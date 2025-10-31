Cricket

INDW vs SAW Final: भारताच्या वर्ल्ड विजयाच्या मार्गात दक्षिण आफ्रिकेचा अडथळा! कुठे, केव्हा व किती वाजता पाहाल World Cup Final? थेट प्रक्षेपण कुठे दिसेल?

India vs South Africa Women World Cup Final 2025 live streaming in India: भारतीय महिला क्रिकेट संघ आता इतिहासाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. ICC महिला वर्ल्ड कप २०२५ च्या फायनलमध्ये भारताचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी होणार आहे. सेमी फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियावर विजय मिळवत जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि हरमनप्रीत कौर यांनी भारतीय संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवले.
When and where to watch India Women vs South Africa Women final

Swadesh Ghanekar
When and where to watch India Women vs South Africa Women final? भारतीय संघाने महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये ऐटित प्रवेश केला.यजमान भारताने नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर रंगलेल्या उपांत्य फेरीत सातवेळच्या वर्ल्ड कप विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले. आता फायनलमध्ये त्यांच्यासमोर दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान असणार आहे. भारत व दक्षिण आफ्रिका दोन्ही संघ पहिल्या वर्ल्ड कप जेतेपदासाठी मैदानावर उतरणार आहेत. हा सामना कधी, केव्हा, किती वाजता व कुठे होणार, हे आपण जाणून घेऊयात.

