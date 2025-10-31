INDW vs SAW Final: भारताच्या वर्ल्ड विजयाच्या मार्गात दक्षिण आफ्रिकेचा अडथळा! कुठे, केव्हा व किती वाजता पाहाल World Cup Final? थेट प्रक्षेपण कुठे दिसेल?

When and where to watch India Women vs South Africa Women final? भारतीय संघाने महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये ऐटित प्रवेश केला.यजमान भारताने नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर रंगलेल्या उपांत्य फेरीत सातवेळच्या वर्ल्ड कप विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले. आता फायनलमध्ये त्यांच्यासमोर दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान असणार आहे. भारत व दक्षिण आफ्रिका दोन्ही संघ पहिल्या वर्ल्ड कप जेतेपदासाठी मैदानावर उतरणार आहेत. हा सामना कधी, केव्हा, किती वाजता व कुठे होणार, हे आपण जाणून घेऊयात..फोएबे लिचफिल्डच्या ११९ धावा आणि एलिसे पेरी व अॅश्लेघ गार्डनर यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने ३३८ धावांचा डोंगर उभा केला. त्याला भारताच्या जेमिमा रॉड्रिग्जने ( Jemimah Rodrigues ) १२७ धावांची नाबाद खेळी करून सडेतोड उत्तर दिले. कर्णधार हरमनप्रीत कौरनेही ८९ धावांची खेळी करताना जेमिमासह १५५ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीतील ही भारताकडून झालेली सर्वोच्च भागीदारी ठरली. भारताने ३३९ धावांचा यशस्वी पाठलाग करून वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. .महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत दोन्ही संघाच्या मिळून सर्वाधिक धावसंख्येच्या विक्रमात आजची लढत दुसऱ्या क्रमांकावर आली. आज दोन्ही संघांच्या मिळून ६७९ धावा झाल्या. मागील महिन्यात दिल्लीत याच दोघ संघांनी विक्रमी ७८१ धावा केल्या होत्या. आजच्या लढतीमुळे २०१७ साली इंग्लंड व दक्षिण आफ्रिका यांच्यात झालेल्या ६७८ धावांचा विक्रम तुटला. भारताने पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियाची विजयी मालिका खंडित केली. .India in WC Final: थँक्स टू Jesus! भारताला फायनलमध्ये पोहोचवल्यावर जेमिमा रॉड्रिग्ज भानविक झाली; म्हणाली, शतकापेक्षा भारत जिंकणं महत्त्वाचं होतं....भारतीय महिलांनी २०१७ च्या उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाला वर्ल्ड कप स्पर्धेत शेवटचे पराभूत केले होते. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने वर्ल्ड कपमध्ये सलग १५ सामने जिंकले होते आणि आज ही मालिका भारताने खंडित केली. आता भारताला फायलनमध्ये ( INDW vs SAW Final ) आफ्रिकेचा सामना करायचा आहे, जे प्रथमच फायनलमध्ये पोहोचले आहेत. ज्यांनी साखळी फेरीत भारताला पराभूत केले आहे. उपांत्य फेरीत त्यांनी चारवेळच्या विजेत्या इंग्लंडला पराभूत केले आहे. .IND beat AUS in Semi Final: विजयी धाव अन् जेमिमा रॉड्रिग्जसा अश्रू अनावर, हरमनप्रीत कौरही रडली; मुंबईच्या पोरीने मोडला गौतम गंभीरचा विक्रम Video Viral.when and where to watch womens world cup final 2025भारत महिला आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला अंतिम सामना २ नोव्हेंबरला नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३ वाजता सुरू होईल आणि त्यासाठी २:३० वाजता नाणेफेक केली जाईल.women's world cup 2025 live streaming in indiaभारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातली महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल Star Sports Channel आणि Jio HotStar App वर थेट प्रसारीत केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.