी घातली आहे. लॉर्ड्सवर नुकताच भारत आणि इंग्लंड महिल संघांमध्ये कसोटी सामना खेळवण्यात आला. या सामन्याला महत्त्व होतं कारण मोठा इतिहास राहिलेल्या लॉर्ड्सवर खेळला जाणारा हा पहिला वहिला महिला कसोटी सामना होता. या पहिल्या कसोटी सामन्याच विजयाचा मान भारतीय संघाला मिळाला आहे. भारताने इंग्लंडला २७० धावांनी पराभवाचा धक्का दिला आहे..IND vs ENG: 'Lords' वर देव! भारतीय महिला खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्यासाठी पोहोचला सचिन तेंडुलकर Video.भारताकडून दमदार सांघिक कामगिरी पाहायला मिळाली, त्यातही लॉर्ड्सवर क्रांती गौड ५ विकेट्स घेणारी आणि यास्तिका भाटिया शतक करणारी पहिली महिला खेळाडूही ठरली.या सामन्यात भारताने इंग्लंडसमोर ४५७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडला ६२.५ षटकात सर्वबाद १८६ धावाच करता आल्या. त्यामुळे भारताने चौथ्याच दिवशी मोठा विजय मिळवला..इंग्लंडने चौथ्या दिवसाची सुरुवात दुसऱ्या डावातील ४० व्या षटकात ६ बाद १३० धावांपासून पुढे केली होती. त्यावेळी एमी जोन्स ५२ धावांवर आणि इक्लेस्टोन १ धावेवर खेळत होती. पण जोन्सला ४३ व्या षटकातच स्नेह राणाने शफाली वर्माच्या हातून झेलबाद केले. जोन्सने ८० चेंडूत ५४ धावा केल्या. त्यानंतर इझी वाँगही (१) ५३ व्या षटकात बाद झाली, तर ५५ व्या षटकात लॉरेन बेल (०) बाद झाली. दोघींनाही दीप्ती शर्माने बाद केले. तरी एका बाजूने इक्लेस्टोन खेळत होती. तिने अर्धशतकही केले. पण अखेर तिलाच स्नेह राणाने ६३ व्या षटकात ५० धावांवर त्रिफळाचीत करत इंग्लंडचा डाव संपवला आणि भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले..तत्पुर्वी तिसऱ्या दिवशी इंग्लंडने सलामीला आलेल्या माया बुशेर आणि टॅमी ब्युमाँट यांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या होत्या. बुशेरला २ धावांवर सायली सातघरेने पायचीत आणि ब्युमाँटला शून्यावर क्रांती गौडने त्रिफळाचीत केले होते. हिदर नाईटलाही तिच्या अखेरच्या डावात क्रांती गौडने फार काळ टिकू दिले नाही. तिने तिला १३ धावांवर बाद केले. ही तिची शेवटची खेळी ठरली, या सामन्यानंतर ती निवृत्त होणार आहे. इंग्लंडची कर्णधार नतालिया सायव्हर-ब्रंट (११) देखील ११ धावांवर त्रिफळाचीत झाली. तिला स्नेह राणाने बाद केले. एलिस कॅप्सी २१ धावांवर सायली सतघरेच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाली, तर मॅडी विलियर्सलाही २६ धावांवर स्नेह राणाने बाद केले होते.या डावात भारतीय संघाकडून स्नेह राणाने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. सायली सातघरे, क्रांती गौड आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..तत्पुर्वी, या सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी केली होती. पहिल्या डावात भारताकडून उपकर्णधार स्मृती मानधनाने १०८ चेंडूत सर्वाधिक ८३ धावा केल्या होत्या. तसेच कर्णधार हरमनप्रीत कौर (५८) आणि दीप्ती शर्मा (५७) यांनीही अर्धशतकं केली. त्यामुळे भारताने ७४.५ षटकात सर्वबाद २८५ धावा केल्या होत्या. इंग्लंडकडून सोफी इक्लेस्टोनने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर इझी वाँग मॅडी विलियर्स, लॉरेन फिलर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या होत्या.त्यानंतर इंग्लंड पहिल्या डावात ५९.१ षटकात सर्वबाद १७० धावतच सर्वबाद झाला. इंग्लंडकडून एमी जोन्सने ५२ धावांची खेळी केली, तर कर्णधार नतालिया सायव्हर - ब्रंटने ४४ धावा केल्या. बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. भारताला ११५ धावांची मोठी आघाडी मिळाली. या सामन्यात भारताकडून क्रांती गौडने ५ विकेट्स घेतले, तर सायली सातघरे आणि स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. दीप्ती शर्माने १ विकेट घेतली..IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ काय?... जाणून घ्या कधी, कुठे अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री LIVE मॅच....दुसरा डाव भारताने ८६.३ षटकात ७ बाद ३४१ धावांवर घोषित केला. या डावात भारताकडून स्मृती मानधना (७०) आणि शफाली वर्मा (३३) यांनी चांगली सुरुवात दिल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेल्या यास्तिका भाटियाने ११३ धावांची खेळी केली. शेवटी रिचा घोषने ५० धावांची नाबाद अर्धशतकी खेळी केली. या डावात इंग्लंडकडून सोफी इक्लेस्टोनने ५ विकेट्स घेतल्या, तर लॉरेन बेलने २ विकेट्स घेतल्या.दरम्यान, पहिल्या डावातील ११५ धावांच्या आघाडीमुळे भारताने इंग्लंडसमोर ४५७ धावांचे भलेमोठे लक्ष्य ठेवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.