Deepti Sharma: गेल्या वर्षी वर्ल्ड कप जिंकवला, अन् आता पाकिस्तानलाही नडली! भारताच्या 'या' लेकीने ऐतिहासिक विजयानंतर नेमकं काय म्हटलं?

बर्मिंगहॅम : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला ६४ धावांनी धूळ चारली आणि टी-२० विश्वकरंडकात आश्वासक सुरुवात केली. या विजयात स्मृती मानधना (६८ धावा) व दीप्ती शर्मा (५/१०) यांनी शानदार खेळ करीत मोलाचा वाटा उचलला..दीप्ती शर्मा हिची वूमन ऑफ दी मॅच म्हणून निवड करण्यात आली. याप्रसंगी तिने आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, आयसीसीसारख्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांमध्ये ठसा उमटवायला आवडतो. तसेच दबावाखाली खेळ उंचावून देशाला विजय मिळवून देण्याचा आनंद काही औरच असतो..Smriti Mandhana: 'या' तारखेला रंगणार भारत पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना; त्याआधीच स्मृती मंधानाने चाहत्यांना केली मोठी विनंती, म्हणाली... .दीप्ती शर्माने टी-२० विश्वकरंडकाच्या इतिहासातील भारताकडून सर्वोत्तम कामगिरीची नोंद केली. तसेच या स्पर्धेच्या इतिहासातील ही तिसरी सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. दीप्ती शर्माने मागील वर्षी एकदिवसीय विश्वकरंडकाच्या अंतिम फेरीत पाच फलंदाज बाद करीत दक्षिण आफ्रिकेचा पाय खोलात नेला..IND W vs PAK W: ५ विकेट्स अन् अफलातून डायरेक्ट थ्रो... Deepti Sharma नं पाकिस्तानला फक्त रडवलंच नाही, तर विश्वविक्रमही केला.यामुळे भारताला पहिल्यावहिल्या एकदिवसीय विश्वकरंडक जेतेपदावर मोहर उमटवता आली होती. दीप्ती शर्माने गेल्या काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.