ODI World Cup 2025: भारतीय संघाची विजयाने दणक्यात सुरुवात! दीप्ती शर्मा - स्नेह राणाची फलंदाजीपाठोपाठ गोलंदाजीतही कमाल

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये विजयाने सुरुवात केली आहे. पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाने श्रीलंकेवर ५९ धावांनी विजय मिळवला. दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा यांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले..भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत दणक्यात सुरुवात केली आहे. मंगळवारी (३० सप्टेंबर) गुवाहाटीमध्ये झालेल्या पहिल्याच सामन्यात भारताने श्रीलंका महिला संघाला ५९ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. भारताला स्पर्धेतील पहिला विजय मिळवून देण्यात दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा आणि अमनजोत कौर यांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले.सुरुवातीला पावसाचा व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात श्रीलंकेसमोर डकवर्थ लुईस नियमानुसार ४७ षटकात २७१ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेला ४५.४ षटकात सर्वबाद २११ धावाच करता आल्या..Who is Amanjot Kaur: भारताची फलंदाजी ढेपाळलीच होती, पण अमनजोतने मदतीला धावली; World Cup 2025 मध्ये ठोकलं पहिलं अर्धशतक.लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेकडून सलामीला फलंदाजीला उतरलेल्या हसिनी परेरा आणि कर्णधार चमारी अट्टापट्टू यांनी चांगली सुरुवात केली होती. पण चांगल्या सुरुवातीनंतर ७ व्या षटकात हसिनी परेराला क्रांती गौडने १४ धावांवर त्रिफळाचीत केले. पण त्यांनंतर अट्टापट्टूला हर्षिता समरविक्रमाची चांगली साथ मिळाली होती. या दोघींनी ५२ धावांची भागीदारी केली. त्यांच्या भागीदारीमुळे काही क्षण भारतावर दबाव होता. त्यात अट्टापट्टूने काही चांगले शॉट्स खेळले होते. पण दीप्ती शर्माने तिचा अडथळा १५ व्या षटकात दूर केला. तिने अट्टापट्टूला ४३ धावांवर त्रिफळाचीत केले. .त्यानंतर समरविक्रमाही २३ व्या षटकात २९ धावांवर श्री चरणीविरुद्ध पायचीत झाली. यानंतर मात्र श्रीलंकेची मधली फळी ढेपाळली. विष्मी गुणारत्ने (११), कविशा दिलहारी (१५) आणि अनुष्का संजिवनी (६) यांनी स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. यादरम्यान निलक्षी डीसिल्वाने ३५ धावांची खेळी केली, पण तिलाही ३५ व्या षटकात स्नेह राणाने त्रिफळाचीत केले. या विकेट्स घेताना भारतीय गोलंदाजांनी मोठे शॉट्सही श्रीलंकन फलंदाजांना खेळू दिले नव्हते. सुगंधिका कुमारीही १० धावांवर बाद धाली. पण नंतर अचिनी कुलासुरिया आणि उदेशिका प्रबोधिनी यांनी अत्यंत संयमी खेळ करत भारतीय संघाला ८ व्या विकेटसाठी सतावले होतं. पण अखेर कुलासुरियाला श्री चरणीने १७ धावांवर बाद केले. .World Cup 2025: पहिल्या सामन्यात भारताला सुरुवातीलाच मोठा धक्का, त्यात पावसाचा अडथळा! कशी गेली स्मृती मानधनाची विकेट? VIDEO.त्यानंतरही शेवटच्या विकेटसाठी प्रबोधिनी आणि इनोका रणवीरा यांनी झुंज दिली. पण अखेर ४६ व्या षटकात प्रतिका रावलने रणवीराला ३ धावांवर बाद करत श्रीलंकेचा डाव संपवला.भारताकडून दीप्ती शर्माने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच स्नेह राणा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. क्रांती गौड, अमनजोत कौर आणि प्रतिका रावल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ४७ षटकात ८ बाद २६९ धावा केल्या होत्या. भारताने १२४ धावांवर ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण दीप्ती शर्मा आणि अमनजोत कौरने शतकी भागीदारी करत डाव सावरला. या दोघींनी अर्धशतके केली. दीप्तीने ५३ चेंडूत ५३ धावांची खेळी केली. अमनजोत कौरने ५६ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली. तसेच अमनजोत बाद झाल्यानंतर शेवटच्या षटकांमध्ये स्नेह राणाने आक्रमक खेळी केली. तिने १५ चेंडूत नाबाद २८ धावा केल्या. तत्पुर्वी हरलिन देओलन ४८ धावांचे आणि प्रतिका रावलने ३७ धावांचे योगदान दिले होते. या दोघींमध्ये दुसऱ्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी झाली होती.श्रीलंकेकडून इनोका रणवीराने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच उदेशिका प्रबोधिनीने २ विकेट्स घेतल्या, तर अचिनी कुलासुरिया आणि चमारी अट्टापट्टू यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.