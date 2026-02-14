IND vs AUS: विश्वविजेत्या भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला होणार सुरुवात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक अन् Live Telecast डिटेल्स

India Women tour of Australia full Schedule & Live Telecast Details: वनडे वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात भारताला रविवारपासून (१५ फेब्रुवारी) ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२०, वनडे आणि कसोटी सामने खेळायचे आहेत. वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय महिला संघाचा (India's Women Team) हा पहिलाच परदेशी दौरा आहे. याशिवाय या मालिकेनंतर ऑस्ट्रेलियाची स्टार यष्टीरक्षक फलंदाज एलिसा हेली क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार आहे, त्यामुळे या दौऱ्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हेली भारताविरुद्ध टी२० मालिका खेळणार नसली, तरी ती वनडे आणि कसोटी सामने खेळणार आहे. कसोटी सामन्यानंतर ती निवृत्ती घेईल. त्यामुळे सध्या भारताविरुद्ध वनडे आणि कसोटीत ती नेतृत्वही करताना दिसेल. .IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील डे-नाईट कसोटीसाठी भारतीय संघाची घोषणा, तर वनडे-टी२० संघातही मोठा बदल.दरम्यान, या दौऱ्यातून २०२५ वर्ल्ड कपदरम्यान दुखापतग्रस्त झालेली प्रतिका रावलही भारतीय संघात पुनरागमन करणार आहे. तिला कसोटी सामन्यासाठी संधी मिळाली आहे. तसेच तिन्ही प्रकारात भारताचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौर सांभाळणार आहे, तर उपकर्णधारपद स्मृती मानधना सांभाळणार आहे.या दौऱ्यात १५ ते २१ फेब्रुवारीदरम्यान टी२० मालिका होईल, तर २४ फेब्रुवारी ते १ मार्च दरम्यान वनडे मालिका होईल. त्यानंतर ६ ते ९ मार्च दरम्यान एकमेव कसोटी सामना होणार आहे. हा कसोटी सामना दिवस-रात्र कसोटी सामना असेल..कुठे पाहाणार सामने?भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघात (India vs Australia) होणाऱ्या या टी२०, वनडे आणि कसोटी सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेल्सवर पाहाता येणार आहे. तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरीही या सामन्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण होईल.ऑस्ट्रेलिया महिला विरुद्ध भारतीय महिला टी२० मालिकापहिला टी२० सामना - १५ फेब्रुवारी, सिडनी (दु. १.३० वाजता)दुसरा टी२० सामना - १९ फेब्रुवारी, कॅनबरा (दु. १.३० वाजता)तिसरा टी२० सामना - २१ फेब्रुवारी, ऍडलेड, (दु. २.०० वाजता)ऑस्ट्रेलिया महिला विरुद्ध भारतीय महिला वनडे मालिकापहिला वनडे सामना - २४ फेब्रुवारी, ब्रिस्बेन (स. ९.०० वाजता)दुसरा वनडे सामना - २७ फेब्रुवारी, होबार्ट (स. ९.०० वाजता)तिसरा वनडे सामना - १ मार्च, होबार्ट (स. ९.०० वाजता)ऑस्ट्रेलिया महिला विरुद्ध भारतीय महिला कसोटी सामनादिवस-रात्र कसोटी सामना - ६ ते ९ मार्च, पर्थ (स. ११ वाजता).भारताचे महिला संघभारतीय महिला कसोटी संघ - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हर्लिन देओल, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), उमा छेत्री (यष्टीरक्षक), प्रतिका रावल, दीप्ती शर्मा, रेणुका सिंग ठाकूर, क्रांती गौड, वैष्णवी शर्मा, स्नेह राणा, सायली सातघरे.भारतीय महिला वनडे संघ - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रीक्स, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), उमा छेत्री (यष्टीरक्षक) रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांती गौड, दीप्ती शर्मा, , काशवी गौतम, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, हर्लिन देओल.भारतीय महिला टी२० संघ - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिक्स, रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांती गौड, स्नेह राणा, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), उमा छेत्री (यष्टीरक्षक), अरुंधती रेड्डी, दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, भारती फुलमाली, श्रेयंका पाटील..IND vs AUS: भारताविरुद्धच्या वनडे, टी२० अन् कसोटी मालिकांसाठी ऑस्ट्रेलियाचे संघ जाहीर; नव्या कर्णधाराचीही झाली नियुक्ती.ऑस्ट्रेलिया माहिला संघ -ऑस्ट्रेलिया माहिला टी२० संघ - सोफी मोलिनेक्स (कर्णधार), अॅश्ले गार्डनर (उपकर्णधार), ताहलिया मॅकग्रा (उपकर्णधार), फोबी लिचफिल्ड, डार्सी ब्राउन, निकोला कॅरे, ग्रेस हॅरिस, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, अॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम, किम गार्थ,ऑस्ट्रेलिया माहिला वनडे संघ - एलिसा हेली (कर्णधार), सोफी मोलिनेक्स (उपकर्णधार), डार्सी ब्राउन, फोबी लिचफिल्ड, अॅश्ले गार्डनर, निकोला कॅरे, किम गार्थ, ताहलिया मॅकग्रा, एलिस पेरी, बेथ मूनी, अॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया व्होल, जॉर्जिया वेअरहॅम, अलाना किंग,ऑस्ट्रेलिया माहिला कसोटी संघ - एलिसा हेली (कर्णधार), सोफी मोलिनेक्स (उपकर्णधार), डार्सी ब्राउन, बेथ मूनी, अॅश्ले गार्डनर, किम गार्थ, अलाना किंग, फोबी लिचफिल्ड, लुसी हॅमिल्टन, ताहलिया मॅकग्रा, एलिस पेरी, अॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.