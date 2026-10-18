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IND W vs ZIM W: भारताचा अचूक माऱ्यासमोर झिम्बाब्लेला १०० धावा पार करतानाही आले नाकेनऊ; मानधनाच्या संघासमोर सोपं लक्ष्य

India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I: भारतीय महिला संघासमोर दुसऱ्या टी२० सामन्यात विजयासाठी झिम्बाब्वेने सोपे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या डावात चांगली कामगिरी केली.
India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I

India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India Women Vs Zimbabwe Women, 2nd T20I: भारतीय महिला विरुद्ध झिम्बाब्वे महिला संघात दुसरा टी२० सामना रायपूरला सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी शानदार मारा करताना झिम्बाब्वेला १०० धावांसाठीही संघर्ष करायला लावला. त्यामुळे झिम्बाब्वेला भारतासमोर केवळ १०३ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले आहे.

या सामन्यात जर भारताने विजय मिळवला, तर भारत ही मालिकाही खिशात घालेल. पण जर झिम्बाब्वेने भारताला १०२ धावा करण्यापासून रोखले, तर मात्र मालिकेत बरोबरी होईल. या मालिकेतील पहिला सामना भारताने जिंकला होता. त्यामुळे सध्या मालिकेत भारतीय संघ १-० असा आघाडीवर आहे.

India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I
IND W vs ZIM W: नव्या पर्वाची सुरुवात पण स्मृती मंधाना आणि झिम्बाब्वेच्या खेळाडू हाताला काळी पट्टी बांधून मैदानावर का उतरले? नेमकं काय घडलं?"
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