INDW vs SLW: भारतीय संघाकडून एकाच T20I मध्ये ५ मोठे विक्रम; स्मृती मानधनासह कर्णधार हरमनप्रीतचा वर्ल्ड रेकॉर्ड

IND vs SL 4th T20, Harmanpreet Kaur & Smriti Mandhana Records: भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेविरुद्ध चौथा टी२० सामना जिंकला. या सामन्यात ५ मोठे विक्रम झाले असून हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मानधनाने विश्वविक्रमही केले.
Smriti Mandhana, Shafali Verma, Harmanpreet Kaur

  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाने श्रीलंकेविरुद्ध चौथा टी२० सामना जिंकून मालिकेत ४-० अशी आघाडी घेतली आहे.

  • हा सामना भारतीय संघासाठी विक्रमी ठरला.

  • या सामन्यात ५ मोठे विक्रम नोंदवले गेले असून स्मृती मानधना आणि हरमनप्रीत कौरने विश्वविक्रम रचले.

