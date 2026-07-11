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IND vs ENG Test: पहिल्या दिवशी लॉर्ड्सवर अटीतटीचा थरार; मानधना, हरमनप्रीत अन् दीप्तीची अर्धशतकं, इंग्लंड २६४ धावांनी पिछाडीवर

England Women vs India Women, Test, 1st Day:भारत आणि इंग्लंड या महिला संघात सध्या लॉर्ड्सवर ऐतिहासिक सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात पहिल्या दिवशी भारताच्या तीन फलंदाजांनी अर्धशतकं केली.
India Women vs England Women Lord's Test

Harmanpreet Kaur and Smriti Mandhana

Sakal

Pranali Kodre
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England Women vs India Women, Lord's Test, 1st Day report: भारताचा महिला संघ सध्या इंग्लंडमध्ये असून टी२० वर्ल्ड कपमधील अपयश विसरून आता पुढील तयारीला लागला आहे. सध्या भारतीय संघ इंग्लंड महिला संघाविरुद्ध लॉर्ड्सवर ऐतिहासिक कसोटी सामना खेळत आहे. शुक्रवारी (१० जुलै) भारत आणि इंग्लंड महिला संघात लॉर्ड्सवर कसोटी सामना सुरू झाला आहे. हा सामना खास आहे कारण लॉर्ड्सवर पहिल्यांदाच महिलांचा कसोटी सामना खेळवला जात आहे. यापूर्वी या मैदानात महिलांचा कसोटी सामना झाला नव्हता.

दरम्यान, या सामन्यात भारताचा पहिला डाव पहिल्याच दिवशी संपला आहे, पण भारताकडून स्मृती मानधना (Smriti Mandhana), कर्णधार हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) आणि दीप्ती शर्माने (Deepti Sharma) चांगली कामगिरी केली आहे. पहिल्या दिवस अखेर इंग्लंड २६४ धावांनी पिछाडीवर आहे.

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