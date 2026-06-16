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Deepti Sharma: गेल्या वर्षी वर्ल्ड कप जिंकवला, अन् आता पाकिस्तानलाही नडली! भारताच्या 'या' लेकीने ऐतिहासिक विजयानंतर नेमकं काय म्हटलं?

Women’s T20 World Cup 2026: महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये भारतीय महिला संघाने पाकिस्तानचा ६४ धावांनी पराभव करत दमदार सुरुवात केली. स्मृती मानधनाची अर्धशतकी खेळी आणि दीप्ती शर्माच्या ५ विकेट्समुळे भारताचा मोठा विजय साकारला.
Deepti Sharma

Deepti Sharma

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बर्मिंगहॅम : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला ६४ धावांनी धूळ चारली आणि टी-२० विश्वकरंडकात आश्वासक सुरुवात केली. या विजयात स्मृती मानधना (६८ धावा) व दीप्ती शर्मा (५/१०) यांनी शानदार खेळ करीत मोलाचा वाटा उचलला.

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