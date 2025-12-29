INDW vs SLW: भारतीय संघाकडून एकाच T20I मध्ये ५ मोठे विक्रम; स्मृती मानधनासह कर्णधार हरमनप्रीतचा वर्ल्ड रेकॉर्ड

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने श्रीलंकेविरुद्ध चौथा टी२० सामना जिंकून मालिकेत ४-० अशी आघाडी घेतली आहे. हा सामना भारतीय संघासाठी विक्रमी ठरला. या सामन्यात ५ मोठे विक्रम नोंदवले गेले असून स्मृती मानधना आणि हरमनप्रीत कौरने विश्वविक्रम रचले. .भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे. श्रीलंका महिला संघाविरुद्ध सध्या भारताची ५ सामन्यांची टी२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पहिले चारही सामने भारताने जिंकले आहेत, त्यामुळे भारतीय संघाने ४-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. रविवारी तिरुअनंतपुरमला झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात भारताने ३० धावांनी विजय मिळवला. हा सामना भारतीय संघासाठी (India Women Cricket Team) विक्रमीही ठरला आहे..INDW vs SLW T20I: स्मृती मानधनाने रचला नवा विश्वविक्रम, शफाली वर्माचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेविरुद्ध विजयाचा चौकार.या सामन्यात भारताने स्मृती मानधना (Smriti Mandhana) आणि शफली वर्मा (Shafali Verma) यांच्या आक्रमक अर्धशतकांच्या जोरावर प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात २ बाद २२१ धावा केल्या होत्या. स्मृतीने ४८ चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८० धावांची खेळी केली. तसेच शफाली वर्माने ४६ चेंडूत १२ चौकार आणि १ षटकारांसह ७९ धावांची खेळी केली. या दोघींमध्ये सलामीला १६२ धावांची भागीदारीही झाली. त्यानंतर श्रीलंका महिला संघाला २२२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ६ बाद १९१ धावाच करता आल्या.भारतीय संघाची विक्रमी धावसंख्यादरम्यान, २२१ ही भारतीय संघाची महिला टी२० क्रिकेटमधील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आहे. यापूर्वी भारतीय महिला संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध गेल्यावर्षी ४ बाद २१७ धावा केल्या होत्या. पण आता हा विक्रम मोडला आहे..कर्णधार हरमनप्रीत कौरची विश्वविक्रमरविवारी भारताने मिळवलेला विजय हा हरमनप्रीत कौरचा (Harmanpreet Kaur) कर्णधार म्हणून महिला टी२० क्रिकेटमधील ७७ वा विजय ठरला. तिच्या नेतृत्वात भारतीय महिला संघाने १३१ टी२० सामने खेळले असून ७७ विजय मिळलले आहेत. त्यामुळे आता हरमनप्रीत कौर महिला आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विजय मिळणारी कर्णधार ठरली आहे. तिने मेग लॅनिंगच्या ७६ विजयांच्या विक्रमाला मागे टाकत नवा विश्वविक्रम केला आहे. लॅनिंगने १०० टी२० सामन्यात नेतृत्व करताना ७६ विजय मिळवले होते. त्यापाठोपाठ इंग्लंडची हिदर नाईट असून तिने ९६ टी२० सामन्यांत कर्णधार म्हणून ७१ विजय मिळवले होते..शफाली वर्मा अन् स्मृती मानधनाची विक्रमी भागीदारीशफाली आणि स्मृती यांच्यात झालेली १६२ धावांची भागीदारी ही भारतीय महिला संघाकडून टी२० सामन्यात कोणत्याही विकेटसाठी झालेली सर्वोच्च भागीदारी ठरली. यापूर्वी भारताकडून सर्वोच्च भागीदारीचा विक्रम एमडी कामिलिनी आणि पुनम राऊत यांच्या नावावर होती. त्यांनी बांगलादेशविरुद्ध २०१३ मध्ये टी२० सामन्यात सलामीला १३० धावांची भागीदारी केली होती..स्मृती मानधनाचा विक्रमस्मृती मानधनाने तिच्या खेळीदरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १० हजार धावा पूर्ण केल्या. ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १० हजार धावा करणारी जगातील चौथीच महिला क्रिकेटपटू ठरली. यापूर्वी मिताली राज (१०८६८ धावा), सुझी बेट्स (१०६५२ धावा) आणि शारलोट एडवर्ड्स (१०२७३ धावा) यांनी असा पराक्रम केला होता. दरम्यान, स्मृती या खेळाडूंमध्ये सर्वात कमी डावात १० हजार धावा करणारी क्रिकेटपटू ठरली आहे. तिने २८१ डावात १० हजार धावा पूर्ण केल्या. त्यामुळे विश्वविक्रम ठरला आहे. यापूर्वी मिताली राजने २९१ डावात १० हजार धावा पूर्ण केल्या होत्या. शारलोट एडवर्ड्सने ३०८ डावात आणि सुझी बेट्सने ३१४ डावात १० हजार धावा पूर्ण केल्या होत्या..याशिवाय स्मृतीने २०२५ वर्षात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १७०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. त्यामुळे एका वर्षात महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या क्रिकेटपटूंमध्ये स्मृतीने तिचाच गेल्यावर्षीचा विक्रम मोडला आहे. तिने गेल्यावर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये १६५९ धावा केल्या होत्या. आता तिने हा विक्रम मोडत १७०० धावांचा टप्पा गाठला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.