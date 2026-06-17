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T20 World Cup, IND vs NED : भारतीय संघाचा सर्वात मोठा विजय, नेदरलँड्सला चारली धूळ! शफाली वर्माची बॅटिंगनंतर बॉलिंगमध्येही कमाल

India's Biggest T20 World Cup Win: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय महिला संघाने नेदरलँड्सला पराभवाचा धक्का दिला. हा भारताचा विक्रमी विजय ठरला. तसेच स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय होता.
Women's T20 World Cup 2026 | India vs Netherlands

Women's T20 World Cup 2026 | India vs Netherlands

Sakal

Pranali Kodre
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Women's T20 World Cup 2026, IND W vs NED W: भारतीय महिला संघाने बुधवारी (१७ जून) महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत नेदलँड्सला पराभूत केले. लीड्समध्ये झालेल्या सामन्यात भारताने ९५ धावांनी विजय मिळवला. भारतीय संघाचा हा महिला टी२० वर्ल्ड कपमधील हा सर्वात मोठा विजय ठरला आहे.

तसेच भारताचा यंदाच्या टी२० वर्ल्ड कपमधील सलग दुसरा विजय ठरला. त्यामुळे भारताने त्यांच्या गटात ऑस्ट्रेलियालाही मागे टाकत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. भारताच्या विजयात शफाली वर्माचा मोठा वाटा राहिला. तिने फलंदाजीसोबतच गोलंदाजीतही कमालीची कामगिरी केली.

<div class="paragraphs"><p>Women's T20 World Cup 2026 | India vs Netherlands</p></div>
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