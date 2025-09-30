Cricket

ODI World Cup 2025: भारतीय संघाची विजयाने दणक्यात सुरुवात! दीप्ती शर्मा - स्नेह राणाची फलंदाजीपाठोपाठ गोलंदाजीतही कमाल

India Defeat Sri Lanka: भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील मोहिमेला विजयाने सुरुवात केली आहे. दिप्ती शर्मा, स्नेह राणा आणि अमनजोत कौर यांनी भारताला पहिला विजय मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला.
  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये विजयाने सुरुवात केली आहे.

  • पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाने श्रीलंकेवर ५९ धावांनी विजय मिळवला.

  • दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा यांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले.

