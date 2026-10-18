IND W vs ZIM W: भारताचा अचूक माऱ्यासमोर झिम्बाब्लेला १०० धावा पार करतानाही आले नाकेनऊ; मानधनाच्या संघासमोर सोपं लक्ष्य

India Women Vs Zimbabwe Women, 2nd T20I: भारतीय महिला विरुद्ध झिम्बाब्वे महिला संघात दुसरा टी२० सामना रायपूरला सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी शानदार मारा करताना झिम्बाब्वेला १०० धावांसाठीही संघर्ष करायला लावला. त्यामुळे झिम्बाब्वेला भारतासमोर केवळ १०३ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले आहे. या सामन्यात जर भारताने विजय मिळवला, तर भारत ही मालिकाही खिशात घालेल. पण जर झिम्बाब्वेने भारताला १०२ धावा करण्यापासून रोखले, तर मात्र मालिकेत बरोबरी होईल. या मालिकेतील पहिला सामना भारताने जिंकला होता. त्यामुळे सध्या मालिकेत भारतीय संघ १-० असा आघाडीवर आहे..IND W vs ZIM W: नव्या पर्वाची सुरुवात पण स्मृती मंधाना आणि झिम्बाब्वेच्या खेळाडू हाताला काळी पट्टी बांधून मैदानावर का उतरले? नेमकं काय घडलं?".या सामन्यात झिम्बाब्वे संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले. झिम्बाब्वेकडून केलीस एनधलोवू आणि बीलव्ह्ड बिझा यांनी डावाची सुरुवात केली, पण भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीला त्यांना मोठे फटके मारण्यापासून रोखले. केलीसला चौथ्या षटकात नंदिनी शर्मा हिने त्रिफळाचीत केले. केलीसने ११ चेंडूत एकही धाव केली नाही. बिझाला ७ व्या षटकात १३ चेंडूत ७ धावांवर अशताना दीप्ती शर्माने हरमनप्रीत कौरच्या हातून झेलबाद केले. .यानंतर शार्ने मेयर्सही ९ व्या षटकात १० चेंडूत ९ धावा करून बाद झाली. तिला क्रांती गौडने दीप्ती शर्माच्या हातून झेलबाद केले. यानंतर मात्र चिपो मुगेरी-ट्रिपानो आणि कर्णधार जोसेफिन एनकोमो यांनी डाव सावरत ४५ धावांची भागीदारी करत संघाला ७५ धावांपर्यंत पोहचवले. मात्र १५ व्या षटकात निकी प्रसादने झिम्बाब्वेला लागोपाठ दोन चेंडूवर धक्के दिले. तिने आधी खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या चिपो मुगेरी-ट्रिपानो हिला यष्टीरक्षक रिचा घोषच्या हातून झेलबाद केले. चिपो मुगेरी-ट्रिपानो हिने ३२ चेंडूत ३४ धावा केल्या. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर न्याशा ग्वांझुराला शून्यावर पायचीत पकडले. .IND W VS ZIM W: संकटमोचक बनून आली दीप्ती शर्मा! झिम्बाब्वेविरुद्ध २७ धावांत ४ विकेट्स गमावल्यानंतरही भारताचा थरारक विजय.मॉडेस्टर मुपाचिकवा हिने कर्णधाराला साथ देण्याचा प्रयत्न केला, पण १८ व्या षटकात ती ९ धावांवर धावबाद झाली. त्यानंतर श्री चरणीने मिशेल मावुंगाला ४ धावांवर बाद केलं, तर डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर फ्रान्सिस्का चिपारे शून्यावर धावबाद झाली. कर्णधार जोसेफिन एनकोमो ३५ चेंडूत २७ धावांवर नाबाद राहिली. झिम्बाब्वेने २० षटकात ८ बाद १०२ धावा केल्या.भारताकडून गोलंदाजी करताना निकी प्रसादने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच क्रांती गौड, नंदिनी शर्मा, दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.