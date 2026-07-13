Cricket

IND vs ENG: 'Lords' वर देव! भारतीय महिला खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्यासाठी पोहोचला सचिन तेंडुलकर Video

Sachin Tendulkar guides India Women's team : भारत आणि इंग्लंड महिला संघात लॉर्ड्सवर ऐतिहासिक सामना होत आहे. या सामन्यात भारतीय संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे. अशात त्याआधी भारतीय संघाला सचिन तेंडुलकरचे मार्गदर्शन मिळाले.
Sachin Tendulkar guides India Women's team

Sachin Tendulkar guides India Women's team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs ENG Lord's Test: लॉर्ड्सवर सध्या भारत आणि इंग्लंड महिला संघांमध्ये ऐतिहासिक कसोटी सामना सुरू आहे. लॉर्ड्सवर होणारा हा पहिलाच महिला कसोटी सामना असून या ऐतिहासिक सामन्यात भारतीय संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे.शेवटच्या दिवशी (सोमवारी, १३ जुलै) भारताला विजयासाठी ४ विकेट्सचीच गरज आहे, तर इंग्लंडला ३२७ धावांची गरज आहे. अशात शेवटच्या दिवशी भारतीय संघाला मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचे (Sachin Tendulkar) मार्गदर्शन मिळाले आहे.

Sachin Tendulkar guides India Women's team
IND vs ENG ODI: रोहित-विराटच्या पुनरागमनाने टीम इंडियाच्या अपेक्षा वाढल्या; इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेत बदलणार चित्र?
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Sachin Tendulkar
Lords Stadium
England Women vs India Women
Women Cricket
India Women Cricket Team
India vs England
England vs India
cricket news today