IND vs ENG: 'Lords' वर देव! भारतीय महिला खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्यासाठी पोहोचला सचिन तेंडुलकर Video

IND vs ENG Lord's Test: लॉर्ड्सवर सध्या भारत आणि इंग्लंड महिला संघांमध्ये ऐतिहासिक कसोटी सामना सुरू आहे. लॉर्ड्सवर होणारा हा पहिलाच महिला कसोटी सामना असून या ऐतिहासिक सामन्यात भारतीय संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे.शेवटच्या दिवशी (सोमवारी, १३ जुलै) भारताला विजयासाठी ४ विकेट्सचीच गरज आहे, तर इंग्लंडला ३२७ धावांची गरज आहे. अशात शेवटच्या दिवशी भारतीय संघाला मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचे (Sachin Tendulkar) मार्गदर्शन मिळाले आहे. .IND vs ENG ODI: रोहित-विराटच्या पुनरागमनाने टीम इंडियाच्या अपेक्षा वाढल्या; इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेत बदलणार चित्र?.सचिन सध्या इंग्लंडमध्ये असून काही दिवसांपूर्वीच विम्बल्डनसाठीही उपस्थित होता. आता त्याने सोमवारी भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील कसोटीच्या शेवटच्या दिवशी लॉर्ड्सवर हजेरी लावली होती. त्यावेळी तो भारतीय संघातील खेळाडूंसोबत चर्चा करताना दिसला. तो त्यांना मार्गदर्शन करत होता. यावेळी भारतीय महिला संघाचा सपोर्ट स्टाफही उपस्थित होता, ज्यात मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदारही होते. सचिन आणि मुजुमदार एकत्र मुंबईसाठीच नाही, तर शालेय क्रिकेटही एकत्र खेळले आहेत. ते दोघेही रमाकांत आचरेकर यांचे शिष्य आहे..दरम्यान, सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावात सर्वबाद २८५ धावा केल्या. भारताकडून स्मृती मानधना (८३), कर्णधार हरमनप्रीत कौर (५८) आणि दीप्ती शर्मा (५७) यांनी अर्धशतके केली होती. इंग्लंडकडू सोफी इक्लेस्टोनने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..त्यानंतर इंग्लंडने पहिल्या डावात ५९.१ षटकात सर्वबाद १७० धावाच केल्या. त्यांच्याकडून एमी जोन्सने ५२ धावांची अर्धशतकी खेळी केली, तर कर्णधार नतालिया सायव्हर ब्रंटने ४४ धावा केल्या. बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. भारताकडून क्रांती गौडने ५ विकेट्स घेत इतिहास घडवला. कसोटीत लॉर्ड्सवर ५ विकेट्स घेणारी ती पहिली महिला खेळाडू ठरली. दरम्यान, इंग्लंड १७० धावांवर सर्वबाद झाल्याने भारताला ११५ धावांची आघाडी मिळाली..IND W Vs ENG W: महिला कसोटी सामन्यात भारतीय संघाचे वर्चस्व; पहिल्या डावात मोठी आघाडी; क्रांती गौडच्या पाच विकेट.त्यानंतर भारतीय संघाने दुसरा डाव ७ बाद ३४१ धावांवर घोषित केला. भारताकडून यास्तिका भाटियाने १५८ चेंडूत ११३ धावांची खेळी केली. ती लॉर्ड्सवर कसोटीत शतक करणारी पहिली महिला खेळाडू ठरली. तसेच स्मृती मानधनाने १३० चेंडूत ७० धावांची खेळी केली. रिचा घोषने नाबाद ५० धावा केल्या. इंग्लंडकडून सोफी इक्लेस्टोनने ५ विकेट्स घेतल्या.दरम्यान, भारताला पहिल्या डावात ११५ धावांची आघाडी मिळालेली असल्याने भारताने इंग्लंडसमोर ४५७ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडला तिसऱ्या दिवसअखेर ६ बाद १३० धावाच करता आल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.