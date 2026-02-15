IND vs AUS, 1st T20I: भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची दणक्यात सुरुवात; पावसाने खोडा घातला, पण सिडनीत विजय मिळवला

India to Victory Over Australia in Sydney T20I: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने त्यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची सुरुवात दणक्यात केली आहे. वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतरचा भारतीय महिला संघाचा हा पहिलाच परदेशी दौरा आहे. या दौऱ्याला रविवारी (१५ फेब्रुवारी) टी२० मालिकेने सुरुवात झाली असून सिडनीमध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यात भारताने (India Women Cricket Team) विजय मिळवला आहे. पावसाचा व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात भारतीय महिला संघाने डकवर्थ लुईस नियमानुसार (DLS) २१ धावांनी विजय मिळवला. .IND vs AUS: विश्वविजेत्या भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला होणार सुरुवात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक अन् Live Telecast डिटेल्स.या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने (Australia Women Cricket Team) आधी १३४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण भारतीय संघ फलंदाजीला उतरल्यानंतर ५.१ षटकात भारताने १ बाद ५० धावा केल्या होत्या. त्यावेळी पावसामुळे सामना थांबला. पावसाचा जोर वाढल्यानंतर अखेर सामना पुढे सुरू झाला नाही. पण भारताने ५ षटके पूर्ण खेळलेली असल्याने भारताला डकवर्थ लुईस नियमानुसार २१ धावांनी विजयी घोषित करण्यात आले..भारताकडून स्मृती मानधना (Smriti Mandhana) आणि शफली वर्मा (Shafali Verma) यांनी सलामीला फलंदाजीला उतरत डावाची सुरुवात केली होती. एकिकडे स्मृती संयमी खेळ करत होती, तर दुसरीकडे शफालीने आक्रमक सुरुवात केली. त्यामुळे या दोघींनी ४ षटकातच ३३ धावांची भागीदारी केली होती. पण ५ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर शफालीला सोफी मोलिनेक्सने बाद केले. शफालीने ११ चेंडूत २१ धावा केल्या. तिने १ चौकार आणि २ षटकार मारले. ती बाद झाल्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या जेमिमाहने ३ चेंडूत खेळताना दोन चौकार मारले. त्यामुळे भारताने ५ षटकात ५० धावांचा आकडा गाठला होता. सामना थांबला तेव्हा स्मृती २ चौकारांसह १७ चेंडूत १६ धावांवर नाबाद होती, तर जेमिमाह ९ धावांवर नाबाद होती..तत्पुर्वी ऑस्ट्रेलियाचा संघ १८ षटकात १३३ धावांवर सर्वबाद झाला होता. ऑस्ट्रेलियाने बेथ मुनीची ५ धावांवर विकेट सुरुवातीलाच गमावली. पण नंतर जॉर्जिया वॉलही १८ धावांवर बाद झाली. तरी नंतर फोबी लिचफिल्ड आणि एलिस पेरी यांनी डाव सावरताना ४१ धावांची आक्रमक भागीदारी केली. मात्र ही भागीदारी अरुंधती रेड्डीने तोडली. तिने एलिस पेरीला २० धावांवर बाद केले, तर फोबी लिचफिल्डला २६ धावांवर बाद केले. .IND vs AUS: भारताविरुद्धच्या वनडे, टी२० अन् कसोटी मालिकांसाठी ऑस्ट्रेलियाचे संघ जाहीर; नव्या कर्णधाराचीही झाली नियुक्ती.या दरम्यान दीप्ती शर्माने ऍश्ले गार्डनरचा (४) अडथळा दूर केला. पण तरी जॉर्जिया वेरहॅम आणि निकोला कॅरेने पुन्हा ४१ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला १२० धावांचा टप्पा पार करून दिला. मात्र पुन्हा एकदा अरुंधतीनेच ही जोडी तोडली. तिने जॉर्जियाला ३० धावांवर माघारी धाडले. निकोला कॅरेला श्री चरणीने १२ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर ऍनाबेल सदरलँड (३), किम गार्थ (२) आणि डार्सी ब्राऊन (१) या झटपट बाद झाल्या.भारताकडून अरुंधती रेड्डीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. रेणुका सिंग ठाकूर आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. क्रांती गौड आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.